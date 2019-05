2 Aktien, die sich innerhalb der vergangenen 2 Jahre ver-2-facht haben – mindestens!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Wer sich selbst als Wachstumsinvestor beschreibt, ist häufig auf der Suche nach spannenden Aktien, die sich rasant entwickeln können. Eine gewisse Volatilität wird hierbei gewissermaßen als Preis empfunden, den man für eine Ausnahmerendite in Kauf zu nehmen hat – denn letztlich zählt für viele vorrangig das Ergebnis.

Ein wesentliches Zwischenergebnis für viele risikotolerante Wachstumsinvestoren ist hierbei die erste Kursverdoppelung. Werfen wir heute in diesem Sinne einen Foolishen Blick auf die Aktien von MercadoLibre (WKN: A0MYNP) und Etsy (WKN: A14P98), die diesen Meilenstein innerhalb der vergangenen zwei Jahre feiern konnten. Wobei die Verdoppelung hier teilweise lediglich dem Mindestprogramm entsprechen dürfte.

Etsy mit über 500 % Kursgewinn

Eine erste Aktie, die sich in diesem Sinne rasant entwickelt hat, ist die von Etsy. So stieg das Papier letztlich seit Mitte Mai des Jahres 2017 von einem Kursniveau von 11,26 US-Dollar auf ein derzeitiges Kursniveau von 69,03 US-Dollar. Man muss kein Einserschüler in Mathematik gewesen sein, um bereits auf den ersten Blick zu sehen, dass sich diese Aktie seitdem sogar rund versechsfacht hat. Wow!

Der Grund, weshalb Etsy so stark performt hat, hängt einerseits natürlich mit der nach wie vor vorhandenen Wachstumsgeschichte zusammen. So stiegen alleine im vergangenen Geschäftsjahr 2018 die Umsätze um 36,8 % auf 604 Mio. US-Dollar. Das über die Etsy-Plattform abgewickelte Warenvolumen stieg hierbei um 20,8 % auf fast 4 Mrd. US-Dollar. Etsy scheint sich daher auch weiterhin zu einer starken Plattform für Selfmade- und Handmadewaren zu entwickeln.

Dennoch ist Etsy nach wie vor ein recht junges und dynamisches Unternehmen. So kommt der E-Commerce-Akteur gegenwärtig – das heißt nach dem rasanten Kursanstieg – auf eine Marktkapitalisierung von lediglich 8,4 Mrd. US-Dollar, was immer noch vergleichsweise klein für eine rasant wachsende globale Handelsplattform, selbst in einer Nische, ist. Möglicherweise hat die Aktie von Etsy daher auch weiterhin Potenzial, zumindest, wenn das Unternehmen seinen bisherigen Wachstumskurs so steil fortführen kann.

MercadoLibre mit knapp über 100 % Kursgewinn

Ein weiteres spannendes E-Commerce-Unternehmen, das innerhalb der vergangenen Jahre eine regelrechte Wachstumsrakete gewesen ist, ist definitiv MercadoLibre. So entwickelte sich die Aktie der lateinamerikanischen Handelsplattform seit Anfang Mai 2017 von ca. 211 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 508,80 Euro. Das entspricht einem Kursplus von ca. 140 %. Definitiv auch keine verkehrte Entwicklung.

Auch MercadoLibre konnte innerhalb der vergangenen Jahre seinen starken Wachstumskurs fortführen, wobei sich seit dem vierten Quartal des vergangenen Geschäftsjahres 2018 das Wachstum noch einmal zu beschleunigen schien. Besonders die Bezahlplattform MercadoPago entwickelte sich hierbei zu einem regelrechten Wachstumstreiber, der inzwischen pro Quartal mehr als 5 Mrd. US-Dollar abwickelt und zudem zuletzt Wachstumsraten von über 80 % vorweisen konnte. Definitiv ein rasantes Wachstum.

In seiner lateinamerikanischen Nische scheint sich der E-Commerce-Akteur zudem nicht bloß pudelwohl zu fühlen, wie die derzeitigen Zahlen unterstreichen, sondern gewissermaßen auch geschützt zu sein vor der etablierten Konkurrenz. Ein Schutz, der zudem immer stärker wird, je größer und bekannter diese Handelsplattform wird, denn umso schwerer dürfte es langfristig für ebenjene Konkurrenz sein, sich gegen MercadoLibre in den Konsumgewohnheiten der lateinamerikanischen Konsumenten zu behaupten.

Der E-Commerce-Zug ist definitiv noch nicht abgefahren

Wie wir daher letztlich anhand dieser beiden Beispiele sehen können, existieren durchaus so einige spannende Unternehmen, bei denen rasante Kursgewinne möglich sind – und deren Aktien sich in einem überschaubaren Zeitpunkt von zwei Jahren verdoppeln können. Wobei das nicht die Obergrenze zu sein scheint.

Selbst der E-Commerce-Bereich besitzt hierbei noch immer spannende junge und dynamische Unternehmen, deren Aktien zu regelrechten Kursraketen werden können. Möglicherweise könnte sich daher auch in diesem Segment weiterhin ein Blick lohnen.

