2. Desitin-Malwettbewerb für Kinder mit Epilepsie erneut ein großer Erfolg (FOTO)

Hamburg (ots) -Vom 1. Juni bis zum 31. August 2017 war es wieder so weit: Zumbundesweiten Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche mit Epilepsie,organisiert und durchgeführt von dem Hamburger ArzneimittelherstellerDesitin, wurde auch in diesem Jahr aufgerufen. Wie schon im Vorjahrwaren die Teilnehmer dazu aufgefordert, Bilder zu malen, zu zeichnenoder anderweitig kreativ zu gestalten und einzusenden - dieses Malzum Motto "Mein tollstes Erlebnis".Dargestellt wurden Urlaubserlebnisse, Beobachtungen, Aktivitäten,phantasievolle Kompositionen und sogar ein Arztbesuch. Unterstütztwurde der Malwettbewerb unter anderem von zahlreichen Ärzten undKliniken, die bereitgestellte Malutensilien in ihren Warteräumenauslegten und so dafür sorgten, dass möglichst viele der kleinenPatienten am Wettbewerb teilnehmen konnten.Bei so vielen tollen Einsendungen war es keine leichteEntscheidung, die 13 schönsten Bilder für den Wandkalender 2018auszuwählen. Nun stehen die Gewinner fest. Neben einem Exemplar desKalenders mit ihrem Bild erhalten die Kinder und Jugendlichenhochwertiges Malzubehör von Faber-Castell. Die Kalender werden inArztpraxen und Kliniken verteilt und können zudem kostenfrei über dieHomepage von Desitin unter www.desitin.de/malwettbewerb bestelltwerden. Dort gibt es auch eine Bildergalerie mit den Kalenderbildernzum Durchklicken.Kunst und EpilepsieFür Desitin war der Malwettbewerb erneut eine Gelegenheit, Kunstund Epilepsie miteinander zu verknüpfen. Neben dem Wettbewerb fürKinder und Jugendliche mit Epilepsie sponsert das Unternehmen auchzahlreiche weitere Projekte, die sich für Epilepsiepatienten imKunstkontext befassen - unter anderem Veranstaltungen und dasDesitin-Kunstforum.Epilepsie bei KindernKinder sind neben älteren Menschen über 60 Jahren am häufigstenvon epileptischen Erkrankungen betroffen. Einige davon sindaltersabhängig, bei anderen handelt es sich um lebenslangeErkrankungen. Für gewöhnlich können Epilepsien mithilfe vonspeziellen antiepileptischen Medikamenten gut behandelt werden - beirund zwei Dritteln der Patienten lässt sich dadurch eine langfristigeAnfallsfreiheit erzielen. Kunst ist ein wichtiger Bestandteil derbegleitenden nichtmedikamentösen Behandlung, zum Beispiel in Form vonKunsttherapie.Über die Desitin Arzneimittel GmbHDie Desitin Arzneimittel GmbH ist ein international tätigesmittelständisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Hamburg. DasUnternehmen produziert und vertreibt Präparate für die Therapie vonErkrankungen des Zentralnervensystems mit den HauptindikationenEpilepsie und Morbus Parkinson. Ein Großteil der Produkte wird direktam Firmenstandort in Hamburg gefertigt. Darüber hinaus fördertDesitin innovative und vielversprechende Versorgungsmodelle mit demZiel, die Therapiemöglichkeiten von Patienten mitneurologisch-psychiatrischen Erkrankungen stetig zu verbessern.Desitin ist ein finanziell unabhängiges Unternehmen mit rund 300Mitarbeitern und vor allem in Deutschland, Skandinavien und Osteuropatätig. Weitere Informationen zu Desitin finden Sie im Internet unterwww.desitin.de.