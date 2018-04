2 „Fehler“, die jeder Investor gerne macht!

Den Markt zu timen ist unglaublich schwierig. Kurzfristig können die Bewegungen der Aktienkurse außerordentlich volatil sein. In vielen Fällen kann ein Investor nicht den richtigen Zeitpunkt finden, um eine Aktie zu kaufen oder zu verkaufen. Die Investoren können im Nachhinein zurückblicken und glauben, dass sie es besser hätten machen können, wenn es um den Zeitpunkt ihrer Investition geht.

Es ist klar, dass alle Investoren versuchen, die Aktie eines Unternehmens zu kaufen, wenn sie niedrig bewertet ist, und diese dann zu einem späteren Zeitpunkt zu verkaufen, wenn sie sehr hoch gehandelt wird. Durch den Kauf nach dem tiefsten Punkt und den Verkauf vor dem höchsten Punkt kann es jedoch möglich sein, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen.

Spät kaufen

Der Kauf einer Aktie, nachdem sie von ihrem tiefsten Punkt gestiegen ist, wird die Gesamtrendite vielleicht nicht maximieren. So kann man jedoch das Risiko deutlich reduzieren.

In den meisten Fällen wird eine Aktie aus gutem Grund sehr niedrig gehandelt. Dies könnte zum Beispiel an einem internen Problem liegen, das sich auf die künftige Rentabilität auswirken wird, oder an einem branchenweiten Rückgang, der die Stimmung der Anleger sinken lässt.

In jedem Fall ist es für einen Investor fast unmöglich, genau zu beurteilen, wann eine Wende eintritt – falls dies jemals der Fall sein sollte. Daher ist der Kauf einer Aktie, die derzeit eine fallende Bewertung erfährt, möglicherweise keine gute Idee. Sie könnte ihren Fall weiter fortsetzen und kurzfristig zu Verlusten für den Anleger führen.

Eine bessere Idee ist es, auf den Nachweis einer Verbesserung zu warten. Dies könnten z. B. durch verbesserte Zahlen oder bessere Aussichten für die betreffende Branche sein. Das kann bedeuten, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit steigt und das Gesamtrisiko verringert werden könnte.

Frühzeitig verkaufen

Ein ähnliches Prinzip gilt auch für den Verkauf von Aktien. Natürlich ist es außerordentlich schwierig zu bestimmen, wann der Kursanstieg eines Unternehmens zu Ende geht. Selbst wenn dies der Fall ist, könnte das lediglich eine volatile Periode sein, von der sich das betreffende Unternehmen wieder erholen wird. Und wenn sich die Stimmung der Anleger ändert, könnte es zu spät sein, um zu verkaufen, da die Kapitalgewinne aus den Käufen möglicherweise stark zurückgegangen sind.

Als solches könnte der Verkauf einer Aktie, wenn sie überbewertet erscheint, ein kluger Schachzug sein. Sicherlich kann das bedeuten, dass die Rendite nicht maximiert wird. Es bedeutet aber auch, dass es für den Anleger weniger Risiken geben könnte.

Ein verbessertes Risiko-Rendite-Verhältnis könnte langfristig sehr lohnend sein und zu konsistenteren Renditen für ein Anlageportfolio führen. Die Investoren, die „niedrig kaufen und hoch verkaufen“ wollen, könnten daher mit einem leicht verspäteten Kauf und einem leicht verfrühten Verkauf signifikante Renditen erzielen.

Dieser Artikel wurde von Peter Stephens auf Englisch verfasst und am 22.04.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.