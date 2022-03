2 Aktien mit kräftig steigenden Dividenden

Wer würde nicht gerne ein Einkommen beziehen, für das man praktisch nichts tun muss und das noch dazu von Jahr zu Jahr steigt? Aktien können genau das ermöglichen. Aus gutem Grund sind Aktien mit attraktiven und verlässlichen Dividenden bei Anlegern sehr beliebt.

Diese Aktien bieten dir ein attraktives Nebeneinkommen

Hier sind zwei interessante Aktien, die in diesem Jahr mit deutlichen Dividendensteigerungen überzeugen können.

BMW

Der erste Kandidat ist die BMW-Aktie (WKN: 519000) Für die Autohersteller weltweit laufen die Geschäfte seit Monaten auf Hochtouren. Die Kunden reißen den Herstellern die Autos praktisch aus den Händen und auf viele Modelle muss man inzwischen monatelang warten. Diese Situation ermöglicht es den Herstellern, die Preise zu erhöhen.

Das ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb die Gewinne der Autohersteller aktuell sprudeln wie seit vielen Jahren nicht mehr. BMW beispielsweise hat vor wenigen Tagen ein Rekordergebnis für das letzte Geschäftsjahr präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag mit 18,77 Euro mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahr!

Davon profitieren auch die Aktionäre. Denn BMW wird auf der Hauptversammlung eine kräftige Dividendenanhebung um mehr als 200 % auf 5,80 Euro je Aktie vorschlagen. Beim aktuellen Aktienkurs von 76,67 Euro bekommt man hier eine Rendite von fantastischen 7,5 % (Stand: 17.03.2022, relevant für alle Kurse).

Im laufenden Jahr will BMW den Gewinn zudem weiter steigern. Das lässt erahnen, dass auch die Dividende vom aktuellen Niveau weiter steigen könnte.

Münchener Rück

Auch die Münchener Rückversicherung (WKN: 843002) kann auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Mit 2,9 Mrd. Euro wurde das beste Ergebnis seit 2015 erreicht. Je Aktie sind das ganze 20,93 Euro, was vermutlich ein neuer Rekord für den Münchener Konzern sein dürfte.

Auch hier wird es in diesem Jahr eine deutlich höhere Dividende geben. Allerdings wird die Anhebung mit 12 % deutlich moderater ausfallen. Das liegt allerdings hauptsächlich an der konservativen Dividendenpolitik des Unternehmens. Denn die Dividende wird in den meisten Jahren angehoben und praktisch nie gekürzt. Die letzte Dividendenkürzung liegt deshalb bereits Jahrzehnte zurück. In den vergangenen 15 Jahren wurde die Dividende 11-mal erhöht und hat sich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt.

In diesem Jahr werden 11 Euro je Aktie ausgeschüttet. Das ergibt beim aktuellen Aktienkurs von 235,30 Euro eine Rendite von ebenfalls sehr ordentlichen 4,7 %.

Ähnlich wie BMW erwartet auch die Münchener Rück in diesem Jahr weiter steigende Gewinne. Und auch die Dividende wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein weiteres Mal angehoben. Denn das Ziel des Managements ist es, die Dividende im Durchschnitt um mehr als 5 % pro Jahr anzuheben.

Insgesamt sind diese beiden Aktien also hervorragende Kandidaten für ein attraktives Nebeneinkommen mit dem Potenzial für weitere Steigerungen in den kommenden Jahren.

