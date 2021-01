2 Aktien, die dich finanziell unabhängig machen könnten!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Möchtest du finanziell unabhängig werden? Falls ja, dann verfolgst du ein sehr ambitioniertes Ziel. Aber ein mögliches: Wer als Investor auf wachstumsstarke Aktien setzt und zugleich auf eine günstige Ausgangslage achtet, der könnte dieses Ziel durchaus erreichen.

Wo findet man jedoch Aktien, mit deren Hilfe man finanziell unabhängig werden kann? Das ist die spannendere Frage! Genau weiß ich es natürlich auch nicht. Allerdings könnte ich mir denken, dass die Aktien von Baozun (WKN: A14S55) und Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) zwei attraktive Gesamtpakete bieten könnten, die dich zumindest einen Schritt weiterbringen.

Baozun-Aktie: E-Commerce in günstig!

Eine erste Aktie, die dich finanziell unabhängiger machen könnte, ist die von Baozun. Hinter diesem Namen versteckt sich ein Geschäftsmodell, das im E-Commerce fußt. Wobei der Onlinehandel dabei das Produkt ist, das den Erfolg von Baozun ermöglicht. Ähnlich wie Shopify verkauft das chinesische Unternehmen nämlich Shops und Dienstleistungen, die anderen Händlern die Chancen geben, von den neuen Marktmöglichkeiten profitieren zu können.

Kommt dir das bekannt vor? Ja, das ist wirklich ziemlich exakt das, was Shopify im westlichen Raum macht. Allerdings wird Baozun derzeit mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2,6 Mrd. US-Dollar bewertet. Shopify hingegen kommt auf ein Börsengewicht von über 137 Mrd. US-Dollar. Alleine das sollte einen deutlichen Bewertungsunterschied verdeutlichen.

Baozun kam zuletzt außerdem auf einen Quartalumsatz von 270 Mio. US-Dollar, was ziemlich attraktiv ist. Shopify kam hingegen zuletzt auf ca. 767 Mio. US-Dollar. Das könnten ebenfalls Anhaltspunkte sein, die zeigen: Die Baozun-Aktie ist für den Trend und den Wachstumsmarkt möglicherweise viel zu preiswert.

Es gibt natürlich auch Unterschiede: Die Wachstumsraten liegen beispielsweise bei ca. 21 % (Baozun) und 96 % (Shopify). Allerdings könnte der chinesische Konzern noch aufholen. Sollte hier die Initialzündung starten, so könnte die Baozun-Aktie dich möglicherweise finanziell unabhängig machen. Oder zumindest finanziell unabhängiger.

Innovative Industrial Properties: Finanziell unabhängig …?

Eine zweite Aktie, die dich finanziell unabhängig machen könnte oder dir einen größeren Schritt ermöglichen kann, ist die von Innovative Industrial Properties. Hinter den Anteilsscheinen steckt eigentlich ein Real Estate Investment Trust. Allerdings ist es hier die operative Ausrichtung, die besonders spannend ist.

Innovative Industrial Properties agiert im Cannabis-Segment und ermöglicht es Produzenten von Cannabis, ihre Anbauflächen und -immobilien zu veräußern und direkt wieder zu mieten. Das ermöglicht es den Produzenten, Cash für Investitionen zu erhalten. Innovative Industrial Properties erhält im Gegenzug hohe, verlässliche Mieteinnahmen.

Jetzt könnte ein Zeitraum folgen, in dem die Cannabis-Branche eine expansive Phase erlebt. Die Legalisierungswelle in den USA hält weiter an, unter einem Präsident Joe Biden, der mit seiner Regierung eher Cannabis-freundlich ist, könnte es neue Möglichkeiten zum Wachsen geben. Deutlich zweistellige bis teilweise sogar dreistellige Wachstumsraten bei den Umsätzen, Ergebnissen und Funds from Operations sind daher keine Seltenheit.

Im letzten Jahr hat das zu einem Dividendenwachstum von 24 % geführt. Definitiv ein stark wachsender REIT, der noch immer eine Menge Potenzial besitzen könnte. Auch ein stärkeres Dividendenwachstum könnte dir helfen, finanziell unabhängig zu werden.

Finanziell unabhängig: Spannende Aktien!

Die Aktien von Baozun und Innovative Industrial Properties haben natürlich auch Risiken. Trotzdem könnten sie es Investoren ermöglichen, finanziell unabhängig zu werden, zumindest unabhängiger. Möglicherweise beinhaltet die eine oder andere Aktie eine Chance, über die du einmal nachdenken möchtest, vor allem, wenn du dieses Ziel verfolgst.

Vincent besitzt Aktien von Baozun und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun, Innovative Industrial Properties und Shopify.

