2 Dividenden-ETFs, über die jeder Investor jetzt nachdenken sollte!

Wer auf der Suche nach einem einfachen, diversifizierten und kostengünstigen Weg ist, um zu investieren, sollte womöglich über ETFs nachdenken. Diese Passivfonds ermöglichen schließlich all diese Vorteile und bieten zudem eine Chance auf marktübliche Renditen. Ein attraktives Gesamtpaket, das trotz einiger Nachteile und Risiken so manchen Investor erfreut.

Wenn auch du von solchen Chancen profitieren möchtest, allerdings nicht genau weißt, wo du aktuell suchen sollst, gibt nun lieber fein acht. Denn im Folgenden wollen wir uns zwei spannende Passivfonds ansehen, über die jeder ETF-Investor nachdenken sollte.

1. Eine globale Variante

Ein erster Passivfonds, über den Investoren möglicherweise nachdenken sollten, ist zunächst der UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD A-dis. Genau genommen gibt der Name bereits Aufschluss darüber, was in diesem Fonds letztlich steckt. Denn dieser Passivfonds investiert in globale, ausgewählte Dividendenaktien, die über gewisse nachhaltige Dividenden verfügen.

Das Spannende an diesem Passivfonds ist jedoch in erster Linie die globale Diversifikation. Viele, insbesondere globale ETFs haben häufig einen US-Schwerpunkt. Der UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCITS ETF USD A-dis gehört jedoch definitiv nicht dazu. Lediglich 10,8 % der im Index enthaltenen Aktien stammen aus den USA, mit rund 16,3 % sind sogar mehr australische Aktien sowie mit rund 15 % mehr britische und mit 12 % sogar noch mehr kanadische Aktien enthalten. Dieser Passivfonds kann somit zu einer deutlichen regionalen Diversifikation führen, die sonst bloß wenige Aktien zu bieten haben.

Einziges Manko dieses Passivfonds ist, dass ein wesentlicher branchenspezifischer Schwerpunkt auf der Finanzbranche mit einem Anteil von über 40 % liegt. Dafür erhielten Investoren bei diesem vollreplizierenden und ausschüttenden ETF zuletzt eine Dividende in Höhe von 0,53 Euro, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 8,94 Euro (13.11.2019, maßgeblich für alle Kurse) einer Dividendenrendite in Höhe von 5,92 % entspricht. Durchaus eine starke Dividendenrendite für einen Passivfonds, die einen näheren Blick verdient haben könnte.

2. Die regionale britische Variante

Ein zweiter Passivfonds, der gerade jetzt vielleicht einen näheren Blick verdient haben könnte, ist der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist). Hinter diesem Namen verbirgt sich letztlich ein ETF auf den britischen Leitindex, entsprechend erhalten Investoren hier die Möglichkeit, an der Entwicklung der 100 größten britischen Konzerne zu partizipieren.

Dass es sich hierbei um einen regional konzentrierten Passivfonds handelt, müssen wir an dieser Stelle wohl nicht mehr betonen. Nichtsdestoweniger gilt gerade der britische Leitindex als einer der womöglich ansprechendsten diversifizierten Indizes mit einem hohen Maß an Dividendenqualität. Denn letztlich beinhaltet der FTSE 100 mit Royal Dutch Shell, Diageo, Unilever und weiteren Akteuren eine ganze Menge zuverlässiger und teilweise sogar hoher Ausschütter.

Dieser vollreplizierende und ebenfalls ausschüttende ETF wird gegenwärtig mit einem Kursniveau von 8,49 Euro bepreist, wodurch die zuletzt ausgeschüttete Gesamtdividende in Höhe von 0,37 Euro einer Dividendenrendite in Höhe von 4,35 % entsprechen würde. Außerdem besitzt der Passivfonds mit einer vergleichsweise geringen TER in Höhe von 0,07 % eine vergleichsweise geringe Kostenbasis. Daher könnte auch der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) mit seiner hohen Dividendenrendite und seiner interessanten Diversifikation und Qualität einen näheren Blick verdient haben.

Zwei Dividenden-ETFs mit hohen Dividendenrenditen

Letztlich handelt es sich bei beiden Passivfonds um zwei Vertreter, die eher zu den höheren Ausschüttern, auch auf Fondsebene, gehören. Sowohl für Dividendenjäger als auch für alle Anfänger auf der Suche könnten diese Kandidaten daher definitiv einen näheren Blick verdient haben.

Schalte jetzt den Rendite-Turbo für dein Portfolio ein! Mit Dividenden-ETFs einfach und bequem ein Zusatz-Einkommen am Aktienmarkt erzielen. In unserem brandneuen, kostenlosen Sonderbericht analysieren wir 3 Dividenden-ETFs, die wir jetzt spannend finden. Klick hier, um diesen Bericht jetzt herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Royal Dutch Shell. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Diageo. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Diageo.

Motley Fool Deutschland 2019