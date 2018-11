2 Aktien, die ich beim Abschwung gekauft habe – und warum sie immer noch gute Käufe sind

Weitere Suchergebnisse zu "Teladoc":

Erst einmal ist ein Dankeschön angebracht.

Danke an alle, die in der letzten Zeit hektisch ihre Aktien verkauft haben. Dies trug zwar zum allgemeinen Rückgang an den Aktienmärkten bei. Andererseits gab mir das die Gelegenheit, zwei großartige Aktien zu einem noch besseren Schnäppchenpreis zu kaufen, als ich es sonst getan hätte.

Denn während der Markt fiel, habe ich eingekauft. Vor allem habe ich Aktien von MongoDB (WKN:MODB11) und Teladoc Health (WKN:A14VPK) gekauft. Hier erkläre ich mal, warum diese beiden ganz oben auf meiner Liste standen und warum sie immer noch top Aktien zum Kauf sind, egal wie es dem Markt demnächst ergeht.

Disruption in der Welt der Datenbanken

Vergangenen Monat ging ich so weit zu sagen, dass, wenn ich nur eine Aktie kaufen könnte, ich MongoDB kaufen würde. Jetzt habe ich diese Ansage wahr werden lassen.

Um zu verstehen, warum ich MongoDB derart schätze, müssen wir uns ein Bild vom aktuellen Datenbankmarkt machen. Die wichtigsten Datenbanken, die von Marktführern wie Oracle und Microsoft entwickelt wurden, wurden vor Jahrzehnten entwickelt. Damals war die Welt der Daten eine strukturierte Welt, in der alles übersichtlich in Zeilen und Spalten angeordnet werden konnte wie in einer Tabellenkalkulation.

Als diese marktführenden Datenbanken ursprünglich entwickelt wurden, war die Cloud eben etwas, was man am Himmel beobachten konnte – und kein irrsinnig riesiges Netzwerk von Remote-Servern, die im Internet gehostet wurden. Wenn ein Unternehmen eine Datenbank benötigte, steckte es einen Server in einen großen Raum in einem seiner Büros.

Als sich die Welt veränderte, versuchten die großen Unternehmen auch, ihre Datenbanken zu ändern. Aber es ist so, als würde man einem einstöckigen Haus einen zweiten Stock hinzufügen: Durchaus möglich, aber es ist viel einfacher und sauberer, einfach ein neues Haus zu bauen. MongoDB ist das Äquivalent zum Bau eines neuen zweistöckigen Hauses.

MongoDB wurde von dem gleichen Team gegründet, das auch das führende Internet-Werbeunternehmen DoubleClick gründete, das 2007 von Alphabet (damals noch Google) übernommen wurde. Dieses Team hat persönlich die Schwierigkeiten erlebt, aktuelle Datenbanken zu nutzen, um den Anforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Nachdem sie DoubleClick verkauft hatten, wollten sie eine Datenbank aufbauen, die sich ideal für den Umgang mit strukturierten und unstrukturierten Daten eignet und diese überall speichern kann – lokal oder auch in der Cloud.

Das Unternehmen wächst wie verrückt, wobei der Umsatz in den letzten drei Jahren um 58 % gestiegen ist. Und die Einnahmen von MongoDB sind genau die Art von Einnahmen, die Investoren lieben sollten: wiederkehrende Einnahmen auf der Grundlage eines Abonnementmodells. Die Disruption der Datenbankwelt hat sich für MongoDB bisher gut ausgezahlt.

Eine neue Art von Hausarztbesuch

Derweil bricht Teladoc einen völlig anderen Markt auf. Das Unternehmen gilt als der weltweit größte Anbieter von virtuellen Gesundheitsdienstleistungen.

Vor Jahren haben Ärzte tatsächlich noch Hausbesuche gemacht. Diese Art von Behandlung ist zwar mit der Zeit immer unwichtiger geworden, macht aber immer noch Sinn. Nicht jeder Kranke kann sich auf den Weg machen und dann lange in einem Wartezimmer sitzen, nur um sich 15 Minuten lang behandeln zu lassen.

Teladoc ermöglicht es Patienten, mit einem qualifizierten medizinischen Fachpersonal per Telefon, Video oder mobiler App zu sprechen – von überall, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das Unternehmen kann eine breite Palette von Gesundheitsbedürfnissen abdecken, einschließlich der Behandlung von Erkältungen und Grippe, Allergien, dermatologischen Indikationen, verhaltensbedingten Gesundheitsproblemen und mehr. Rund 92 % der medizinischen Probleme werden beim ersten virtuellen Besuch gelöst.

Während Teladocs Komfort die Patienten anspricht, sprechen die Kosteneinsparungen natürlich Arbeitgeber und Versicherer an. Es ist nicht verwunderlich, dass 40 % der Fortune-500-Unternehmen auch Teladoc-Kunden sind und dass mehr als 35 der größten Versicherer in den USA ihre Mitglieder zu den virtuellen Gesundheitsdiensten des Unternehmens führen.

Der Umsatz von Teladoc ist seit 2014 um 75 % CAGR gestiegen. Das Unternehmen expandiert weiter durch Akquisitionen, wobei die Übernahmen von Best Doctors und Advance Medical dazu beigetragen haben, dass sich der Umsatz im zweiten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Aber auch das organische Wachstum von Teladoc ist sehr beeindruckend: 39 % im zweiten Quartal.

Und sie lohnen sich immer noch

Sind MongoDB und Teladoc jetzt noch Käufe? Auf jeden Fall.

Beide Unternehmen sind noch relativ klein, mit Marktkapitalisierungen von unter 5 Milliarden USD. Beide haben auch enorme Wachstumschancen. MongoDB hat die Oberfläche des adressierbaren Gesamtmarkts noch nicht mal angekratzt. In den USA wird die Nutzung von virtuellen Praxisbesuchen immer weiter verstärkt, und es gibt viele internationale Märkte, die noch weitgehend unerschlossen sind. Teladoc wird diese Chancen nutzen.

Ich bin froh, dass der Markt mir die Möglichkeit gegeben hat, MongoDB und Teladoc zu einem günstigen Preis zu kaufen. Aber in Wahrheit hätte ich diese beiden Aktien auch gekauft, wenn der Markt nicht zurückgezogen hätte. Und unabhängig davon, welche Schwankungen wir in den nächsten Monaten an der Börse erleben werden, plane ich, meine Positionen in diesen beiden disruptiven Unternehmen weiter zu vergrößern.

The Motley Fool empfiehlt Aktien von Teladoc und besitzt Aktien von Alphabet, MongoDB und Oracle. Keith Speights besitzt Aktien von Alphabet und MongoDB und Teladoc.

Dieser Artikel erschien am 21.10.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.