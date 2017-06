Düsseldorf (ots) - Die Digitalisierung wird dieGesundheitsversorgung revolutionieren, zunächst aber noch außerhalbder Krankenversicherung. Trotzdem können fortschrittlicheKrankenkassen ihren Versicherten heute gute E-Health-Lösungenanbieten, wenn sie mit den neuen und anders denkenden Anbieterndigitaler Lösungen eine gemeinsame Arbeitsebene finden. So lautet dieEssenz aus den Expertenvorträgen und Praxisbeispielen, die auf dem 2.E-Health-Forum der GWQ ServicePlus AG am 31. Mai in Düsseldorfvorgestellt wurden.Wie auf anderen Märkten werden neue Anbieter von außen dieStrukturen des Gesundheitsmarktes maßgeblich verändern. Eine schnelleIntegration auch von einzelnen E-Health-Lösungen in dasLeistungsangebot von Krankenkassen ist unter den aktuellenBedingungen jedoch keine einfache Aufgabe. Dafür sorgenorganisatorische wie methodische Innovationsbremsen, wie sie Prof.Dr. Martin Gersch von der Freie Universität Berlin beschrieb. Esgelte weiterhin die Erkenntnis des Sachverständigenrats, dass unterden gegenwärtigen Bedingungen kein signifikantes Wachstum dieserbesonderen Versorgungsform zu erwarten sei.Der technologische Fortschritt wird dadurch allerdings nichtgebremst, sagen Kenner der Landschaft, wie Dr. Markus Müschenich,Kinderarzt, Vorstand des Bundesverbandes Internetmedizin (BiM) undManaging Partner des Start-up Förderers Flying Health Incubator GmbH.Für ihn steht außer Frage, dass Computer und Roboter bei Diagnose undBehandlung langfristig bessere Ergebnisse liefern werden, alsmenschliche Ärzte - mit entsprechenden Auswirkungen auf dasbestehende Versorgungssystem.Auf der anderen Seite gibt es heute schon erfolgreiche Angebote,mit denen auch Mediziner neue Wege gehen - und die von den Patientenakzeptiert werden. Netzwerklösungen, so die Luzerner Professorin Dr.Andréa Belliger, böten den Menschen den schnellen Zugang zuÄrztenetzwerken; gesundheitsfremde Unternehmen wie die SchweizerMigros steigen in den Gesundheitsmarkt ein und werden sich womöglichals vertrauenswürdiger Dienstleister rund um Gesundheitslösungenpositionieren. In vorhandene Systeme, so Prof. Belliger, ließen sichsolche Netzwerke kaum integrieren.E-Health-Lösungen müssen heute hohe Hürden überwinden, um überSelektivverträge oder die Regelversorgung angeboten zu werden. Wiedas funktionieren kann, zeigten die Praxisbeispiele des Forums. Mitden Videosprechstunden hat die Telemedizin mittlerweile den erstenSchritt in die ambulante Regelversorgung geschafft. Dr. Florian Weiß,Geschäftsführer der jameda GmbH, erkennt hier großesPatienteninteresse und die grundsätzliche Bereitschaft auf Seiten derÄrzte. Die steigende Nachfrage durch die digitalen Generationen werdedie Verbreitung von Videosprechstunden zwangsläufig vorantreiben.Ähnlich sieht es Dr. Klaus Strömer, Präsident des Berufsverbands derDeutschen Dermatologen e.V., der die Videosprechstunde selbstanbietet. Allerdings mahnt er bessere Anreize für innovationsbereiteÄrzte an und verweist auf den organisatorischen Aufwand.Möglich ist auch die Integration neuer Angebote überSelektivverträge, wie das Beispiel des GWQ-Produkts "Spielend bessersehen!" zeigt. Allerdings erforderte die Ergänzung desRegelleistungsangebots für Kinder mit der Sehschwäche Amblyopie durchein PC-gestütztes Training einen komplexen und aufwändigenProduktentwicklungsprozess. Zusammen mit innovativen Kassen wie derAudi BKK gelang es der GWQ auf diesem Weg, die Interessen derVersicherten, des App-Entwicklers Caterna Vision GmbH und derAugenärzte in einen Vertrag zu gießen, der auch den Anforderungen vonKassen und Aufsichtsbehörden genügt.GWQ-Vorstand Dr. Johannes Thormählen betonte in seinemSchlusswort, dass die GWQ verstärkt neue Lösungen in das GKV-Systembringen wird, weil die Vorteile der Digitalisierung unbestreitbarsind. Er sieht die GWQ als Plattform, die Krankenkassen und Anbietervon digitalen Gesundheitslösungen zusammenbringt und Schnittstellenschafft, über die sie gemeinsam mit der GWQ SGB V-kompatible Lösungenerarbeiten können.Welchen praktischen Nutzen digitale Lösungen schon heute habenkönnen, hatte zuvor Dr. Youssef Shiban von der Universität Regensburgdemonstriert: Sein Team forscht darüber, ob und wie "virtual reality"für die Behandlung beispielsweise von Zwangsstörungen eingesetztwerden kann. Das Team therapiert unter anderem Flugangst oderSpinnenphobien, indem die Patienten in virtuellen Welten ihreFlugangst bekämpfen oder virtuellen Spinnen begegnen. Das seinachweislich erfolgreich, so Dr. Shiban, sehr kostengünstig - undeinfacher für Patienten wie für Therapeuten.Die GWQ ServicePlus AG ist ein von Betriebskrankenkassengegründetes Dienstleistungsunternehmen. Sie versteht sich alsGemeinschaft mittelständischer Krankenkassen, für die sie innovativeLösungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Qualität derVersorgung entwickelt. Die Verträge und Dienstleistungen der GWQkönnen von allen Krankenkassen als Aktionärs- oder Kundenkasse inAnspruch genommen werden.