2 Aktien, die jetzt gerade die Dividende erhöht haben (nur 1 ist interessant!)

Ja, das gibt’s auch weiterhin: Dividendenaktien, die ihre Dividende erhöht haben. Gerade jetzt ist schließlich die Quartalsberichtssaison zum letzten Vierteljahr des Geschäftsjahres 2020 vieler Unternehmen. Dabei werden auch die Dividendenpläne für die kommende Saison beziehungsweise das nächste Jahr veröffentlicht.

Zwei Aktien, die jetzt gerade ihre Dividende erhöht haben, sind die von Royal Dutch Shell (WKN: A0ER6S) und Novo Nordisk (WKN: A1XA8R). Doch, kleiner Hinweis: Nur eine dieser Dividendenaktien ist für mich grundsätzlich und unternehmensorientiert interessant. Ahnst du schon, welche das ist?

Royal Dutch Shell: Weitere Dividendenerhöhung!

Wie wir mit Blick auf die aktuellen Meldungen erkennen können, hat auch Royal Dutch Shell gerade ein weiteres Mal die eigene Dividende erhöht. Das Management des britisch-niederländischen Konzerns hat erneut die eigene Ausschüttung um 4 % steigen lassen. Ab sofort sollen 17,35 US-Cent an die Investoren ausbezahlt werden.

Das ist jedoch nur ein Blickwinkel, der möglicherweise ein falsches Bild offenbart. Royal Dutch Shell hatte im gesamten Geschäftsjahr 2020 zu kämpfen. Der Verlust belief sich auf 21,68 Mrd. US-Dollar. Selbst auf bereinigter Basis stand lediglich ein Ergebnis von 4,84 Mrd. US-Dollar in den Büchern, was in weiten Teilen noch auf einen guten Jahresstart und eine kleinere Erholung zwischendurch zurückzuführen gewesen ist. Der freie Cashflow ist zuletzt jedoch ebenfalls signifikant auf 871 Mio. US-Dollar eingebrochen. Damit konnte dieses Zahlenwerk jedenfalls nicht gerade glänzen.

Die derzeitige Dividendenrendite liegt zwar bei knapp über 4 % auf Basis der B-Aktie. Trotzdem: Unternehmensorientiert bleibt der Mix damit für mich fragil. Zudem wird das Management zukünftig viel in den Konzernumbau investieren müssen. Selbst die derzeitige Dividende liegt außerdem weit unter dem, was das Management noch zum Jahresanfang ausgezahlt hat: 0,47 US-Dollar sind einmal die Messlatte gewesen.

Novo Nordisk: Ein beständiges Wachstum!

Ganz anders ist der Mix bei Novo Nordisk. Der dänische Pharma- und Diabetes-Spezialist hat ebenfalls die eigene Dividende erhöht. Statt wie zuvor 8,35 Dänische Kronen auszuschütten, werden jetzt 9,10 Dänische Kronen ausbezahlt. Das entspricht einem Wachstum von sogar 9 % im Jahresvergleich. Ein sehr solides, starkes Wachstum.

Auslöser für diesen rasanten Anstieg ist ein operativer Wachstumskurs. Novo Nordisk hat zwar im vierten Quartal etwas geschwächelt, trotzdem kletterten Umsätze und operatives Ergebnis im Gesamtjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Ergebnis je Aktie legte sogar auf 18,01 Dänische Kronen zu. Ein Wachstum, das im Jahresvergleich ca. 10 % entsprochen hat. Das erklärt auch die höhere Dividende und legt ein solides, operatives Fundament.

Die Aktie von Novo Nordisk kann außerdem mit einem bemerkenswerten Lauf an Dividendenerhöhungen glänzen. Die jetzige Steigerung der Ausschüttung wird bereits die 23. jährliche Erhöhung in Folge sein. Das ist für mich ein nachhaltiger, wachsender Mix. Trotz ca. 2 % Dividendenrendite könnte das unternehmensorientiert vielleicht die bessere Wahl sein.

Nicht jede erhöhte Dividende ist ein Kauf!

Das Beispiel von Royal Dutch Shell und Novo Nordisk kann daher eines zeigen: Nicht jede erhöhte Dividende ist operativ nachhaltig oder das Ergebnis eines Wachstumskurses. Nicht jede Aktie, die ihre Dividende erhöht, dadurch automatisch ein Kauf. Müsste ich mich jetzt zwischen diesen beiden Aktien entscheiden, so fiele meine Wahl gewiss auf Novo Nordisk.

Vincent besitzt Aktien von Novo Nordisk und Royal Dutch Shell. The Motley Fool empfiehlt Novo Nordisk.

Motley Fool Deutschland 2021