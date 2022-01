2 Aktien, die das Portfolio in den nächsten zehn Jahren wachsen lassen können

Wichtige Punkte

Amazons starke Marktposition ist ein Garant für langfristigen Erfolg.

Der Aufschwung von Starbucks nach den Lockdowns im Jahr 2020 zeigt, dass die Kunden die Produkte von Starbucks weiterhin nachfragen.

Die Vorhersage von Ereignissen in einem Jahrzehnt birgt viele Gefahren. Das gilt auch für die Auswahl von Aktien. Deshalb solltest du besonders vorsichtig sein, wenn du über einen langen Zeitraum investierst, um dein Vermögen zu vermehren.

Diese beiden Aktien haben noch viel Wachstumspotenzial und in zehn Jahren solltest du reicher sein als zu Beginn.

1. Amazon

Es gibt keinen Grund für Investoren zu glauben, dass der Höhenflug von Amazon (WKN: 906866) vorbei ist. Umsatz und Rendite steigen weiter. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 stieg der Umsatz des Unternehmens um 27,6 % auf 332,4 Mrd. US-Dollar, was zu einem Wachstum des Betriebsergebnisses von 33,7 % führte.

Befürchtungen, dass sich das Wachstum verlangsamen könnte, dürften sich als unbegründet erweisen. Im letzten Quartal stieg der Umsatz um 15,3 % und das Betriebsergebnis sank um 21,7 %. Die geringere Rendite ist jedoch auf kurzfristige Faktoren wie höhere Löhne, Probleme in der Lieferkette und höhere Versandkosten zurückzuführen. Angesichts der Größe und Dominanz von Amazon kann das Unternehmen dies wieder wettmachen, wenn es sich entscheidet, die Preise zu erhöhen.

Unterdessen nimmt die Beliebtheit des Online-Handels weiter zu. Im dritten Quartal betrug der Anteil der E-Commerce-Verkäufe am gesamten Einzelhandelsumsatz in den USA 13 %, wie das Census Bureau mitteilte. Ende 2019 waren es noch 11 %, bevor die Pandemie und die damit verbundenen Betriebsstillstände dazu beitrugen, dass dieser Anteil im zweiten Quartal 2020 auf 15,7 % anstieg.

Langfristig dürften die niedrigen Preise und die schnelle Lieferung (vor allem für Amazon-Prime-Abonnenten) dem Unternehmen helfen, seine Vormachtstellung im Onlinehandel zu behaupten. Außerdem wird das Unternehmen durch die 8,5 Milliarden US-Dollar teure Übernahme der MGM Studios weitere Inhalte in seinen Streaming-Dienst einbringen.

Amazon verfügt außerdem über die führende Cloud-Plattform Amazon Web Services (AWS), deren Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um 36 % auf 44,4 Mrd. US-Dollar gestiegen ist – und die eine höhere Gewinnspanne als das E-Commerce-Geschäft aufweist. Das Betriebsergebnis von AWS stieg um 32,8 % auf 13,2 Mrd. US-Dollar. Da Daten für Unternehmen immer wichtiger werden, dürfte dieser Bereich weiterhin glänzen.

Durch die Trends zum Onlinehandel und zum Cloud Computing ist Amazon gut positioniert, um in absehbarer Zukunft weiterhin Umsatz- und Gewinnsteigerungen zu verzeichnen.

2. Starbucks

Da die Beschäftigten eines Starbucks (WKN: 884437)-Standorts einer Gewerkschaft beigetreten sind und dies auch an anderen Standorten geplant ist, könnten die Anleger der Kaffeekette steigende Kosten befürchten. Das Management bietet seinen Beschäftigten jedoch bereits großzügige Löhne und Sozialleistungen, sodass dies weniger ein Problem darstellt als in anderen Betrieben.

Starbucks’ Fokus auf Service, Bequemlichkeit und Technologie zur Förderung der Kundentreue zeigt sich auch im Prämienprogramm. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Mitglieder des Programms in den USA um 28 % auf etwa 25 Millionen (Stand: Oktober).

Diese Formel hat sich in höheren Umsätzen niedergeschlagen. Im letzten Geschäftsjahr, das am 3. Oktober endete, stiegen die Umsätze um 20 %, die sich zu etwa gleichen Teilen auf höhere Ausgaben der Kunden und höhere Besucherzahlen verteilen. Ein Teil dieses Anstiegs ist auf die Schließung von Restaurants im Vorjahr aufgrund der COVID-19-Beschränkungen zurückzuführen. Im Jahr 2020 sanken die Umsätze aufgrund der Schließungen um 14 %, im Vorjahr stiegen sie jedoch um 5 %. Historisch gesehen hat das Unternehmen höhere Umsätze erzielt.

Starbucks baut auch die Zahl seiner Restaurants weiter aus. Im letzten Geschäftsjahr eröffnete das Unternehmen 1.173 lizenzierte und unternehmenseigene Läden und hat damit insgesamt 33.833 weltweit. Die USA und bestimmte internationale Standorte wie China bleiben ein Wachstumsgebiet.

Amazon ist optimal positioniert, um vom E-Commerce und der Datennutzung zu profitieren, und Starbucks hat treue Kunden, die weiterhin in seine Läden strömen, und ist profitabel gewachsen. Und da sich beide Unternehmen auf ihre Kunden konzentrieren, sind ihre Aussichten weiterhin gut.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Lawrence Rothman auf Englisch verfasst und am 22.01.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Lawrence Rothman, CFA hat keine Position in einer der genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon und Starbucks. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon, short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon und short Januar 2022 $115 Calls auf Starbucks.

