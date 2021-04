2 Aufwärtstrend-Aktien: Über den Erwartungen!

AT&T Inc. (NYSE:T) und Southwest Airlines Co. (NYSE:LUV) sind zwei Aktien, die in den letzten sechs Monaten einen Aufwärtstrend verzeichneten. AT&T kletterte am Donnerstag nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten EPS- und Umsatzergebnissen nach oben.

Southwest Airlines meldete ebenfalls ein besser als erwartetes EPS für das erste Quartal.

AT&T Tägliche Chart-Analyse AT&T stieg am Donnerstag an