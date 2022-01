2 Aktien, die ich trotz Kurssturz nicht kaufen werde

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

An den Aktienmärkten ging es in den letzten Wochen drunter und drüber. Die Kurse mancher Aktien hat es seit Jahresbeginn schon um mehr als 10 % in die Tiefe gerissen. Generell ist das für langfristig orientierte Anleger genau die Zeit zu kaufen. Denn je günstiger eine Aktie ist, desto besser, oder nicht?

Ein Kurssturz allein macht eine Aktie nicht zum Schnäppchen

Ganz so einfach ist es leider nicht. Nicht jede Aktie, deren Kurs einknickt, ist auch ein Schnäppchen. Die folgenden beiden Aktien sind solche Beispiele, die mir trotz Kurssturz nicht ins Depot kommen.

Nvidia

Der erste Kandidat ist die Nvidia-Aktie (WKN: 918422). Nvidia ist zwar zweifellos ein hochkarätiges Unternehmen, das über ein starkes Geschäftsmodell und hohe Profitabilität verfügt. In den letzten Jahren hat die Nvidia-Aktie aber einen extrem starken Lauf gehabt. Insbesondere im letzten Jahr konnte Nvidia aus Sicht der Anleger scheinbar nichts falsch machen. Zeitweise konnte der Kurs seit Jahresbeginn um über 160 % auf mehr als 340 US-Dollar zulegen.

Ende November ist die Stimmung dann letztendlich gekippt und die Aktie hat ihren steilen Absturz begonnen. Aktuell steht der Kurs noch bei 228 US-Dollar und damit schon 33 % niedriger als noch vor zwei Monaten (Stand 28.01.2022, relevant für alle Kurse). Trotzdem sehe ich die Aktie noch nicht als Schnäppchen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass der Gewinn durch die allgemeine Chipknappheit künstlich aufgebläht wurde, ist mir bei dieser Aktie einfach zu groß. Denn trotz Kurssturz zahlt man immer noch etwa das 70-Fache des Gewinns der letzten zwölf Monate, für die Zahlen verfügbar sind. Um diesen hohen Wert zu rechtfertigen, muss Nvidia noch lange Zeit kräftig weiter wachsen. Und schon beim kleinsten Anzeichen, dass sich das Wachstum abschwächt, könnte der Aktienkurs einbrechen. Insgesamt ist mir bei dieser Aktie noch zu viel Hoffnung im Kursniveau enthalten.

Siemens Energy

Auch die Aktie von Siemens Energy (WKN: ENER6Y) kommt mir bei den aktuellen Kurse nicht ins Depot. Zwar wurde die Siemens Energy-Aktie nicht durch hohe Erwartungen in die Höhe getrieben. In diesem Fall ist ein größeres Problem, dass das Unternehmen seine eigenen Erwartungen nicht erfüllen kann. Erst vor wenigen Tagen wurde zum wiederholten Mal die Prognose nach unten korrigiert. Das hat zu einem Kurssturz auf aktuell noch 19,39 Euro geführt.

Grund für die Prognoseanpassung sind die schleppend laufenden Geschäfte der Konzerntochter Siemens Gamesa Renewable Energy (WKN: A0B5Z8). Schon im letzten Sommer musste der Konzern aufgrund schlechter Ergebnisse der Windkrafttochter die Prognose für das Geschäftsjahr nach unten korrigieren. Und nun hat sich dieses Spiel ein weiteres Mal wiederholt. Noch dazu ist der Gesamtkonzern nicht profitabel. Im letzten Geschäftsjahr lag der Verlust je Aktie bei 0,63 Euro und es ist zu befürchten, dass das Ergebnis in diesem Jahr nicht wesentlich besser ausfallen wird.

Daher ist auch diese Aktie beim aktuellen Kursniveau noch kein Schnäppchen, das ich mir ins Depot legen werde.

Der Artikel 2 Aktien, die ich trotz Kurssturz nicht kaufen werde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dennis Zeipert besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Nvidia.

