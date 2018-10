2. Deutscher Zuckerreduktionsgipfel: AOK fordert verbindliche Zusagen von der Lebensmittelindustrie (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Berlin (ots) -Der AOK-Bundesverband begrüßt die Zusammenarbeit zwischenBundesernährungsministerium und Wirtschaftsverbänden des RundenTisches zur Absenkung des Zucker-, Salz- und Fettgehalts inLebensmitteln. Vor rund 200 Gästen aus Politik, Wissenschaft,Gesundheitswesen und Wirtschaft auf dem zweiten DeutschenZuckerreduktionsgipfel erklärte der Vorstandsvorsitzende MartinLitsch: "Es ist erfreulich, dass Bewegung ins Thema kommt. ProminenteVertreter der Lebensmittelindustrie haben inzwischen das Risiko desübermäßigen Zuckerkonsums erkannt und Reduktionsstrategien gestartet.Das ist ein erster Schritt, kappt aber leider nur die Spitze desZuckerbergs. Wir setzen darauf, dass weitere Akteure Verantwortungübernehmen und sich der von der Politik geplanten nationalenReduktionsstrategie anschließen. Dazu gehört eine Einigung aufkurzfristig nachvollziehbare und messbare Reduktionsziele."Welchen Stellenwert der Kampf gegen den überhöhten Zuckerkonsummittlerweile auch in der Politik hat, zeigt die Teilnahme vonBundesernährungsministerin Julia Klöckner am AOK-Kongress. "Mein Zielist es, die gesunde Wahl von Lebensmitteln zur leichten Wahl zumachen. Diesem Ziel sind wir ein ganzes Stück näher gekommen, indemes gelungen ist, mit der Wirtschaft eine Vereinbarung zu erzielen,nach der weniger Zucker, Fette und Salz in Fertignahrungsmittelnverwendet werden. Außerdem werde ich künftig Zucker und süßendeZutaten in Säuglings-und Kindertees verbieten. Auch die Kindermilchennehmen wir in den Blick. Zur gesunden Wahl gehört aber auch dasWissen des Verbrauchers, was ausgewogene Ernährung ist. AlsoErnährungskompetenz. Auch darauf lege ich meinen Fokus. Daher freueich mich über die Schirmherrschaft für die Studie mit der AOK zurErnährungskompetenz. Mein Ministerium wird sich an der Finanzierungder Studie beteiligen. Nach Abschluss der Studie werden wir wissen,wie es um die Ernährungskompetenz in Deutschland steht und könnendann mit konkreten Maßnahmen daran anknüpfen", sagte die Ministerinim Rahmen ihres Vortrages. Er stand unter dem Motto "Essen istPrivatsache. Wann der Staat sich trotzdem einmischen muss."AOK-Vorstand Martin Litsch sieht in der mit demBundesernährungsministerium gemeinsamen Förderung derErnährungskompetenz ebenfalls ein wichtiges Handlungsfeld. Litschunterstrich jedoch, dass nur eine breit angelegte Strategie zu einemdauerhaften und spürbaren Rückgang des Zuckerkonsums führt: "DerErfolg hängt auch entscheidend davon ab, wie ernst dieLebensmittelindustrie ihre jetzt geschlossene Vereinbarung nimmt. Wirwerden die Umsetzung des Grundsatzpapiers daher aufmerksam verfolgen.Dafür wird auch unser neu gegründetes Bündnis 'Aktion weniger Zucker'sorgen." Neben dem AOK-Bundesverband haben sich die Deutsche AllianzNichtübertragbare Krankheiten, die Deutsche Diabetes Gesellschaft,das Ethnomedizinische Zentrum e.V. sowie dieVerbraucherschutzorganisation foodwatch e.V. der Initiativeangeschlossen. Zusammen wollen alle Partner die politischenRahmenbedingungen verändern, um eine gesunde Ernährung für alleBevölkerungsschichten zu erleichtern, heißt es im gemeinsamenGrundsatzpapier. Zentrale Ziele sind ein Verbot des Kindermarketingsfür zucker- sowie hochkalorische Lebensmitteln, eine verständlicheLebensmittelkennzeichnung, steuerliche Anreize für die Industrie,gesündere Rezepturen sowie verbindliche Standards für die Kita- undSchulverpflegung.Laut Verbandschef Litsch ist das Kernproblem, dass wir in einerUmwelt leben, die eine ausgewogene und gesunde Ernährung immerschwieriger macht. Aktuelle Erhebungen zeigen, dass rund 80 Prozentder Fertigprodukte in Supermärkten zugesetzten Zucker enthalten, derfür Verbraucher nur schwer erkennbar ist. Deshalb hat die AOK auchabseits des Zuckerreduktionsgipfels ihr Engagement für weniger Zuckerstark ausgebaut. Parallel zum Kongress präsentierte dieGesundheitskasse in Berlin den ersten transparenten Supermarkt.Anhand gängiger und beliebter Lebensmittel wird dort visualisiert,wieviel Zucker tatsächlich in Produkten aus dem Discounter steckt.Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung belegt,dass rund 92 Prozent der Eltern den Gesamtzuckergehalt vonLebensmitteln und Getränken gar nicht einschätzen können. Aus Sichtder AOK gilt es daher, die Gesundheitskompetenz der Verbraucher zustärken, zum Beispiel durch die neue App "AOK Gesund Einkaufen". Diekostenlose Anwendung unterstützt Konsumenten beim Erkennen undEinordnen von Zucker-, Salz- und Fettanteilen in Lebensmittelnmittels Nährwert-Ampel oder einem Zuckerwürfel-Rechner. Außerdemverfügt die App über eine Funktion, die auch den versteckten Zuckeraufdeckt, der sich hinter über 70 unterschiedlichen Begriffenverbirgt.Alle weiteren Informationen zum 2. DeutschenZuckerreduktionsgipfel gibt es unterhttps://aok-bv.de/engagement/wenigerzucker/ - im Anschluss an dieVeranstaltung stehen dort die Präsentationen aller Redner, Fotos undVideostatements zur Verfügung.Pressekontakt:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 15603042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuell