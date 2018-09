2 Energieaktien, die sich jeden Monat auszahlen

Vierteljährliche Dividenden sind die Norm in den Vereinigten Staaten und wenn du dich auf Dividendeneinnahmen stützt, ist die vierteljährliche Budgetierung etwas anderes als die monatliche. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, wenn man genau hinschaut, und zwar mit den kanadischen Energieunternehmen Vermilion Energy (WKN:A1C4MN) und AltaGas (WKN:A1C08S), die monatliche Dividenden und hohe Renditen bieten.

Ein wachsendes Ölgeschäft

Die Geschichte von Vermilion umfasst drei verschiedene Phasen. Der kanadische Öl- und Gasbohrer war nach seinem Börsengang 1994 bis 2003 als reguläres Unternehmen strukturiert, bevor er in einen kanadischen Royalty Trust umgewandelt wurde. Diese Struktur bot Steuervorteile und ermöglichte es, einen beträchtlichen Teil der Erträge an die Aktionäre weiterzugeben. Es war im Jahr 2003, als Vermilion begann, monatliche Dividenden zu zahlen. Die Lizenzstruktur erwies sich jedoch als zu großzügig und die kanadische Regierung änderte das Steuersystem, um den Missbrauch der Struktur zu begrenzen. Das führte dazu, dass Vermilion 2010 wieder in ein börsengehandeltes Unternehmen umgewandelt wurde. Das geschah jedoch ohne Senkung der Dividende oder Änderung der Dividendenfrequenz. Andere Royalty Trusts waren nicht in der Lage, einen so reibungslosen Übergang zu schaffen.

Allerdings ist die Dividende von Vermilion nicht jedes Jahr gestiegen. Seit 2003 hat sie sich jedoch generell erhöht, wobei die letzte Anhebung Anfang 2018 erfolgte. Aber hier gibt es noch einen weiteren Aspekt: Die Dividende wurde trotz des massiven Ölabschwungs, der Mitte 2014 begann, nicht gekürzt. Beachte, dass die Dividende von Vermilion in kanadischen Dollar ausgezahlt und zum aktuellen Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet wird. Das lässt die Zahlung so aussehen, als ob sie sich jeden Monat ändert, obwohl das in kanadischen Dollar nicht der Fall ist.

Trotz größerer Veränderungen und Volatilität hat Vermilion bewiesen, dass sich das Unternehmen auf die monatliche Dividende zum Wohl der Aktionäre konzentriert. Momentan liegt die Rendite bei soliden 6,8 %, teilweise weil das Unternehmen relativ klein ist (4 Mrd. US-Dollar Marktkapitalisierung) und, na ja, es ist nicht gerade ein bekannter Name.

Das heißt, obwohl du vielleicht noch nichts davon gehört hast, ist es ein großartiges Energieunternehmen mit wachsender Produktion. Vermilion ist in Nordamerika, Europa und Australien tätig, wobei die Jahresproduktion zwischen 2003 und 2012 um rund 6 % pro Jahr gestiegen ist und danach um 13 % pro Jahr. Eine kürzliche Übernahme hat den letzten Wert sogar auf 17 % erhöht. Das Unternehmen investiert im Jahr 2018 rund 500 Mio. US-Dollar mit dem Ziel, die Produktion um 10 % zu steigern. Das ist immer noch ein ziemlich beeindruckendes Wachstumsziel, unterstützt durch die moderate Größe des Unternehmens. Wenn du auf der Suche nach einem wachsenden Energieunternehmen bist, das nachweislich die Investoren mit Wachstum und monatlichen Dividenden belohnt, sollte Vermilion heute auf der Liste stehen.

Noch mehr Ertrag, noch mehr Diversifikation

AltaGas ist ein ähnlich großartiges kanadisches Energieunternehmen mit viel mehr Diversifizierung. Das Geschäftsfeld umfasst den Midstream-Bereich sowie den Strom- und Gasversorgungsbereich. Auf der Midstream-Seite besitzt es Anlagen in ganz Nordamerika, die dazu beitragen, Öl und Erdgas von dort, wo es aus dem Boden geholt wird, dahin zu transportieren, wo es schließlich verarbeitet und verbraucht wird. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Mautgeschäft mit stabilen Umsätzen. Dieses Geschäft soll 2019 rund ein Drittel des EBITDA ausmachen.

Auf der Versorgungsseite besitzt AltaGas regulierte Gasversorger und Vermögenswerte im Energiehandel. Das Handelsstromgeschäft verkauft Strom an Energieversorger im Rahmen langfristiger Verträge. Im Jahr 2019 soll die Handelsleistung zwischen 25 und 30 % des EBITDA ausmachen. Die regulierten Versorgungsunternehmen liefern Kunden in Kanada und den Vereinigten Staaten Erdgas in ihren Märkten und operieren dort mit lokalen Monopolen. Aber das Unternehmen muss die Regulierungsbehörden um eine Genehmigung bitten, um Tarifänderungen vorzunehmen. Dieser Bereich könnte bis zu 45 % des EBITDA im Jahr 2019 ausmachen (ein beachtlicher Anstieg gegenüber den 36 %d im Jahr 2017).

Das Jahr 2019 ist ein wichtiges Jahr, denn AltaGas hat erst kürzlich den Kauf von WGL Holdings, einem US-Erdgasversorger, abgeschlossen. Das Unternehmen arbeitet derzeit daran, diese Übernahme zu verdauen und sein Geschäft mit einem zunehmenden Fokus auf stabilere Geschäfte umzugestalten (beachte die Veränderung des EBITDA bei regulierten Versorgungsunternehmen). Ein Teil dieser Bemühungen beinhaltet den Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten, um die Schulden im Zusammenhang mit dem 8,4 Mrd. CAD teuren WGL-Kauf abzubauen.

Obwohl das Unternehmen derzeit an der Integration arbeitet, geht es davon aus, dass WGL dazu beitragen wird, das langfristige Ergebniswachstum von voraussichtlich 7 bis 9 % zwischen 2017 und 2021 auf eine neue Bandbreite von 8 bis 10 % zu steigern. Die Dividende soll in etwa im gleichen Tempo wachsen wie das Ergebnis. Das ist eine sehr ordentliche Wachstumsrate. (Die Dividende von AltaGas wird wie die von Vermilion in kanadischen Dollar ausgezahlt und unterliegt den gleichen Wechselkursschwankungen, die sie variabler erscheinen lassen, als sie tatsächlich ist.)

Die aktuelle Rendite liegt bei rund 9,3 %, ein hohes Niveau, was teilweise an der Unsicherheit des Integrationsprozesses und den Schulden nach der Übernahme liegt. Die Dividende wird seit 2010 jährlich erhöht und monatlich ausgezahlt. Anleger, die monatliche Einnahmen suchen, sollten sich von der hohen Rendite hier nicht abschrecken lassen. AltaGas ist auch für konservativere Typen einen genauen Blick wert, da das Geschäft des Unternehmens stabiler wird.

Zwei Aktien, die monatlich auszahlen

Du hast vielleicht noch nichts von den kanadischen Unternehmen Vermilion oder AltaGas gehört, aber beide haben sich in der Vergangenheit als solide herausgestellt. Die Renditen sind mittlerweile recht beachtlich. Natürlich musst du die Unternehmen ein wenig besser kennenlernen, aber jetzt, da du den ersten Schritt gemacht hast, bin ich sicher, dass du dich weiter in diese Themen vertiefen wirst. Wenn du das einmal getan hast, kannst du dich sogar dafür entscheiden, einen (oder beide) dieser Energiewerte mit monatlichen Dividenden in dein Portfolio aufzunehmen.

Dieser Artikel wurde von Reuben Gregg Brewer auf Englisch verfasst und am 14.09.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt keine der genannten Aktien.