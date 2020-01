Die 2. Bundesliga kehrt aus der Winterpause zurück: der 19. Spieltag von Dienstag bis Donnerstag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Insgesamt berichtet Sky von Dienstag bis Donnerstag 13 Stundenlive und exklusiv- Arminia Bielefeld - VfL Bochum am Dienstag, VfB Stuttgart - 1.FC Heidenheim am Mittwoch und Hamburger SV - 1. FC Nürnberg amDonnerstag live- Cacau am Mittwochabend im Studio, Christoph Dabrowski amDienstag zu Gast- Neben dem Abonnement des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets könnenFans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei seinUnterföhring, 27. Januar 2020 - Nachdem im Titel-Krimi in der Bundesliga derBall bereits seit zehn Tagen wieder rollt, geht ab Dienstag auch dasAufstiegsrennen in der 2. Bundesliga weiter. Von Dienstag bis Donnerstagüberträgt Sky alle neun Partien des 19. Spieltags live und exklusiv undberichtet insgesamt 13 Stunden live aus der 2. Bundesliga.Im Mittelpunkt steht zur Rückkehr aus der Winterpause die Tabellenspitze. Nurfünf Punkte trennen derzeit die ersten fünf der Tabelle voneinander. Die besteAusgangsposition hat Arminia Bielefeld, die drei Punkte vor dem Hamburger SV unddem VfB Stuttgart auf dem Spitzenrang liegt. Der Herbstmeister eröffnet auch dasJahr 2020 in der 2. Bundesliga. Sky berichtet am Dienstag ab 18.00 Uhr live vonder Partie der Bielefelder gegen den VfL Bochum. Im Anschluss zeigt Sky ab 20.20Uhr die weiteren Begegnungen des Abends wahlweise als Einzelspiele und in derSky Konferenz.Moderator Peter Hardenacke führt durch die Sendung und die Konferenz. Zu Gastist Christoph Dabrowski, Trainer der zweiten Mannschaft von Hannover 96 in derRegionalliga. Zu seiner aktiven Zeit war er neben 96 insgesamt auch neun Jahrefür den VfL Bochum und Arminia Bielefeld aktiv.Am Mittwochabend steht ein direktes Duell um die Aufstiegsränge auf demProgramm. Der Tabellendritte VfB Stuttgart empfängt den Vierten 1. FCHeidenheim, der nur einen Zähler hinter dem Bundesliga-Absteiger liegt. DiePartie in der Mercedes-Benz-Arena ist zugleich das Pflichtspiel-Debüt vonPellegrino Matarazzo, der in der Winterpause Tim Walter als VfB-Trainer ablöste.Moderator Stefan Hempel führt ab 18.00 Uhr durch die Sendung und die imAnschluss um 20.20 Uhr beginnende Konferenz. Als Gast im Studio begrüßt er denehemaligen Nationalspieler und heutigen DFB-Integrationsbeauftragten Cacau, dervon 2003 bis 2014 für den VfB Stuttgart spielte und 2007 mit den SchwabenDeutscher Meister wurde.Komplettiert wird der 19. Spieltag am Donnerstagabend im Volksparkstadion, woder Hamburger SV den 1. FC Nürnberg empfängt. Während der HSV in der zweitenSaison nach dem Abstieg unbedingt aufsteigen will, brauchen die Nürnbergeraktuell jeden Punkt, um den zweiten Abstieg in Folge zu verhindern. ModeratorYannick Erkenbrecher begrüßt die Zuschauer ab 20.00 Uhr.Highlight-Videos auf Abruf auf allen Sky Q Plattformen und Sky GoMit Sky Q und Sky Go verpassen Sportfans künftig nichts mehr. Ab sofort sindHighlight-Videos aller Sky Livesport-Events neben dem Sky Q Receiver auch aufder Sky Q App (Apple TV und Samsung TVs), der Sky Q Mini Box sowie über diemobile App Sky Go auf Abruf verfügbar. Einfach in der Sport Menü-Sektion auf"Empfehlungen" bzw. "On Demand" klicken und los geht's.Sky Kunden mit einem Fußball-Bundesliga Paket erhalten Zugriff auf dieHighlight-Videos der Bundesliga und 2. Bundesliga. Die Clips der erstenBundesliga sind ab 24 Uhr des jeweiligen Spieltags verfügbar, die Videos der 2.Bundesliga kurze Zeit nach Spielende.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinDie Übertragungen der 2. Bundesliga und Bundesliga sind mit dem Sky Abonnementim Rahmen des Sky Fußball-Bundesliga-Pakets (sky.de/bestellung-angebote)empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Fußballfans, die nochkeine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allenLive-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblenStreaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unteranderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.Der 19. Spieltag der 2. Bundesliga bei Sky:Dienstag:18.00 Uhr: Arminia Bielefeld - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.25 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 2 HD20.20 Uhr: Jahn Regensburg - Hannover 96 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD20.20 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - FC Erzgebirge Aue auf Sky Sport Bundesliga 4 HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD23.15 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf Sky Sport News HDMittwoch:18.00 Uhr: VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.25 Uhr: die Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD20.20 Uhr: Dynamo Dresden - Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 2 HD20.20 Uhr: Holstein Kiel - SV Darmstadt 98 auf Sky Sport Bundesliga 3 HD20.20 Uhr: VfL Osnabrück - SV Sandhausen auf Sky Sport Bundesliga 4 HD22.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD23.15 Uhr: "Sky Sport News HD - die 2. Bundesliga" auf Sky Sport News HDDonnerstag:20.00 Uhr: Hamburger SV - 1. FC Nürnberg auf Sky Sport Bundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/33221/4503598OTS: Sky DeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell