2 Coronavirus-Trends, die anfangen zu verschwinden

Die Coronavirus-Pandemie hat das Verbraucherverhalten in diesem Jahr deutlich verändert. Vom Hamstern von Toilettenpapier und Handdesinfektionsmitteln bis hin zu mehr Online-Shopping haben sich die Menschen im Jahr 2020 mehr auf das Alltägliche konzentriert und gleichzeitig das Beste aus der Technologie gemacht.

Für einige Unternehmen ist die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen in diesem Jahr stark gestiegen. Der Telehealth-Riese Teladoc (WKN:A14VPK) erfährt 2020 ein beträchtliches Wachstum. Die Aktien sind bis heute um 164 % gestiegen und haben den S&P 500 und seine 4 % Rendite weit übertroffen.

Wenn jedoch mehr vom normalen Leben zurückkehrt, werden die Trends, die Aktien wie Teladoc in diesem Jahr getrieben haben, nachlassen. Und das ist es, was jetzt passiert. Hier sind zwei Trends, die nachzulassen beginnen.

1. Die Verbraucher decken sich mit Grundnahrungsmitteln ein

Ein Unternehmen der Konsumgüterindustrie, das dieses Jahr ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum erzielt hat, ist Campbell Soup (WKN:850561). Da sich die Leute während der Pandemie über längere Aufenthalte zu Hause Sorgen machen, haben sie sich mit nicht-verderblichen Lebensmitteln eingedeckt, wie die beliebten Dosensuppenprodukte von Campbell. Aber das verlangsamt sich jetzt, vor allem weil die Restaurants jetzt geöffnet haben und die Leute wieder öfter essen gehen (oder Essen zum Mitnehmen bestellen). Als das in New Jersey ansässige Unternehmen am 3. September seinen Quartalsbericht zum vierten Quartal für den Zeitraum bis zum 2. August vorlegte, lag der Umsatz bei 2,1 Milliarden US-Dollar und das organische Nettoumsatzwachstum bei 12 %. Das ist weniger als in der vorherigen Periode, als Campbells organischer Nettoumsatz in dem am 26. April endenden Quartal um 17 % gestiegen ist.

Das ist immer noch deutlich besser als das 1%ige organische Wachstum, das Campbell’s am 4. März mit seinen Ergebnissen zum zweiten Quartal meldete, die sich auf den Zeitraum bis zum 26. Januar bezogen, kurz bevor COVID-19 begann. Der CEO, Mark Clouse, weiß, dass das jüngste Wachstum nicht nachhaltig ist und sagte: „Dieses Zeitfenster ist so einzigartig, wir müssen das Beste daraus machen“. Er sieht dies als eine Gelegenheit, um zu versuchen, Kunden an sich zu binden, so dass diese, wenn diese Phase der Lagerung von Produkten des täglichen Bedarfs vorbei ist, immer noch die Produkte seines Unternehmens kaufen werden.

Aber wenn es eine zweite Welle von COVID-19 gibt, die die Verbraucher wieder in Panik versetzt, könnte Campbell’s einen weiteren Verkaufsanstieg sehen. Darauf sollten sich die Investoren jedoch nicht verlassen, und es wäre riskant, unter dieser Annahme zu investieren.

Trotz des starken Umsatzes, den Campbell’s im Jahr 2020 erlebt, sind die Aktien von Campbell’s bis heute um 1 % gefallen.

2. Patienten entscheiden sich für Telemedizin statt persönlicher Arztbesuche

Ein weiterer Trend, der sich mit der Lockerung der Pandemiebeschränkungen wahrscheinlich ändern würde, war die Zahl der Menschen, die virtuelle Telegesundheitsbesuche machten. Obwohl eine Plattform wie die von Teladoc bequem und einfach zu benutzen ist, ziehen es viele Leute immer noch vor, ihre Ärzte persönlich zu sehen.

Aus den Daten des Epic Health Research Network geht hervor, dass im April 69 % aller Visiten auf Telegesundheitsvisiten entfielen. Aber es werden immer mehr Menschen die Arztpraxen aufsuchen. Im Juli ging der Anteil der telemedizinischen Besuche auf 21 % zurück. Das ist immer noch ein großer Anstieg im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, als die Telemedizin weniger als 1 % aller Arztbesuche ausmachte.

Wenn Teladoc in den kommenden Wochen die Ergebnisse des dritten Quartals bekannt gibt, werden Investoren einen Eindruck davon bekommen, wie stark die Telemedizinindustrie ist. In den Ergebnissen des zweiten Quartals, die am 29. Juli veröffentlicht wurden, meldete Teladoc 2,8 Millionen Besuche für den Zeitraum bis zum 30. Juni. Das war dreimal so viel wie die Zahl der Besuche, die das in New York ansässige Unternehmen im gleichen Zeitraum vor einem Jahr verzeichnete. Im ersten Quartal, für den Zeitraum bis zum 31. März, hatte Teladoc bereits zwei Millionen virtuelle Besuche verzeichnet, was einer Steigerung von 92 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Teladoc prognostiziert zum dritten Quartal eine leichte Verlangsamung und erwartet, dass die Zahl der virtuellen Besuche zwischen 2,5 und 2,7 Millionen liegen wird.

Aber Teladoc könnte besser abschneiden als andere Anbieter von Telemedizin, auch wenn die Patienten mehr persönliche Besuche machen. Im August kündigte das Unternehmen an, sich mit Livongo Health (WKN:A2PNLV) zusammenzuschließen, das Patienten mit chronischen Krankheiten, einschließlich Diabetes, hilft; Livongo hilft ihnen dabei, ihre Glukosewerte im Griff zu behalten und diese Informationen mit Gesundheitsprofis und Ärzten zu teilen. Der 18,5-Milliarden-Dollar-Deal wird Teladoc bedeutende Möglichkeiten eröffnen, da sich die Kundenzahlen der beiden Unternehmen nur zu 25 % überschneiden. Teladoc rechnet damit, dass der Deal noch vor Ende des Jahres abgeschlossen wird.

Vermeide es, Aktien aufgrund kurzfristiger Trends zu kaufen

Es ist riskant, Aktien aufgrund von Trends zu kaufen, die vielleicht nicht von Dauer sind. Auch wenn die COVID-19-Pandemie vielleicht nicht so bald verschwinden wird, bedeutet das nicht, dass die Trends aus der Anfangsphase langfristig anhalten werden. Irgendwann wird der Platz in der Speisekammer knapp werden und die Verbraucher werden sich nicht mehr so wie zu Beginn des Jahres mit Konserven eindecken können.

Deshalb geht es einer Aktie wie Campbell’s in diesem Jahr nicht besonders gut, sie ist bis jetzt um 2 % gesunken: Der durch die Pandemie ausgelöste Umsatzanstieg wird auf lange Sicht nicht nachhaltig sein.

Telehealth wird viel eher weiter wachsen, da es sich um einen neuen Service handelt, den die Patienten weiterhin nutzen können. Aber das ist auch ein Risiko – weil es keine Vergleichswerte gibt, mit denen man die Zahlen vergleichen kann. Vor COVID-19 war die Telemedizin für viele Patienten nicht sehr wichtig; jetzt, da mehr Krankenversicherungen und Arbeitgeber dies nutzen, wird es wahrscheinlich eine Option sein, die es auch weiterhin geben wird. Aber wie viel Prozent der Gesundheitsfürsorgebesuche werden über die Telemedizin erfolgen, wenn es um COVID-19 geht?

Teladocs Geschäft ist nicht profitabel und wird es vielleicht auch eine Zeit lang nicht sein, da das Unternehmen weiter wächst. In der Zwischenzeit zahlen die Investoren das 21-fache des Umsatzes von Teladoc der letzten 12 Monate, was weit über dem Branchendurchschnitt von etwa 1,7 liegt. Wenn du eine solche Prämie für eine Aktie bezahlst, solltest du ziemlich zuversichtlich sein, was die zukünftigen Wachstumsaussichten angeht.

Wenn du Unternehmen untersuchst, denen es inmitten der Pandemie besser als normal geht, sei besonders vorsichtig. Es kann sein, dass die Trends, die ihnen Auftrieb geben, nicht von Dauer sind – oder zumindest auf lange Sicht weniger Auswirkungen haben.

Dieser Artikel wurde von David Jagielski auf Englisch verfasst und am 03.10.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Livongo Health und Teladoc Health.

