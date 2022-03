2 DAX-Aktien, die diese Woche auf meiner Kauf-Liste stehen

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

DAX-Aktien jetzt kaufen? Ja, durchaus. Es ist zwar möglich, dass die Aktienkurse noch weiter in den Keller gehen. Die steigenden Zinsen, Inflation und der Ukraine-Konflikt sind ein wenig günstiges Marktumfeld. Allerdings sind schon heute spannende Aktien zu moderaten Preisen vorhanden. Oder man kann sagen: Wir können Qualität bereits bedeutend preiswerter kaufen.

Für mich gibt es jetzt zwei DAX-Aktien, die mir diese Woche in die Augen springen: Zalando (WKN: ZAL111) und die Münchener Rück (WKN: 843002). Zwar existieren auch noch andere attraktive Chancen. Aber diese zwei spannenden Indexvertreter haben es zum Ende der letzten Woche auf mein Radar geschafft. Weitere Anteile sollten im Depot landen.

Münchener Rück: Groß investieren mit über 5 % Dividendenrendite

Vielleicht eines vorweg: Ich habe in den vergangenen Jahren des Öfteren mal gedacht: Mensch, hättest du in die DAX-Aktie der Münchener Rück im großen Stil investiert, als sie noch 5 % Dividendenrendite besessen hat. Die Historie, die Qualität, das moderate Dividendenwachstum über viele Jahre hinweg und die Aussicht auf Aktienrückkäufe schienen mir sehr attraktiv. Zumal der Rückversicherer seit über 50 Jahren eine konstante Dividende auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres bezahlt.

Jetzt ist es endlich so weit: Die DAX-Aktie der Münchener Rück besitzt endlich über 5 % Dividendenrendite. Gemessen an einer Dividende in Höhe von 11 Euro je Aktie im Jahr 2022 und einem Aktienkurs von 218,90 Euro liegt der Wert sogar sehr knapp darüber. An dem Chance-Risiko-Mix hat sich wenig verändert. Mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,93 Euro bleibt das Ausschüttungsverhältnis sogar moderat.

Das heißt, hier kann ich jetzt eine Menge Qualität zu einem bedeutend günstigeren Preis kaufen. Deshalb ist die Münchener Rück eine erste DAX-Aktie, bei der ich die günstigeren Kurse jetzt gerne nutze. Und groß investiere, um mich hinterher über ein konstantes, wachsendes passives Einkommen zu freuen. Auch hier hat das Management erklärt, dass der Zeitraum bis 2024 von einem moderaten Wachstum geprägt sein soll.

Zalando: Ist das noch Wachstum oder schon Value?

Die zweite DAX-Aktie, die erneut in meinem Depot landet, ist die von Zalando. Grundsätzlich stellt sich bei dem E-Commerce-Akteur inzwischen die Frage, ob das noch Wachstum ist. Oder ob die Aktie nicht eher in Richtung Value tendiert. Nach einem deutlichen Abverkauf ist die Börsenbewertung auf lediglich 12 Mrd. Euro gesunken. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 1,2 ist die Bewertung wirklich preiswert. Das geht vielleicht in eine Value-Richtung.

Auch ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50,6 ist für einen E-Commerce-Akteur, der bei der Profitabilität gerade erst an der Oberfläche kratzt, vergleichsweise preiswert. Bei einem Aktienkurs von 45,58 Euro ist für mich ein wirklich günstiger Zeitpunkt gekommen, um auch hier einen Zukauf zu wagen.

Das Wachstum mag sich zwar verlangsamen. Die Prognose sieht lediglich eine Spanne beim Umsatz zwischen 12 und 19 % vor. Aber das Ökosystem ist stark, der Megatrend des E-Commerce intakt. Jetzt zugreifen kann langfristig orientiert bei der DAX-Aktie Zalando eine clevere Entscheidung sein. Zumindest, wenn man an die Investitionsthese qualitativ und mit Blick auf die Zukunft glaubt.

Der Artikel 2 DAX-Aktien, die diese Woche auf meiner Kauf-Liste stehen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück und von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando.

Motley Fool Deutschland 2022