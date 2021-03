2 Dividendenaktien, um die herum du dein Einkommensdepot bauen kannst!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Was sind Dividendenaktien, um die herum du dein Einkommensdepot bauen kannst? Für mich eigentlich ganz einfach: Basis-Dividendenaktien, die über viele Jahre bewiesen haben, dass ihr Erfolgsmodell stimmt. Sowie auch eine Dividende besitzen, die Stabilität und Nachhaltigkeit besitzt. Eigentlich recht simpel, oder?

Schwieriger wird es hingegen, wenn es darum geht, solche Dividendenaktien zu identifizieren, um die herum du dein Einkommensdepot bauen kannst. Ich bin jedoch der Meinung, dass die Aktien der Münchener Rück (WKN: 843002) und von BB Biotech (WKN: A0NFN3) zu diesem Kreis zählen. Warum? Das erfährst du, wenn du weiterliest.

Münchener Rück: Dividendenaktie fürs Einkommensdepot!

Eine erste Dividendenaktie, um die herum man sein Einkommensdepot bauen kann, ist für mich die Aktie der Münchener Rück. Keine Frage: Das Geschäftsmodell ist in einzelnen Jahren teilweise schwankungsanfällig. Wer als Investor jedoch langfristig und über mehrere Jahre blickt, der erkennt: Eigentlich ist das Geschäftsmodell über solche Zeiträume so stark, dass stets eine Dividende auf dem Niveau des Vorjahres gezahlt werden konnte.

Und das nicht erst seit ein paar Jahren. Nein, sondern inzwischen über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg. Ein starkes, profitables und dividendenstarkes Geschäftsmodell ist daher gegeben. Zumal die Rückversicherungsbranche so lange greifen kann, wie es Vermögenswerte gibt, die es wert sind, sie zu versichern.

Ein weiterer Grund, weshalb die Aktie der Münchener Rück außerdem eine Dividendenaktie als Basis für das Einkommensdepot sein kann, hängt zudem mit der Bewertung und den Aussichten zusammen. Derzeit beträgt das COVID-19-bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis ca. 13,8 und die Dividendenrendite liegt bei 3,7 %. Allerdings rechnet das Management mit einem moderaten Wachstum in den nächsten Jahren. Auch deshalb ist die Aktie jetzt überaus interessant.

BB Biotech: Diversifikation & Dividende in Wachstumsmarkt

Eine zweite Dividendenaktie, die für viele Einkommensdepots interessant sein kann, ist zudem die von BB Biotech. Für mich erfüllt diese Aktie ebenfalls einige wesentliche Eigenschaften, die wir als Basisaktie einstufen können. Natürlich angefangen mit dem Geschäftsmodell.

Als Beteiligungsgesellschaft erlebt BB Biotech natürlich Auf- und Abschwünge an den Börsen mit. Das kann einzelne Geschäftsjahre immer mal verhageln. Auch hier geht es jedoch darum, langfristig orientiert spannende Möglichkeiten im Wachstumsmarkt der Biotechnologie zu identifizieren. Sowie über viele Jahre hinweg mit einem diversifizierten, jedoch teilweise konzentrierten Portfolio Renditen für Investoren zu generieren.

Aber bleiben wir bei der Dividende: Das Management von BB Biotech zahlt in jedem Jahr eine Dividende an die Investoren aus, die auf Basis des Dezemberkurses des Vorjahres bei 5 % liegt. Das heißt zwar, dass die Ausschüttungsrenditen in einzelnen Jahren schwanken können. Wenn das Investment-Team jedoch langfristig den Wert des Portfolios und damit verbunden den Aktienkurs steigert, so spricht wenig gegen wachsende Dividenden. Nur vielleicht eben nicht in jedem einzelnen Jahr.

Basis-Dividendenaktien fürs Einkommensdepot!

Wenn du mich fragst, erfüllen die Aktien der Münchener Rück und von BB Biotech daher wichtige Eigenschaften, die sie zu Basis-Dividendenaktien fürs Einkommensdepot werden lassen könnten. Ob du das auch so siehst? Deine Entscheidung. Es könnte jedoch clever sein, genau hierüber einfach einmal nachzudenken.

