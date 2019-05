2 Aktien für die kommenden Jahrzehnte

Warren Buffett sagte mal, dass seine Lieblingshaltezeit einer guten Aktie für immer ist. Allerdings ist es leichter gesagt als getan, eine Aktie über Jahrzehnte zu halten, wenn Marktabschwünge an den Nerven der Investoren zerren. Heute stellen unsere Autoren zwei Aktien vor, die du bedenkenlos Jahrzehnte lang halten kannst: Amazon.com (WKN:906866) und Goldman Sachs (WKN:920332).

Amazon ist immer noch toll

Leo Sun (Amazon): Amazons Aktie ist in den letzten zehn Jahren um mehr als 2.400 % gestiegen. In dieser Zeit setzte es lokale Einzelhändler unter Druck und weitete sein Cloud-Angebot aus. In den kommenden Jahrzehnten werden sich diese Gewinne zwar wahrscheinlich nicht wiederholen, aber es bleibt eine solide langfristige Investition.

Amazon ist hinsichtlich des Umsatzes das größte E-Commerce-Unternehmen der Welt. Und es fängt mit seinem Prime-Programm immer mehr Kunden ein. Kostenlose Lieferung, Rabatte, Videostreaming und andere Vergünstigungen sind das Lockmittel.

Das Unternehmen dehnt sein Online-Ökosystem auch auf den stationären Einzelhandel aus, indem es Filialen von Whole Foods, Amazon Books, Amazon Go und 4-Star-Stores betreibt. Es findet auch den Weg in die Wohnungen mit seinen Geräten wie Kindle, Echo und Fire TV. Und es bringt immer neue Marken auf den Markt, mit denen es neue Angebote testet, um seinen Wettbewerbsvorteil auszubauen.

Amazon kann es sich leisten, viele Strategien zu verfolgen, die nur geringe Margen versprechen oder sogar Verlust bringen, da es den meisten Umsatz mit Amazon Web Services (AWS), der größten Cloudplattform der Welt, macht. Kunden davon sind unter anderem Netflix, Adobe, Comcast und die NASA.

Das Umsatzwachstum von Amazon verlangsamt sich. Dies liegt unter anderem an den Bemühungen im stationären Einzelhandel. Aber das Gewinnwachstum wird schneller. Die Börse geht davon aus, dass der Gewinn der kommenden fünf Jahre im Schnitt jährlich um 44 % wächst. Dies führt zu einem KGV von 44. Amazons Aktie erscheint zwar nicht „billig“, aber Investoren sollten den Aufpreis für den größten E-Commerce-Marktplatz und die größte Cloudplattform in absehbarer Zukunft zahlen. Denn diese beiden Faktoren sind der Grund, warum man die Aktie Jahrzehnte lang halten kann.

Wette auf die Börse

Dan Caplinger (Goldman Sachs): Es gibt nicht viele Dinge, auf die du dich jahrzehntelang verlassen kannst. Aber der Finanzmarkt wird auch noch lange im 21. Jahrhundert bestehen, und Goldman Sachs wird seiner Reputation wahrscheinlich gerecht, die Chancen zu ergreifen, die der Markt bietet. Mit jahrzehntelanger Erfahrung, von zahlreichen Finanzmärkten zu profitieren, hat Goldman eine hervorragende Historie. Die einzigen dunklen Flecken bekommt das Unternehmen, wenn es etwas erfolgreicher ist, als es der Allgemeinheit lieb ist.

Und auch jetzt gedeiht Goldman. Trotz seiner historischen Abhängigkeit von Investmentbanking, hat der Finanzriese erste Schritte in das Privatbankengeschäft gewagt. Dies wurde an der Einführung der Marcus-Onlinebanking-Plattform und der Partnerschaft mit Apple bei dem neuen Kreditkartenangebot deutlich. Goldman hat keine Angst, seine Grenzen auszudehnen, um neue Märkte zu erschließen. Erste Indikatoren zeigen, dass sich die Mühen lohnen.

Goldmans strategische Vision mag zwar neue Geschäftsfelder der Zukunft umfassen, aber das Unternehmen hat nicht vergessen, wodurch es groß geworden ist. Und es arbeitet hart daran, diese Führungsrolle an der Börse aufrechtzuerhalten. Mit seinen Finanzmarktgeschäften und den anderen Bankdiensten ist Goldman Sachs in einer guten Position, um auch in den kommenden Jahrzehnten ernstgenommen zu werden.

