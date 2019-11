2 Dividendenaktien, die du jetzt günstig kaufen kannst

Dividendenzahlungen und freier Cashflow von Applied Materials (quartalsweise). Daten von YCharts

Die Dividendenzahlung von Applied Materials für das letzte Quartal lag bei 196 Millionen Dollar, was 27 % des freien Cashflows entsprach. Das bereinigte Nettoergebnis lag in diesem Zeitraum bei 692 Millionen Dollar. Was wir hier sehen, ist, dass Applied Materials bei Dividenden bisher eher konservativ unterwegs ist und noch Wachstumsspielraum hat. Die aktuelle Aufwärtsbewegung beim freien Cashflow sollte sich aufgrund des vom Unternehmen und der Wall Street erwarteten Turnarounds auch im nächsten Geschäftsjahr fortsetzen. Der von Yahoo! Finance zusammengestellte Analystenkonsens erwartet für nächstes Jahr einen Umsatzsprung um 7 %, nachdem es 2019 zweistellig abwärtsgehen soll. Das Ergebnis je Aktie soll von 3,00 Dollar in diesem Jahr auf 3,35 Dollar im nächsten Jahr anspringen. Sei also nicht überrascht, wenn das Unternehmen seine Dividende 2020 noch stärker anhebt als die 5%ige Erhöhung, die dieses Jahr angekündigt wurde.

Xilinx mit starker Historie und guten Wachstumstreibern

Genau wie bei Applied Materials sieht die Dividendenrendite von Xilinx mit 1,64 % nicht besonders aus, doch das Unternehmen hat seine Dividende nun acht Jahre in Folge angehoben. Trotz des konstanten Wachstums in den letzten Jahren ist das Unternehmen, was seine Ausschüttungsquote angeht, etwas konservativ geworden.

In den letzten zwölf Monaten zahlte Xilinx 367 Millionen Dollar an Dividenden aus, dem steht ein Nettogewinn von 941 Millionen Dollar gegenüber. Der freie Cashflow hat sich in letzter Zeit konsequent aufwärtsbewegt und liegt nun bei über 1,1 Milliarden Dollar.

Das Gute für Investoren ist, dass das Unternehmen sein Gewinnwachstum aufgrund seiner marktführenden Position im Markt für Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) und der Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Automotive, Datencenter und künstliche Intelligenz fortsetzen dürfte. Xilinx’ kurzfristiger Ausblick wurde jedoch von Bedenken rund um den Handelskrieg beeinträchtigt, da das Unternehmen seine Verkäufe an Huawei stoppen musste, als der chinesische Konzern der Entity List hinzugefügt wurde. Lorenzo Flores, Xilinx’ CEO, sagte dazu in der letzten Telefonkonferenz:

Wir beobachten die Handelssituation mit China und die gesamtwirtschaftliche Lage gegenwärtig genau. Aufgrund der hohen Unsicherheit […] dieser wichtigen Faktoren werden wir heute unseren Jahresausblick nicht bestätigen.

Insgesamt glauben wir, dass unsere langfristigen Wachstumstreiber weiter intakt sind. Obwohl unsere Umsatzerwartungen im Geschäftsjahr 2020 von handelsbezogenen Bedenken dominiert werden, glauben wir weiter daran, dass die zweite Jahreshälfte unseres Geschäftsjahres besser sein wird als die erste.



Die Erwartung des Managements, dass sich die Lage verbessern wird, ist nicht aus der Luft gegriffen. Xilinx’ Produkte sind für die Halbleiterbranche von entscheidender Bedeutung, was es dem Unternehmen in der Vergangenheit erlaubt hat, Unsicherheiten im Markt zu überwinden. Huawei steht außerdem nur für einen kleinen, einstelligen Anteil der Umsätze. Die negativen Auswirkungen des Handelsverbots sollten angesichts der anderen Rückenwinde nicht lange anhalten.

Somit ist es nicht überraschend, dass Analysten laut Yahoo! Finance damit rechnen, dass Xilinx seine zweistelligen Umsatzwachstumsraten halten und sein Ergebnis in den nächsten Jahren steigern kann. Investoren können daher mit noch besseren freien Cashflows bei Xilinx rechnen, was in Zukunft höhere Dividendenzahlungen befeuern könnte.

Xilinx’ KGV ist aktuell mit 24,6 niedriger als der Fünfjahresdurchschnitt, der bei 27 liegt. Dank des kürzlichen Kursrückgangs, der die Bewertung verbessert hat, sieht es so aus, als wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Einstieg bei Xilinx.