2 DAX-Aktien mit KGV unter 15 und mehr als 3 % Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Endlich gibt es sie wieder: Aktien mit niedrigem Kurs-Gewinn-Verhältnis und gleichzeitig hoher Dividende. Wenn die entsprechenden Unternehmen es dann auch noch schaffen, den Gewinn in den nächsten Jahren weiter zu steigern, sind Kursgewinne fast schon vorprogrammiert.

2 günstige DAX-Aktien mit hoher Dividende

Hier sind zwei DAX-Aktien, deren KGV inzwischen unter 15 liegt, die aber gleichzeitig eine ordentliche Dividendenrendite von mehr als 3 % bieten.

Allianz

Die erste Aktie, die auf Basis dieser beiden Kennzahlen gerade günstig zu haben ist, ist die Allianz-Aktie (WKN: 840400). Die Allianz hat vor wenigen Tagen die vorläufigen Zahlen des letzten Geschäftsjahres bekannt gegeben. Demnach lag das Ergebnis je Aktie bei 15,98 Euro.

Aktuell zahlt man für eine Allianz-Aktie aber nur 214,10 Euro (Stand: 18.02.2022, relevant für alle Kurse). Damit zahlt man also nur das 13,4-Fache des letzten Jahresgewinns. Dabei wurde das Ergebnis noch von einer milliardenschweren Rückstellung für einen Rechtsstreit belastet. In diesem Jahr könnte der Gewinn je Aktie im besten Fall auf mehr als 20 Euro steigen. Das KGV würde dann schon auf unter 11 fallen!

Zusammen mit den Geschäftszahlen hat die Allianz auch eine weitere Dividendenerhöhung bekannt gegeben. In diesem Jahr können sich Aktionäre über 10,80 Euro je Aktie freuen. Das ergibt eine Rendite von 5 %. Für die kommenden Jahre hat die Allianz schon jetzt weitere Steigerungen angekündigt. Der Plan sieht vor, die Dividende um mindestens 5 % pro Jahr anzuheben.

Darüber hinaus werden in manchen Jahren auch noch eigene Aktien zurückgekauft. Im letzten Jahr hat man nach dem Kurssturz im Sommer 750 Mio. Euro dafür aufgewendet. In diesem Jahr soll 1 Mrd. Euro in Rückkäufe investiert werden.

Münchener Rück

Ganz ähnlich sieht es bei der Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) aus. Die Münchener Rück veröffentlicht die Geschäftszahlen des letzten Jahres zwar erst in einigen Tagen. Aber schon nach den Zahlen der ersten drei Quartale lag das Ergebnis je Aktie bei 14,73 Euro. Beim aktuellen Aktienkurs von 261,60 Euro ergibt das schon auf Basis dieser Zahlen ein KGV von weniger als 18. Dass das KGV im Gesamtjahr unter 15 lag, ist deshalb sehr wahrscheinlich.

Und da hören die Gemeinsamkeiten noch nicht auf. Auch bei der Münchener Rück dürfte der Gewinn in diesem Jahr weiter steigen. Denn seit einigen Monaten steigen die Preise im Versicherungsmarkt wieder, nachdem sie jahrelang unter Druck standen. Diese Gelegenheit will die Münchener Rück nutzen, um profitabel zu wachsen.

Gleichzeitig bekommen Anleger auch hier eine sehr ordentliche Dividende. Im letzten Jahr wurden 9,80 Euro je Aktie ausgeschüttet. Sollte die Dividende stabil gehalten werden, würde das eine Rendite von 3,7 % bedeuten. Die Münchener Rück hat aber ähnlich wie die Allianz angekündigt, dass die Dividende im Durchschnitt um mehr als 5 % pro Jahr steigen soll. Deshalb dürfte die tatsächliche Rendite etwa bei 4 % liegen.

Hat man diese beiden Aktien in seinem Depot liegen, kann man sich in den nächsten Jahren also über deutlich steigende Dividenden und im besten Fall auch Gewinne freuen. Zusammen sind das beste Voraussetzungen für steigende Kurse.

Der Artikel 2 DAX-Aktien mit KGV unter 15 und mehr als 3 % Dividende ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dennis Zeipert besitzt Aktien der Münchener Rückversicherung. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022