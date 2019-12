2. Bundesliga: Nürnberg gewinnt gegen Dresden

NüRNBERG (dts Nachrichtenagentur) - Am 18. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Nürnberg gegen Dynamo Dresden mit 2:0 gewonnen. Das erste Tor der Partie fiel in der 33. Spielminute: Robin Hack brachte die Gastgeber nach einer Vorlage von Hanno Behrens in Führung. Hack traf in der 53. Minute erneut nach einer Vorlage von Behrens, diesmal per Halbvolley.

Nach dem Spiel ist Nürnberg mit 19 Punkten auf Rang 15 der Tabelle. Dresden steht nach der Partie mit 13 Punkten auf dem 18. Tabellenplatz.

Foto: über dts Nachrichtenagentur