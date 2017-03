2,8 Prozent Wachstum - Gastronomie-Markt profitiert von Konsumklima

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

HAMBURG (dpa-AFX) - Dank eines anhaltend günstigen Konsumklimas ist die deutsche Massengastronomie im vergangenen Jahr erneut gewachsen.



Um insgesamt 2,8 Prozent (2015: +4,9 Prozent) steigerten Deutschlands 100 führende Gastronomen ihren Umsatz auf rund 13 Milliarden Euro. Das geht aus einer Erhebung der Zeitschrift "food service" hervor, die der Deutsche Fachverlag am Donnerstag im Vorfeld der Gastronomie-Messe Interorga in Hamburg veröffentlichte.

Den größten Umsatz verzeichneten, wie schon in den Vorjahren, McDonald's (rund 3,14 Milliarden Euro), Burger King (900 Millionen Euro) und die LSG Lufthansa Service Holding AG (802 Millionen Euro). Größter Gewinner war die Kaffeebarmarke Coffee Fellows - mit einem Plus von mehr als 70 Prozent, gefolgt von L'Osteria mit einer Steigerung von rund 31 Prozent sowie von dean&david mit einem Plus von 27,8 Prozent. Nach mehreren Jahren ohne Wachstum konnten auch die Fast Food-Anbieter McDonald's (+ 1,8 Prozent) und Burger King (+ 4 Prozent) ihr Wachstum laut der Erhebung erstmals wieder steigern. Insgesamt dominieren weltweit agierende Marken das Ranking.

Für das kommende Jahr rechnen die Gastronomen trotz politischer Krisen erneut mit einem günstigen Geschäftsklima. Besondere Wachstumschancen räumen die Studienmacher Bringdiensten, Abholdiensten und Anbietern von Supermarkt-Snacks ein.