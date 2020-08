2 Aktien, die aus 1.000 € 5.000 € (oder mehr!) gemacht hätten!

Weitere Suchergebnisse zu "Etsy":

Wenn eine Aktie aus einem Betrag von 1.000 Euro 5.000 Euro oder mehr gemacht hätte, so entspräche diese Performance mindestens einer Verfünffachung. Beziehungsweise einer Rendite von über 400 %. Das kann durchaus eine Investition sein, die dich und dein Portfolio voranbringt.

Idealer ist allerdings, wenn diese Aktien damit noch lange nicht ihr volles Potenzial entfaltet haben. Nein, sondern wenn sie auch in Zukunft noch eine starke Wachstumsperspektive besitzen, die Investoren weit voranbringen kann.

Werfen wir in diesem Sinne heute einen Blick auf zwei Aktien, die es geschafft haben, aus 1.000 Euro mindestens 5.000 Euro werden zu lassen, so manches Mal sogar mehr. Und die auch langfristig noch ein starkes Potenzial vorweisen können.

1. Etsy

Eine erste Aktie, die das in der jüngsten Vergangenheit durchaus geschafft hat, ist die von Etsy (WKN: A14P98). Heute notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkursniveau von ca. 110 Euro. Noch Anfang des Jahres 2018 kämpfte die Etsy-Aktie mit der nachhaltigen Eroberung der Marke von 20 Euro. Das heißt, dass innerhalb von ca. zweieinhalb Jahren eine Performance von über 400 % hier möglich gewesen wäre.

Historisch wäre das allerdings bei Weitem nicht alles gewesen: Etsy notierte am Tiefpunkt im Jahre 2016 lediglich auf einem Aktienkursniveau von 5,97 Euro. Wer zum damaligen Zeitpunkt die Gunst der Stunde erkannt hätte, der hätte seinen Einsatz bis heute ca. ver-18-facht. Durchaus eine spannende, dynamische Wachstumsgeschichte, die hinter Etsy steckt.

Allerdings geht das Wachstum womöglich jetzt erst richtig los: In Zeiten des Coronavirus hat die Etsy-Plattform augenscheinlich stark an Bekanntheit gewonnen, was zunächst am Masken-Katalysator liegen mag. Allerdings haben diese neuen Kunden gleichzeitig damit begonnen, auch in anderen Segmenten munter weiterzukaufen. Das hat zu einem Wachstum beim Gross Merchandise Volume und beim Umsatz von über 100 % geführt.

Das Momentum ebbt auch im dritten Quartal nicht ab, sondern soll ähnlich stark ausfallen. Wenn Etsy dieses Momentum aufrechterhalten kann, so spräche das womöglich für die Neubewertung des Unternehmens. Langfristig könnte sich vielleicht ein weiteres Verfünffachungspotenzial andeuten. Wie gesagt: Zumindest, wenn das Wachstum weiter aufrechterhalten werden kann.

2. Fastly

Eine zweite Aktie, bei der sogar recht kurzfristig bedeutend mehr drin gewesen wäre, ist außerdem die von Fastly (WKN: A2PH9T). Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von 74,00 Euro. Im März dieses Jahres, am Tiefpunkt des Corona-Crashs, ist jedoch das bisherige Rekordtief bei 10,80 Euro erreicht worden. Das heißt: Wer zum damaligen Zeitpunkt eingestiegen ist, der würde heute sogar auf ca. einer Versiebenfachung sitzen. Oder einer Performance von ca. 600 %.

Doch auch wer ziemlich knapp nach dem IPO im Jahre 2019 eingestiegen ist, als die Aktie bei einem Aktienkurs von ca. 12 Euro herumdümpelte, der könnte sich jetzt über eine Verfünffachung freuen. Ja, sogar ein Quäntchen darüber hinaus. Insgesamt steckt hinter Fastly eine starke, dynamische Wachstumsgeschichte, die in den letzten Monaten den Turbo gezündet hat.

Fastly operiert dabei noch immer auf einem vergleichsweise niedrigen Level: Der Quartalsumsatz lag im zweiten Quartal gerade einmal bei 75 Mio. US-Dollar. Immerhin entsprach das einem Wachstum von 62 % im Jahresvergleich. Doch auch mit seinen insgesamt 1.951 Kunden per Ende des zweiten Quartals ist die Ausgangslage noch immer relativ klein.

Fastlys Content Delivery Networks sind jedoch ein gefragtes Gut, um das Internet in einer globalisierten Welt schnelllebiger werden zu lassen. Das dürfte mittel- bis langfristig mehr Interessenten anziehen. Unter Beibehaltung des Wachstums könnte Fastly möglicherweise in den nächsten Jahren erneut eine dynamische Performance aufweisen.

Aus 1.000 € wurden bereits 5.000 €!

Die Aktien von Fastly und Etsy haben in den letzten Jahren oder Monaten aus 1.000 Euro teilweise bedeutend mehr als 5.000 Euro gemacht. Dennoch könnte das erst der Anfang sein: Hinter beiden Namen stecken noch immer funktionierende, starke Wachstumsgeschichten.

