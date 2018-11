2 Dividendenaktien, die Anleger mit ihrem Ausschüttungswachstum überraschen

Dividendenaktien gibt es in vielen Formen und Größen. Aber manchmal sind es die langweiligen Unternehmen, die dich überraschen. Wenn du ein Unternehmen nennen solltest, dass eine schnell wachsende Ausschüttung hat, kommt dir bestimmt ein Technologieunternehmen wie Apple in den Sinn. Aber würdest du glauben, dass ein Wasserboilerhersteller und ein Klimaanlagenunternehmen Apple beim Dividendenwachstum alt aussehen lassen? Aus diesem Grund schauen wir uns A.O. Smith (WKN:868323) und Lennox International (WKN:924838) mal genauer an.

1. Ein neuer Markt beflügelt das Wachstum

Wenn du in einem Industrieland lebst, dann sind Wasserboiler nichts Besonderes mehr. Du nimmst sie als selbstverständlich hin, wenn du duschst. Die Infrastruktur dahinter interessiert dich kaum. In Schwellenländern sieht dies jedoch anders aus. Dort ist warmes Wasser ein Luxus, den sich immer mehr Leute leisten können, während sie die sozioökonomische Leiter emporklettern. Demzufolge sollte es nicht überraschen, dass A.O. Smith in Nordamerika von einem niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentsatz beim Umsatzwachstum ausgeht, aber in Asien ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich erwartet.

In Schwellenländern wie China, in denen die Umsätze jährlich 21 % wuchsen, wird das Geschäft durch massive Bauprogramme angetrieben, da Menschen scharenweise vom Land in die Stadt ziehen. Und dort wollen die Bewohner warmes Wasser haben. China macht momentan ein Drittel des Gesamtumsatzes von A.O. Smith aus. Die Verkäufe in diesem Land haben dazu beigetragen, dass der Gewinn seit 2010 jährlich um 26 % gewachsen ist. Dies hat das Unternehmen in die Lage versetzt, in den letzten zehn Jahren seine Dividende jährlich im Schnitt um 17 % zu erhöhen.

Die letzte Erhöhung von A.O. Smith betrug sogar 22 %. Um einen Vergleich zu haben: Apples Dividendenerhöhung betrug ca. 16 %.

Die Zukunft für A.O. Smith sieht ziemlich rosig aus, da es daran arbeitet, eine weitere Chance in Asien zu ergreifen: Indien. Das Management denkt, dass sich der adressierbare Markt in dem Land mit der zweitgrößten Bevölkerung der Welt zwischen 2020 und 2030 verdoppelt. Zudem wächst es immer noch in China. Dort will es auch in den Wasser- und Luftreinigungsmarkt einsteigen.

Wasserboiler sind langweilige Produkte. Wenn du aber nach Dividenden Ausschau hältst, dann hat A.O. Smith gezeigt, wie man Langeweile für Einkommensinvestoren sexy macht.

2. Marktanteile im HVAC-Bereich gewinnen

Lennox International stellt Heizungs- und Klimaanlagen her. Auch dies ist für die meisten von uns ein alltäglicher Luxus. Wenn du aber an einem kalten Tag ohne Heizung auskommen musst, oder an einem heißen Tag die Klimaanlage ausfällt, dann erkennst du plötzlich, wie wichtig diese Produkte in deinem Leben sind. Lennoxs Hauptmärkte sind Nordamerika (93 % Umsatz) und Europa, der Erfolg dieser Aktie hängt also nicht mit aufstrebenden Märkten zusammen.







Die treibende Kraft hinter dem Umsatz von Lennox ist der Austausch alter Anlagen. Dies macht ca. 75 % des Umsatzes von Lennox aus. Dabei kommen ca. 60 % von Wohnanlagen und 40 % von industriellen Objekten. Die Größe und Reichweite sind wichtig, da das Unternehmen ein eigenes Ladennetz betreibt. Konkurrenten hingegen nutzen Zwischenhändler. Dies verschafft Lennox mehr Kontrolle über die Kundenbeziehung, vereinfacht die Befriedigung der Nachfrage und stellt sicher, dass die Monteure gut ausgebildet sind und richtig unterstützt werden. Obwohl es eine einfache Idee ist, sind die direkten Beziehungen zu den Kunden starke Triebkräfte für sich wiederholende Geschäfte. Das Unternehmen sieht gerade darin den entscheidenden Unterschied, durch den es Marktanteile in wichtigen Märkten erringt.

Lennox hat zudem Anstrengungen unternommen, um seine Margen zu verbessern, indem es Kosten gesenkt hat. In diesem Bereich war es sehr erfolgreich. Die Umsatzrendite stieg von 7,6 % im Jahr 2012 auf 13,4 % im Jahr 2017. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bis 2020 die 16 % knacken wird. So tragen Kosteneinsparungen zu höheren Gewinnen in den kommenden Jahren bei. Dieses und nächstes Jahr werden die Zahlen allerdings etwas weniger gut aussehen. Der Grund ist eine Naturkatastrophe, die eine seiner Fabriken heimgesucht hat. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass die langfristigen Aussichten dadurch stark getrübt werden.

Wir haben hier ein Unternehmen, das eine unglaubliche Dividendenhistorie aufweist. Seine jährlichen Steigerungen lagen in den vergangenen zehn Jahren bei 14 %. Wenn man sich die letzten drei oder fünf Jahre anschaut, sind es sogar 20 %. Die letzte Erhöhung betrug 25 %. Da sehen die 16 % von Apple ziemlich mager aus.

Langweilig ist aufregend

Wenn du nach Dividendenwachstumsaktien suchst, passiert es schnell, dass du Unternehmen übersiehst, die alltägliche Produkte herstellen. Man ist schnell dabei, anzunehmen, dass sie beim Dividendenwachstum mit aufregenden Namen in Hypebranchen nicht mithalten können. Wenn du dir die Zahlen aber genau anschaust, dann bieten langweilige Unternehmen wie A.O. Smith und Lennox ein Dividendenwachstum, das manche der bekanntesten Unternehmen in den Schatten stellt. Bei der Rendite sind sie allerdings ernüchternd, hier gibt es 1 % bzw. 2 %. Wenn dir aber das Wachstum wichtig ist, dann sind sie kaum zu schlagen.

