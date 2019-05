2 Aktien, die helfen könnten, seinen Kindern die Uni zu finanzieren

Die Auswahl der richtigen Aktien für ein Portfolio, das letztendlich zur Finanzierung eines Studiums verwendet werden soll, kann eine anspruchsvolle Aufgabe sein. Man will Aktien auswählen, die nicht zu risikoreich sind, aber ein hohes Potenzial haben, sich in den kommenden Jahren auszuzahlen.

Wir haben zwei unserer Motley-Fool-Mitarbeiter nach ihren Topaktien für ein Portfolio gefragt, das zur Finanzierung des Colleges zusammengestellt wurde, und NextEra Energy (WKN:A1CZ4H) und Axon Enterprise (WKN:A2DPZU) standen ganz oben auf ihren Listen. Hier erfährst du die Gründe dafür.

Hohe Gesamtrenditen

Matt DiLallo (NextEra Energy): Da die Kosten für das Studium weiter steigen, stehen Eltern vor einer enormen Herausforderung, wenn sie versuchen, für die Zukunft ihrer Kinder zu sparen. Eine Möglichkeit ist die Investition in Aktien, die überdurchschnittliche Gesamtrenditen generieren können. Während das natürlich auf verschiedene Unternehmen zutrifft, hat der auf erneuerbare Energien ausgerichtete Energieversorger NextEra Energy in der Vergangenheit überdurchschnittliche Gesamtrenditen erzielt und plant, das auch in den kommenden Jahren fortzusetzen, weshalb er eine empfehlenswerte Wahl sein könnte.

Seit 2005 hat NextEra Energy seine Rendite pro Aktie mit einer jährlichen Geschwindigkeit von 8,5 % ausgebaut, womit das Unternehmen mit Abstand an der Spitze der zehn größten Energieversorger des Landes liegt. Dieses stetige überdurchschnittliche Gewinnwachstum, kombiniert mit einer steigenden Dividende, hat es NextEra Energy ermöglicht, durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen zu erzielen, die in diesem Zeitraum 86 % der Aktien des S&P 500 übertroffen haben.

Das Unternehmen arbeitet hart daran, auch in Zukunft überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Es tut dies, indem es erstaunliche 40 Mrd. US-Dollar in den Ausbau der Versorgungs- und Erneuerbare-Energien-Geschäfte investiert, was es dem Unternehmen ermöglichen sollte, die Erträge bis mindestens 2021 um 6 bis 8 % jährlich zu steigern. Inzwischen ist NextEra zuversichtlich, dass es in den kommenden Jahren auch die Gewinne in etwa in gleicher Größenordnung steigern kann. Dieses stetige Gewinnwachstum, das zu einer weiteren Erhöhung der Dividende führen könnte, sollte es NextEra ermöglichen, seine überdurchschnittliche Entwicklung beizubehalten, was den Sparplänen für die Kinder einen schönen Schub verleihen würde.

Die Strafverfolgung für das 21. Jahrhundert weiterentwickeln

Travis Hoium (Axon Enterprise): Es steht außer Frage, dass Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt immer mehr Körperkameras und nicht-tödliche Waffen wie Taser einsetzen – und ein Unternehmen, das auf dieser Welle surft, ist Axon Enterprise. Das Unternehmen ist klarer Branchenführer, vor allem nach dem Kauf seines leidenschaftlichsten Konkurrenten VIEVU im vergangenen Jahr.

Körperkameras und Taser sind im Moment das Kerngeschäft von Axon, aber sie sind nur der Anfang einer langfristigen Strategie. Ein Archivmanagementsystem wird noch in diesem Jahr eingeführt und ermöglicht es den Kunden, Videos aufzunehmen und automatisch Abschriften für Polizeiberichte zu erstellen. Für nächstes Jahr wird eine Dispositionssoftware erwartet, die das Ökosystem weiter ausweiten wird.

In den letzten zehn Jahren hat Axon Enterprise seinen Umsatz mehr als vervierfacht und dort, wo der Nettogewinn dem vielleicht nicht gefolgt ist, liegt das daran, dass das Unternehmen in Wachstum investiert hat.

Wenn du für das College investierst und einen langen Zeithorizont hast, ist Axon Enterprise eine großartige Aktie. Axon befindet sich in einem boomenden Markt mit einem großen Vorsprung an Marktanteilen und vielen Möglichkeiten, die Rendite im Laufe der Geschäftsentwicklung zu steigern.

Zwei Möglichkeiten, dein Portfolio zu erweitern

So unterschiedlich diese beiden Unternehmen auch sind, beide haben viel Potenzial, um dein Portfolio langfristig zu stärken. Das sollten Investoren, die für die Ausbildung ihrer Kinder sparen, in Betracht ziehen und deshalb sind diese Aktien ein toller Anfang, um dein Portfolio zu starten oder etwas Abwechslung zu dem hinzuzufügen, was du bereits besitzt.

