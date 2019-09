2 % der Bevölkerung nutzen Online-Mitfahrzentralen

Wiesbaden (ots) - Online-Mitfahrzentralen werden in Deutschland imeuropäischen Vergleich selten genutzt. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche vom 16. bis22. September mitteilt, buchten 2018 nur 2 % der 16- bis 74-Jährigenprivate Mitfahrangebote über spezialisierte Websites oder Apps. Inanderen Staaten der Europäischen Union (EU) ist das Buchen privaterMitfahrgelegenheiten über das Internet weitaus stärker verbreitet.Estland liegt mit großem Abstand vorne: 2018 nutzten dort 22 % derBevölkerung private Fahrdienste. Der EU-Durchschnitt lag bei 6 %.Auch in Malta (13 %) sowie in Frankreich, Irland, Kroatien undLuxemburg (jeweils 12 %) reisen vergleichsweise viele Menschen aufden Beifahrer- und Rücksitzen privater Fahranbieterinnen und-anbieter. Am häufigsten werden die Angebote von jungen Menschengenutzt: Im EU-Durchschnitt organisierten sich 12 % der 16- bis24-Jährigen und 10 % der 25- bis 34-Jährigen über Online-PlattformenFahrten bei anderen Privatpersonen (Deutschland: 3 % beziehungsweise5 %). Bei den 65- bis 74-Jährigen lag die Nutzerquote in Deutschlandund der EU bei 1 %.In der Eurostat-Datenbank finden Sie die EU-weiten Nutzerquotenaufgeschlüsselt nach Altersgruppe und Staat.Europa in Zahlen ist das Informationsangebot des StatistischenBundesamtes zur amtlichen europäischen Statistik.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Internationale Statistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 94 94www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell