2 Aktien aus Cathie Woods Fonds, die 40 % unter Höchststand gehandelt werden

Die meisten Menschen, die den Aktienmarkt im letzten Jahr verfolgt haben, kennen den Namen Cathie Wood. Die Gründerin der Vermögensverwaltungsfirma ARK Invest hat sich mit ihrer Strategie, in innovative Technologieunternehmen zu investieren, und ihren bemerkenswerten Auftritten in den Medien einen Platz als eine der populärsten Vermögensverwalterinnen erarbeitet. Sie hat sich die Aufmerksamkeit verdient: Alle ARK-Fonds haben das Geld ihrer Anleger im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt.

Trotz ihres Gesamterfolgs halten ihre Fonds jedoch einige Aktien, die bei der Wall Street in Ungnade gefallen sind. CRISPR Therapeutics (WKN: A2AT0Z) und Proto Labs (WKN: A1JUHT) sind gegenüber den jüngsten Höchstständen deutlich gefallen. Investoren, die von den Revolutionen in der Gen-Branche oder der Fertigung profitieren wollen, könnten dies als Chance erachten. Und wer eine der beiden Aktien kauft, kann sich sicher sein, dass einer der angesagtesten Investorinnen der Welt dies ebenfalls getan hat.

1. CRISPR-Therapeutics

CRISPR Therapeutics nutzt die CRISPR-Cas9-Geneditierungstechnik, um Behandlungen zu entwickeln. Obwohl das Unternehmen in seinen klinischen Programmen Fortschritte gemacht hat, ist die Aktie seit ihrem Höchststand Mitte Januar um fast 40 % gefallen. CRISPR entwickelt Behandlungen in drei klinischen Bereichen. Das Management erwartet, dass der Fortschritt in diesen Programmen die Marktkapitalisierung des Unternehmens von derzeit etwa 10 Milliarden USD auf 20 bis 25 Milliarden USD in naher Zukunft ansteigen lassen wird.

Das erste Programm betrifft Hämoglobinopathien, also Erbkrankheiten, die die roten Blutkörperchen betreffen. In den ersten klinischen Versuchen eines US-Unternehmens mit CRISPR-Gen-Editierung gaben CRISPR Therapeutics und der Partner Vertex Pharmaceuticals im Dezember bekannt, dass ihre Behandlung CTX001 zehn Patienten von zwei Blutkrankheiten effektiv geheilt hat. Bei der Studie handelt es sich nur um eine Phase-1/2-Studie und das Management geht davon aus, dass die Rekrutierung der Teilnehmer noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.

Die zweite Gruppe von Programmen sind immunonkologische Behandlungen, die die Kraft des körpereigenen Immunsystems zur Krebsbekämpfung nutzen. Alle drei Medikamentenkandidaten des Unternehmens in diesem Bereich nutzen genveränderte Zellen, die von einem gesunden Spender transplantiert wurden. Alle drei sollen noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Eine Behandlung hat bereits gezeigt, dass eine manipulierte Zelle aus dem Immunsystem des Patienten eine sehr hohe Ansprechrate für eine der schlimmsten Formen des Non-Hodgkin-Lymphoms liefern kann.

Schließlich kooperiert das Unternehmen mit ViaCyte bei seinem ersten Versuch in der regenerativen Medizin. Die beiden beginnen eine Phase-1/2-Studie, in der sie die Stammzellfähigkeiten von ViaCyte mit der Expertise von CRISPR in der Gen-Editierung kombinieren. Man erwartet, dass das Ergebnis ein neuer Weg zur Behandlung von Diabetes sein wird. Der Ansatz repliziert tatsächlich eine Studie von vor zwei Jahrzehnten, die frische Pankreaszellen von Leichen verwendet hat. Wenn sich diese Behandlung als wirksam erweist, sollte die Aktie schnell an Boden gewinnen, um die Chance von CRISPR widerzuspiegeln, den 28 Milliarden USD schweren Markt für Humaninsulin zu stören. Insgesamt sollten die wissenschaftlichen Fortschritte, die von diesem Unternehmen ausgehen, die Investoren für die Zukunft begeistern.

2. Proto Labs

Die Herstellung eines neuen Produkts hat schon immer viel Zeit und Geld gekostet. Die Ausrüstung, die Formen und die Maschinen, die zur Herstellung eines neuen Designs erforderlich sind, sind die gleichen, egal ob ein Unternehmen ein einziges Teil herstellt oder Tausende. Aus diesem Grund haben sich Innovationen in der Fertigung immer auf eine effizientere Massenproduktion von Teilen konzentriert, im Gegensatz zu einer schnellen Anpassung an neue Designs.

Proto Labs hat dieses Modell auf den Kopf gestellt und ein ganzes Unternehmen aufgebaut, das kundenspezifische Teile in nie da gewesener Geschwindigkeit liefert. Die Plattform hat im vergangenen Jahr mehr als 18.000 individuelle Produktdesigner bedient.

Der Ansatz wurde durch die Einführung des 3D-Drucks erleichtert, bei dem Komponenten durch den Aufbau von Material zu einem Design erstellt werden, anstatt mit einer Menge Material zu beginnen und einen Großteil davon zu entfernen. Das ist sowohl eine billigere als auch eine schnellere Methode. So konnte das Unternehmen während der Pandemie neue Komponenten für Beatmungs- und Diagnosegeräte mit kurzen Durchlaufzeiten herstellen.

Obwohl Proto Labs gut positioniert ist, war das Wachstum bisher glanzlos. Das Management hat vor Kurzem die Ergebnisse für das Gesamtjahr 2020 bekannt gegeben, und der Umsatz lag mit 434 Millionen USD um 6 % unter dem Wert von 2019. Dieser Rückgang war auch nicht nur auf COVID-19 zurückzuführen. Der Umsatz in 2019 lag nur 3 % über dem von 2018. Der Markt wird ungeduldig. Aber der neue CEO des Unternehmens, Rob Bodor, hofft, dass eine benutzerfreundlichere Oberfläche und eine Erweiterung des Angebots für Kunden den Umsatz ankurbeln wird.

Die aufgefrischte Benutzerplattform, die als Proto Labs 2.0 bezeichnet wird, ging im November für Europa und im Februar für Nord- und Südamerika in Betrieb. Bodor, der das Unternehmen in diesem Monat übernommen hat, sagte, dass im Laufe des Jahres 2021 weitere neue Funktionen und Möglichkeiten hinzukommen werden. Proto Labs hat außerdem vor Kurzem 3D Hubs übernommen, was dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, Fertigungspartner für Aufträge zu identifizieren, die es nicht annehmen kann, sowie mehr Vorlaufzeiten und Preispunkte für Kunden mit unterschiedlichen Anforderungen anzubieten.

Die Aktie von Proto Labs erholte sich im Zuge der Übernahme, einer positiven Analystenbewertung und der optimistischen Prognose des 3D-Druckunternehmens ExOne. Zum Leidwesen der Aktionäre ist die Aktie seit ihrem Höchststand Ende Januar um fast 50 % gefallen. Das Management hat nicht helfen können und prognostiziert, dass die Bedingungen im ersten Quartal ähnlich wie in den Jahren 2020 und 2019 sein werden.

Verständlich, dass die Aktionäre ungeduldig sind – diese Aktie wird seit Jahren hauptsächlich wegen ihres Potenzials gehandelt. Für Investoren mit einem langfristigen Zeithorizont könnte sich eine Beteiligung an Proto Labs jedoch eines Tages auszahlen. Zumindest setzt Cathie Wood darauf.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von CRISPR Therapeutics und Proto Labs und empfiehlt Aktien von Vertex Pharmaceuticals. Jason Hawthorne besitzt Aktien von Crispr Therapeutics und Proto Labs. Dieser Artikel erschien am 21.3.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

