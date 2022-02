2 Aktien, die Warren Buffett verkauft hat

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard":

Wichtige Punkte

Aus dem 13F-Bericht von Berkshire Hathaway geht hervor, dass das Konglomerat seine Anteile an Visa und Mastercard reduziert hat.

Buffett mag das Gesamtengagement von Berkshire in den beiden größten Zahlungssystemen der Welt nicht gefallen haben.

Kürzlich haben der berühmte Investor Warren Buffett und sein Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN: 854075) (WKN: A0YJQ2) ihren letzten 13F-Bericht veröffentlicht, in dem sie offenlegen, was das Konglomerat im vierten Quartal 2021 im Aktienportfolio gekauft und verkauft hat. Da Buffett als einer der größten Investoren aller Zeiten gilt, ist es eine gute Idee, sich anzusehen, welche Aktien er kauft und verkauft, und herauszufinden, wie er über deren langfristige Aussichten denkt.

Zur Erinnerung: Buffett, der inzwischen über 90 Jahre alt ist, ist nicht mehr der einzige Aktieninvestor bei Berkshire Hathaway. Er wählt also nicht alle Aktien aus, aber als CEO und Vorsitzender des Unternehmens spielt er immer noch eine aktive Rolle bei vielen Entscheidungen von Berkshire. Hier sind zwei Aktien, die Buffett und Berkshire im vierten Quartal verkauft haben, und eine Diskussion über mögliche Gründe, warum sie verkauft wurden.

1. Visa

Im vierten Quartal 2021 verringerte Berkshire seinen Anteil an dem großen Zahlungsabwickler Visa (WKN: A0NC7B) um mehr als 13 % und verkaufte etwa 1,27 Millionen Aktien. Die Visa-Aktie hatte einen langsamen Start in dieses Jahr, aber seit das Unternehmen die Geschäftsberichte für das erste Geschäftsquartal 2022, das am 31. Dezember 2021 endet, veröffentlicht hat, läuft es gut. Visa meldete im Quartal einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,83 US-Dollar bei einem Nettoumsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Schätzungen der Analysten. Das gesamte Zahlungsvolumen entwickelte sich weiterhin positiv, und auch das internationale Zahlungsvolumen erholte sich weiter.

Vasant Prabhu, Finanzvorstand von Visa, sagte auf der Telefonkonferenz des Unternehmens, dass die Auswirkungen des Omikron-Coronavirus auf das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen in den letzten Monaten zwar moderat waren, die Geschäftsleitung aber mit einer Erholung im Februar rechne. Prabhu sagte, das laufende Geschäftsjahr sei gut angelaufen und er erwarte, dass das Wachstum in diesem Jahr höher ausfallen werde als vor der Pandemie, da sich das grenzüberschreitende Volumen weiter erhole.

Vielleicht sehen Buffett und Berkshire den Wettbewerb in Zukunft als Problem, vielleicht auch eine Welt nach der Pandemie voraus, die weniger auf Reisen angewiesen ist. Aber im Moment ist es schwer, sich eine Zukunft vorzustellen, in der Visa irrelevant wird. Eine andere Möglichkeit ist, dass Buffett und Berkshire ihr Gesamtengagement in diesem Bereich einfach nicht mochten, was uns zur nächsten Aktie bringt, die Berkshire verkauft hat.

2. Mastercard

Buffett und Berkshire verringerten auch ihre Position in einer anderen großen Zahlungsverkehrsaktie und dem Hauptkonkurrenten von Visa, Mastercard (WKN: A0F602). Im vierten Quartal verkaufte Berkshire mehr als 302.000 Aktien von Mastercard und verringerte damit den Anteil des Unternehmens um etwa 7 %. Das lässt mich vermuten, dass Buffett und Berkshire sich mehr Sorgen um das Gesamtengagement des Unternehmens bei den beiden größten Zahlungssystemen und die wachsende Konkurrenz durch Technologien wie die Blockchain machen.

Mastercard meldete kürzlich einen verwässerten Gewinn je Aktie von 2,41 US-Dollar im vierten Quartal 2021 bei einem Nettoumsatz von 5,2 Mrd. US-Dollar und übertraf damit ebenfalls die Schätzungen der Analysten. Ähnlich wie der letzte Geschäftsbericht von Visa berichtete Mastercard, dass sowohl das Brutto-Dollar-Volumen als auch das grenzüberschreitende Volumen im Jahresvergleich gut gewachsen sind, und deutete an, dass sich eine schöne Erholung fortsetze.

Die Analysten haben ihre Kursziele für Visa und Mastercard nach den jüngsten Gewinnen ebenfalls angehoben und begründen dies vor allem mit dem Glauben, dass das grenzüberschreitende Volumen, das stark von Ausgaben für internationale Reisen abhängt, in diesem Jahr wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen kann. Visa und Mastercard sind außerdem gut positioniert, um davon zu profitieren, dass immer mehr Zahlungen von Bargeld auf digital umgestellt werden. Es gibt zwar viel Konkurrenz durch alternative Zahlungsmöglichkeiten, aber die großen, überdurchschnittlichen Unternehmen wie Visa und Mastercard sollten in der Lage sein, die benötigte Technologie zu kaufen oder selbst zu entwickeln, um Schritt zu halten. Dennoch könnte sich der Zahlungsverkehrsbereich in Zukunft dramatisch verändern, was du bei der Bewertung dieser beiden Aktien berücksichtigen solltest.

Der Artikel 2 Aktien, die Warren Buffett verkauft hat ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Bram Berkowitz auf Englisch verfasst und am 17.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Bram Berkowitz besitzt keine der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Berkshire Hathaway (B-Aktien), Mastercard und Visa. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022