2 Euro-Stoxx-Dividendenaktien mit über 7 % Dividendenrendite!

Der Euro Stoxx 50 kann vielen Investoren einen erfrischend neuen Einblick geben. Einerseits existieren in diesem europäischen Index zwar einige Namen, die man aus der ersten deutschen Börsenliga bereits kennt. Wie sollte es auch anders sein bei einem EU-Index, in dem Deutschland eine Rolle spielt.

Andererseits ermöglicht dieser Index allerdings auch Zugang zu neuen Namen, neuen Chancen und für alle, die die Home Bias allmählich verlassen, einen ersten Schritt in die internationalen Märkte. Auch um einen Mix aus Heimat und internationaler Börsenluft zu bekommen, kann der Euro Stoxx somit ein interessanter Kandidat sein.

Ebenso für alle Dividendenjäger. Denn auch für Einkommensinvestoren hält der Euro Stoxx eine ganze Reihe spannender, möglicherweise auch zuverlässiger, in jedem Falle jedoch hoher Ausschütter bereit. Werfen wir im Folgenden daher einen Blick auf zwei solche Namen und überprüfen diese einmal auf Herz und Nieren.

1. Telefonica Deutschland

Ein erster Name, den man in diesem Kontext möglicherweise kennen sollte, ist zunächst der von Telefonica Deutschland (WKN: A1J5RX). Hinter diesem Telekommunikationskonzern verbirgt sich nämlich gemessen an der Dividendenrendite ein spannender Ausschütter. Bei einer zuletzt ausgezahlten Dividende in Höhe von 0,27 Euro und einem derzeitigen Kursniveau von 2,72 Euro (26.11.2019, maßgeblich für alle Kurse) winkt hier immerhin einer Dividendenrendite in Höhe von 9,92 %. Das lässt viele Aktien dann doch recht weit hinter sich.

Rein formal betrachtet scheint diese Dividende hier sogar recht zuverlässig zu sein. Telefonica Deutschland hat zwar zuletzt bei der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2014 die eigene Dividende in etwa halbiert. Seitdem allerdings vier Jahre stets konstant gehalten und von 0,24 Euro auf das aktuelle Niveau moderat erhöht. Das könnte daher der Beginn einer beeindruckenden Dividendenhistorie sein, zumindest, wie gesagt, rein formal betrachtet.

Sofern man jedoch dieser Überzeugung ist, sollte man wohl besser einige Indikatoren für einen operativen Turnaround finden. Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam das Unternehmen nämlich auf einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 Euro und auch die vier Geschäftsjahre endeten allesamt mit roten Zahlen. Hier könnte daher, wohl auch aufgrund der hohen Dividendenrendite und trotz der bisherigen Beständigkeit, Vorsicht geboten sein.

2. Société Générale

Eine zweite Aktie, die über eine prinzipiell spannende Dividendenrendite im Euro Stoxx 50 verfügt, ist die der Société Générale (WKN: 873403). Diese französische Bank zahlt gegenwärtig nämlich eine Dividende in Höhe von 2,20 Euro an die Investoren aus. Bei einem derzeitigen Kursniveau von 28,46 Euro entspricht das einer Dividendenrendite in Höhe von 7,73 %. Definitiv ein weiterer hoher Wert.

Auch die Société Générale verfügt über eine spannende Dividendenhistorie, zumindest in Ansätzen. So hat das Geldhaus zwar für das Geschäftsjahr 2011 die Dividende komplett auf 0,00 Euro gekürzt. Seit dem Folgejahr entwickelte sich die Dividendensumme jedoch von 0,45 Euro auf das aktuelle Niveau. Die Ausschüttungssumme je Aktie hat sich somit in den vergangenen Jahren bereits mehr als vervierfacht.

Zudem scheint die aktuelle Ausschüttung relativ nachhaltig zu sein. Der aktuellen Dividende stand im vergangenen Geschäftsjahr 2018 beispielsweise ein Gewinn je Aktie in Höhe von 4,24 Euro gegenüber, wodurch sich das aktuelle Ausschüttungsverhältnis auf rund 52 % belaufen würde.

Da sich in den vergangenen sechs Geschäftsjahren der Gewinn je Aktie stets über einem Niveau von 2,40 Euro bewegt hat, häufig sogar über der 4-Euro-Marke, scheint das französische Geldhaus insgesamt konstant profitabel auf einem solchen Niveau zu sein. Sofern das so bliebe, könnten hier weiterhin stabile und möglicherweise sogar wachsende Ausschüttungen lauern.

Nicht alles ist Gold, was glänzt, aber …

Wie wir daher unterm Strich sehen können, verfügt der Euro Stoxx 50 definitiv über einige spannende Dividendenaktien. Vermutlich ist hier nicht alles Gold, was glänzt, wie ein Blick in die operative Vergangenheit von Telefonica Deutschland offenbart, mit der Société Générale existiert hier jedoch mindestens ein hoher Ausschütter, der womöglich über eine nachhaltige Dividendenrendite verfügt. Vielleicht ist das für dich als Dividendenjäger ein erster interessanter Blickfang.

