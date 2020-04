2 Aktien, um ab 2020 zu investieren

Weitere Suchergebnisse zu "NextEra Energy":

Die US-Wirtschaft steuert wahrscheinlich auf eine Rezession zu, die noch vor zwei Monaten unmöglich erschien. Niemand kann sich sicher sein, wie lange sie andauern wird oder wie schnell sie überwunden werden kann, aber es sind viele wirtschaftliche Schmerzen in Aussicht.

Auch wenn man wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass das Schlimmste noch bevorsteht, sollten Personen mit einer langfristigen Mentalität nicht unbedingt versuchen, den Tiefpunkt des Marktes abzuwarten. Du wirst wahrscheinlich scheitern, und bei einem Aufbau von Wohlstand, der in Jahrzehnten gemessenen wird, macht das nicht allzu viel aus.

Wenn du im Jahr 2020 beginnen möchtest zu investieren, solltest du den Kauf von Dividendenaktien wie NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) und Essential Utilities (WKN: A2PZEK) in Erwägung ziehen. Sie werden von der Coronaviruspandemie nicht völlig verschont bleiben, aber sie können jedes Portfolio langfristig stärken.

Wird dies ein herausragendes Jahr für erneuerbare Energien werden?

Die U.S. Energy Information Administration (EIA) geht davon aus, dass der Gesamtstrombedarf in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 3 % sinken wird. Das ist der stärkste jährliche Rückgang seit 2009, als das Land in den Wirren der Finanzkrise steckte. Darüber hinaus wird erwartet, dass alle drei Endmärkte – Privathaushalte, Gewerbe und Industrie – im Jahr 2020 weniger Strom verbrauchen werden. Das deutet darauf hin, dass NextEra Energy in diesem Jahr mit erheblichem Gegenwind konfrontiert sein wird, allerdings gibt es Gründe zu erwarten, dass das Unternehmen besser positioniert sein wird als andere Unternehmen.

Der primäre Stromversorger des Unternehmens, Florida Power & Light (FPL), hat 55 bzw. 35 % seines Betriebsumsatzes für das Gesamtjahr 2019 Privatkunden und gewerblichen Kunden zu verdanken. Während gewerbliche Kunden am ehesten unter den von den Bundesstaaten erteilten „Bleiben Sie zu Hause“-Verordnungen zu leiden haben, hat der Bundesstaat Florida während der Gesundheitskrise mit einer relativ lockeren Definition von „wesentlichen Geschäften“ gearbeitet. Wenn diese Entscheidungen die Epidemie des Staates nicht verlängern, dann könnte FPL das Frühjahr mit relativ geringem Schaden überstehen.

Noch wichtiger ist, dass NextEra Energy die Schwäche seiner Stromversorgung ausgleichen kann, indem es sich auf seine Stromerzeugungstochter NextEra Energy Resources (NEER) stützt. Der Stromerzeuger besitzt und betreibt Stromanlagen in allen Bundesstaaten, was dazu beitragen könnte, die Risiken eines landesweiten Rückgangs des Stromverbrauchs zu verteilen. Der Erzeugungsmix der Tochtergesellschaft wird für Investoren von besonderem Interesse sein.

NEER besitzt 16.000 Megawatt Onshore-Windkraft und weitere 3.000 Megawatt Solarenergie im Versorgungsbereich. Ende 2019 machte das erneuerbare Duo 76 % des Erzeugungsmixes des Unternehmens aus. Das könnte sich während der Coronaviruspandemie als einzigartiger Vorteil erweisen. Die Stromerzeuger werden weniger geneigt sein, die Produktion aus wechselnden Wind- und Sonnenenergiequellen zu drosseln als die von fossile Brennstoffanlagen, vor allem wenn man die niedrigeren Betriebskosten erneuerbarer Energien berücksichtigt.

Tatsächlich erwartet die EIA, dass die Erzeugung erneuerbarer Energien im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 11 % wachsen wird. Die einzige andere Energiequelle, bei der im Jahresvergleich ein Produktionswachstum erwartet wird, ist Erdgas mit einem Anstieg der Stromerzeugung um 1 %.

Um es ganz offen zu sagen: Investoren sollten damit rechnen, dass NextEra Energy in diesem Jahr auf Gegenwind trifft – und sie werden schon bald einen Blick auf die Konsequenzen werfen können. Das führende Unternehmen für erneuerbare Energien wird voraussichtlich am 22. April die Betriebsergebnisse des ersten Quartals 2020 vorlegen. Diejenigen, die langfristig denken, interessieren sich vielleicht nicht allzu sehr für die kurzfristigen Folgen, vorausgesetzt, die Coronaviruspandemie wirkt sich nicht über einen längeren Zeitraum auf die inländische Stromnachfrage aus.

Immerhin hat NextEra Energy in den letzten zehn Jahren eine Gesamtrendite von 583 % erzielt, verglichen mit einer Gesamtrendite von „nur“ 193 % des S&P 500 in dieser Zeitspanne. Eine gesunde Dividendenrendite von 2,4 % hat dazu beigetragen, während das Management des Unternehmens im Bereich der erneuerbaren Energien in Amerika für solide und vorhersehbare Cashflows gesorgt hat. Dieser marktbestimmende Trend wird sich wahrscheinlich langfristig fortsetzen.

Um es kurz zu machen: Diese Aktie im Bereich der erneuerbaren Energien ist gut positioniert, um kurzfristige Unsicherheiten zu überwinden und dir dabei zu helfen, langfristig Wohlstand aufzubauen.

Ein hybrides Wasser- und Erdgasversorgungsunternehmen ist auf Wachstumskurs

Als der Wasserversorger Aqua America den Erdgasversorger Peoples Gas übernahm, änderte das Unternehmen seinen Namen in Essential Utilities. Damit änderte sich auch die langfristige Ausrichtung des Unternehmens.

Während der Wasserversorger von 2019 bis 2022 ein Wachstum seiner Bemessungsgrundlage – der Betrag der Vermögenswerte, aus dem die Raten bestimmt werden – mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6 bis 7 % erwartet, rechnet der Erdgasversorger in dieser Spanne mit einem jährlichen Wachstum von 8 bis 10 %. Das Management geht davon aus, dass der Anstieg des CAGR in den nächsten drei Jahren zu einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) von 5 bis 7 % führen wird.

Da sowohl Wasser- als auch Erdgasversorgungsunternehmen stark regulierte sind, bedeutet dies, dass Investoren mit einem relativ stetigen und vorhersehbaren Wachstum rechnen können. Es gibt auch ein faszinierendes Potenzial für Synergien, da es beträchtliche geografische Überschneidungen zwischen den Wasser- und den Gaskunden des Unternehmens gibt. Könnte Essential Utilities Kosten sparen, indem es Reparaturen und Wartungsarbeiten für beide gleichzeitig plant und deshalb Transportwege nur einmal nutzt?

Das ist eine Frage, deren Beantwortung einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Natürlich wird Essential Utilities ähnlich wie NextEra Energy in naher Zukunft wahrscheinlich durch die Coronaviruspandemie negativ beeinflusst werden. Aber die Saisonabhängigkeit des Erdgasverbrauchs bietet eine gewisse integrierte Risikominderung.

Vor dem Ausbruch der Gesundheitskrise erwartete Essential Utilities, im ersten und vierten Quartal, wenn das Wetter am kältesten ist, 65 bis 75 % des Nettoeinkommens für das Gesamtjahr 2020 zu erwirtschaften. Die durch die Pandemie verursachte wirtschaftliche Verlangsamung traf erst Mitte März ein, was die Betriebsergebnisse des ersten Quartals weitgehend schonen sollte. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass Teile des Landes und der Wirtschaft noch in diesem Sommer mit der Eröffnung beginnen werden, was es dem Unternehmen ermöglichen könnte, seine Gewinnprognosen für das vierte Quartal weitgehend intakt zu halten.

Unabhängig davon, ob die Gesundheitskrise kürzer oder länger als erwartet andauert, können Investoren diese Dividendenaktien als soliden Anker für ihre Portfolios betrachten. Essential Utilities zahlt eine gesunde jährliche Dividendenrendite von 2,2 % und hat eine 10-Jahres-Gesamtrendite von 289 % erzielt, verglichen mit einer Gesamtrendite von 193 % für den S&P 500 in dieser Zeitspanne. Diese Fähigkeit, den Markt zu schlagen, sollte auch in zehn Jahren noch Bestand haben.

