2 Dinge, die ich tue, um mich auf einen weiteren Börsencrash im Jahr 2020 vorzubereiten

Niemand möchte daran denken, dass es noch einen Absturz wie im März geben könnte, aber die Realität ist, dass wir einfach nicht wissen, was die Pandemie als nächstes bringt. Wenn die Krankheitsfälle stark ansteigen oder es schlechte Nachrichten von der Impfstoff-Front gibt, könnten die Aktien negativ reagieren.

Als jemand, der während dieser Tortur investiert hat, mache ich mir Sorgen um einen weiteren Marktcrash – aber ich bereite mich auch auf einen vor. Ich sage dir wie.

1. Ich erhöhe meine kurzfristigen Barreserven

Wir befinden uns in einer Rezession. Das bedeutet, dass die Sicherheit der Arbeitsplätze nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb lege ich Wert darauf, mehr Bargeld zu horten, damit ich, wenn ich weniger Arbeit habe, Bargeldreserven habe, auf die ich zurückgreifen kann, wenn meine Rechnungen fällig werden.

Auch während der COVID-19-Pandemie gebe ich weniger aus. Ich tanke mein Auto ein- oder zweimal im Monat anstatt ein- oder zweimal pro Woche, ich gehe nicht mehr so oft essen wie früher, und die einzigen Ferien, die ich plane, sind Campingreisen, die praktisch nichts kosten. Mein Plan ist es, einen Teil dieses ungenutzten Geldes zu nehmen und auf die Bank zu bringen. Wenn ich das Geld brauche, um Rechnungen zu bezahlen, wird es da sein, und ich brauche nicht mehr an mein Anlageportfolio zu gehen, um an Geld zu kommen, wenn mein Einkommen sinkt.

Ich stocke auch meinen Bargeldbestand auf, so dass ich, wenn der Markt zusammenbricht, Qualitätsaktien mit einem Preisnachlass erwerben kann. Diese Strategie wandte ich im März und April an, und sie ermöglichte es mir, einige wenige Aktien auf meiner persönlichen Beobachtungsliste zu kaufen, die vorher für meinen Geschmack zu teuer waren.

2. Ich sehe mir mein Anlageportfolio genau an

Da wir nicht wissen, was der Rest des Jahres für den Aktienmarkt bereithält, untersuche ich mein Portfolio und stelle sicher, dass mir gefällt, was ich sehe. Konkret sehe ich mir einige Schlüsselbereiche an:

Diversität: Es ist immer wichtig, eine breite Palette von Aktien zu haben, aber besonders in einer Rezession ist das wichtig. Ich versuche sicherzustellen, dass ich nicht zu sehr in einem einzigen Marktsegment investiert bin.

Es ist immer wichtig, eine breite Palette von Aktien zu haben, aber besonders in einer Rezession ist das wichtig. Ich versuche sicherzustellen, dass ich nicht zu sehr in einem einzigen Marktsegment investiert bin. Verlierer: Einige Unternehmen schneiden von Zeit zu Zeit schlechter ab. Ich behalte sie im Auge, weil ich versuchen könnte, sie mit Verlust zu verkaufen. Auf diese Weise kann ich das frei gewordene Geld verwenden, um Aktien mit besserem Potenzial zu kaufen, wenn die Werte auf breiter Front einbrechen. Auch aus steuerlicher Sicht könnte es mir helfen, einen Verlust in Kauf zu nehmen.

Um es klar zu sagen: Ich bewerte mein Portfolio ziemlich oft, egal was passiert, aber weil ein Börsencrash auf meinem Radar ist, werde ich diesmal besonders aufmerksam sein.

Auf das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste gefasst sein

Ich kann nicht vorhersagen, was der Rest des Jahres 2020 für den Aktienmarkt bereithält. Deshalb bin ich bereit, etwas Zeit und Mühe in die Vorbereitung zu investieren.

Wie gerne würde ich ein paar Wochen nicht mehr kochen und jeden Abend etwas zum Mitnehmen bestellen? Wahnsinnig gerne. Aber ich weiß auch, dass es mir gut tun würde, jetzt mehr Geld zu sparen, wenn der Markt erst abtaucht. Es wäre zwar einfacher, davon auszugehen, dass mein Portfolio in einem soliden Zustand ist, aber wenn ich Zeit darauf verwende, könnte ich mich so einrichten, dass ich einem erneuten Abschwung besser standhalten kann.

Natürlich hoffe ich, dass der Aktienmarkt das Jahr stark beenden wird; 2020 schuldet uns zumindest so viel. Aber ich möchte auch für den Fall vorbereitet sein, dass am Ende das Gegenteil eintritt.

