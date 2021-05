2 FAANG-Aktien zum Kaufen und eine, die man im Mai meiden sollte

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Über weite Strecken des letzten Jahrzehnts hat die Börse fantastische Renditen gebracht. Über die letzten zehn Jahre haben der ikonische Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der technologieabhängige Nasdaq Composite jeweils 166, 209 und 390 % zugelegt.

Ein erheblicher Teil dieser Gewinne ist jedoch auf die FAANG-Aktien zurückzuführen.

Mit FAANG beziehe ich mich auf:

Facebook (WKN: A1JWVX)

(WKN: A1JWVX) Apple (WKN: 865985)

(WKN: 865985) Amazon (WKN: 906866)

(WKN: 906866) Netflix (WKN: 552484)

(WKN: 552484) Google, das jetzt eine Tochtergesellschaft von Alphabet (WKN: A14Y6H) (WKN: A14Y6F) ist

Mit Ausnahme von Facebook, das 2012 an die Börse ging, sehen die 10-Jahres-Nachlaufrenditen für diese Unternehmen wie folgt aus:

Facebook: 762 %

Apple: 967 %

Amazon: 1,670 %

Netflix: 1.430 %

Alphabet: 780 %

Stell dir vor, du hättest das schwächste Pferd im Bunde (Alphabet) und würdest trotzdem im Laufe eines Jahrzehnts eine durchschnittliche jährliche Rendite von 24 % erzielen. Das ist mehr als das Dreifache der historischen durchschnittlichen jährlichen Rendite des S&P 500.

Während die FAANG-Aktien seit Langem unaufhaltsam sind, sehen einige attraktiver aus als andere. Zu Beginn des Monats Mai bieten zwei FAANG-Aktien einen Kaufanreiz, während eine andere Aktie wie ein Unternehmen aussieht, das vorerst gemieden werden sollte.

Die erste FAANG-Aktie zum Kaufen: Facebook

Zunächst einmal hat der Social-Media-Riese Facebook mit seinen Betriebsergebnissen zum ersten Quartal kristallklar gemacht, dass er der beste Wert unter den FAANGs ist.

Die namensgebende Website verzeichnete im ersten Quartal 2,85 Milliarden monatlich aktive Nutzer (MAUs), und auch Instagram und WhatsApp kamen zusammen auf 600 Millionen MAUs. Zusammen sind das 3,45 Milliarden MAUs. Um dies in einen gewissen Kontext zu setzen, besuchten 44 % der Weltbevölkerung im ersten Quartal mindestens einmal im Monat ein Facebook-eigenes Angebot. Die Breite des Facebook-Publikums sowie die Möglichkeit der Datenausrichtung machen Facebook zum unbestrittenen Ziel für Werbetreibende. Nach einem Wachstum der Werbeeinnahmen um 21 % im Jahr 2020 – während des schlimmsten wirtschaftlichen Abschwungs seit Jahrzehnten – stiegen die Werbeeinnahmen im ersten Quartal um 46 %.

Und jetzt kommt der echte Knaller: Von den 25,4 Milliarden US-Dollar an Werbeeinnahmen, die im ersten Quartal erzielt wurden, kam der Großteil von der namensgebenden Website und von Instagram. Weder der Facebook Messenger noch WhatsApp sind bisher sinnvoll monetarisiert worden. Das bedeutet, dass Facebook jährlich um 20 bis 25 % wächst, wobei nur die Hälfte seiner wichtigsten Vermögenswerte einen sinnvollen Beitrag leistet. Stell dir vor, wie solide Gewinne und Cashflow sein werden, wenn WhatsApp und Facebook Messenger monetarisiert sind.

Übersieh auch nicht die ergänzenden Umsatzkanäle. Insbesondere Facebooks Kategorie „Andere“ – in der unter anderem die Oculus-Virtual-Reality-Geräte angesiedelt sind – verzeichnete in Q1 ein Umsatzwachstum von 146 % im Jahresvergleich auf 732 Mio. US-Dollar.

Der Punkt ist folgender: Facebook kann für das 22-Fache des nächstjährigen Gewinns gekauft werden, wächst aber weiterhin jedes Jahr um 20 % oder mehr. Das ist ein unerhört günstiges Niveau für ein so wachstumsstarkes Unternehmen.

Die zweite FAANG-Aktie zum Kauf: Amazon

Die andere FAANG-Aktie, die bewiesen hat, dass sie ein unbedingter Kauf ist, ist der E-Commerce-Riese Amazon. Wie Facebook hat auch Amazon in der vergangenen Woche seine jüngsten Quartalsergebnisse veröffentlicht.

Ein gemeinsames Thema bei FAANG-Aktien ist die Dominanz in der Branche. Während Facebook vier der sechs meistbesuchten sozialen Websites der Welt besitzt, kontrolliert Amazon laut einem eMarketer-Bericht vom März 2020 geschätzte 39,7 % des gesamten Online-Marktanteils in den USA. Mit anderen Worten, geschätzte 0,40 US-Dollar von jedem 1 US-Dollar, der in den USA online ausgegeben wird, gehen über Amazon. Das sind etwa 33 Prozentpunkte mehr als beim nächstkleineren Konkurrenten.

Zugegeben, die Margen im Einzelhandel sind nicht gerade groß. Um dies zu ergänzen, hat Amazon mehr als 200 Millionen Menschen weltweit bei Prime angeworben. Die Gebühren, die Amazon für Prime kassiert, helfen dem Unternehmen, den stationären Einzelhandel preislich zu unterbieten. Außerdem neigen zahlende Mitglieder dazu, innerhalb des Amazon-Ökosystems mehr auszugeben und den Produkten und Dienstleistungen treu zu bleiben. Auf jährlicher Basis übersteigt der Umsatz mit Abonnementdiensten mittlerweile 30 Milliarden US-Dollar.

Der eigentliche Star scheint jedoch das Cloud-Infrastruktur-Segment Amazon Web Services (AWS) zu sein. Der Umsatz von AWS stieg im Gesamtjahr 2020 um 30 % nach oben und legte im ersten Quartal 2021 um weitere 32 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu. Da die Cloud-Margen wesentlich größer sind als die Margen im Einzelhandel, wird ein größerer Anteil von AWS am Gesamtumsatz dazu führen, dass der Cashflow von Amazon stark steigt.

Amazon ist nach traditionellen Kennzahlen nicht billig, aber es ist historisch günstig, wenn man den prognostizierten Cashflow berücksichtigt. Amazon beendete jedes der 2010er-Jahre mit einem Kurs-Cashflow-Verhältnis zwischen 23 und 37. Basierend auf der Konsens-Cashflow-Schätzung der Wall Street für 2024 wird Amazon nur mit etwa dem 12-fachen Cashflow bewertet. Das macht das Unternehmen zu einem echten Kauf und zu einer guten Wette, um Apple als größtes börsennotiertes Unternehmen der Welt zu überholen.

Die FAANG-Aktie, die wir meiden sollten: Netflix

Auf der anderen Seite des Ganges würde ich vorschlagen, dass der Anbieter von Streaming-Inhalten Netflix die FAANG-Aktie ist, die man im Mai (und in Zukunft) meiden sollte.

Natürlich wächst ein Unternehmen nicht auf eine Marktkapitalisierung von 226 Mrd. US-Dollar, ohne vieles richtig gemacht zu haben. Netflix hat vor und während der Pandemie einen außergewöhnlich guten Job beim Aufbau seiner nationalen und internationalen Abonnentenbasis gemacht. Es hat auch die Kundentreue der bestehenden Abonnenten verbessert, indem es viele Eigenproduktionen geschaffen hat.

Allerdings wird Netflix im Jahr 2021 und darüber hinaus vor drei ziemlich großen Hürden stehen.

Erstens wird Netflix wahrscheinlich mit einem langsameren Abonnentenwachstum zu kämpfen haben, wenn sich entwickelte Länder wie die USA von der Pandemie erholen. Als die Lockdowns vor einem Jahr in Kraft traten, standen die Leute Schlange, um Netflix zu abonnieren, um sich die Zeit zu vertreiben. Jetzt, wo die Impfkampagnen gegen das Coronavirus in den Industrieländern gut angelaufen sind, steht für Hunderte Millionen von Verbrauchern das Verlassen des Hauses im Vordergrund. Das führt zu einem langsameren Abonnentenwachstum für das Unternehmen.

Zweitens nimmt der Wettbewerb in einer Branche mit einer relativ niedrigen Eintrittsbarriere weiter zu. Walt Disneys Streaming-Dienst Disney+ brauchte nur 16 Monate, um von null auf mehr als 100 Millionen Abonnenten zu kommen. Zum Vergleich: Netflix beendete das erste Quartal mit 208 Millionen zahlenden Mitgliedschaften. Es ist nicht auszuschließen, dass Disney+ Netflix bei den Abonnenten irgendwann einholt. Nimmt man noch Alphabets YouTube hinzu, das auf jährlicher Basis genauso viel Umsatz generiert wie Netflix, hat man ein Rezept für langsameres Wachstum, da die Konkurrenz zunimmt.

Drittens war Netflix bis 2020 ein konstanter Geldverbrenner. Ich habe immer geglaubt, dass der beste Weg, den Wert der FAANG-Aktien zu messen, darin besteht, ihre Cashflow-Kennzahlen zu untersuchen. Das funktioniert gut bei Facebook, Apple, Amazon und Alphabet. Es funktioniert jedoch nicht bei Netflix. Das liegt daran, dass Netflix viel Geld in internationale Expansionsbemühungen steckt und bis 2019 einen negativen Cashflow hatte. Auch wenn ich diese Bemühungen zu schätzen weiß, verdient Netflix einfach nicht seine hohe Bewertung im Verhältnis zu seinen gedämpften Wachstumsaussichten.

Der Artikel 2 FAANG-Aktien zum Kaufen und eine, die man im Mai meiden sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ehemalige Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied im Vorstand von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied im Vorstand von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 03.05.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Aktien von Amazon und Facebook.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Amazon, Apple, Facebook, Netflix und Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1920,0 Calls auf Amazon, Long März 2023 $120,0 Calls auf Apple, Short Januar 2022 $1940,0 Calls auf Amazon und Short März 2023 $130,0 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021