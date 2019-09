Hannover/Bonn (ots) - Am vergangenen Samstag, dem 14. September2019, präsentierte Carmen Nebel zum elften Mal die ZDF-Spendengala"Willkommen bei Carmen Nebel" live aus der TUI-Arena in Hannover. Mitgroßem Erfolg bat die Moderatorin bei ihren 3,18 Millionen Zuschauernum Spenden für die Deutsche Krebshilfe. Unterstützt wurde sie dabeivon zahlreichen prominenten Gästen."500.000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland neu anKrebs. Für jeden bedeutet die Diagnose zunächst einmal großes Leid.Durch die Forschung machen wir aber stetig Fortschritte bei derKrebsdiagnostik und -therapie. Dazu trägt die Deutsche Krebshilfe -auch mit Spenden aus dieser Sendung - bei", sagteBundesgesundheitsminister Jens Spahn im Gespräch mit Carmen Nebel undDr. Fritz Pleitgen, dem Präsidenten der Deutschen Krebshilfe. JensSpahn wies auch auf das hohe Potential von Prävention undKrebs-Früherkennung in der Krebsbekämpfung hin. So solltebeispielsweise die Darmkrebsfrüherkennung viel besser genutzt werden,um Darmkrebs rechtzeitig zu erkennen und damit wirksam behandeln zukönnen."Dank der Spendenbereitschaft der Bevölkerung waren wir in denletzten vier Jahrzehnten in der Lage, die Versorgung krebskrankerMenschen mit zu verbessern. Die Heilungschancen sind beträchtlichgestiegen. Vier von fünf krebskranken Kindern und die Hälfte dererwachsenen Krebspatienten können heute geheilt werden. Wenn wir mitvereinten Kräften so weitermachen, wird sich diese Situation nochweiter verbessern", betonte Pleitgen.Viele prominente Gäste waren in der Sendung dabei, um Menschen miteiner Krebserkrankung tatkräftig zu unterstützen, darunter auch dasSchlagerduo Fantasy. Bereits wenige Tage vor der Sendung putztenFreddy Malinowski und Martin Hein an einer Tankstelle in DorstenAutoscheiben und füllten Tanks und Spendendosen. Dabei sammelte dasDuo 732,20 Euro für krebskranke Menschen. Darüber hinaus erklärtendie Sänger in der Sendung, dass sie jeweils 5.000 Euro an dieDeutsche Krebshilfe spenden wollen. Zudem solle ein Teil derEinnahmen aus dem Ticketvorverkauf ihrer geplanten Arenatour an dieOrganisation fließen.Musikalisch umrahmten die Benefizgala Stars wie Andrea Berg,Andreas Gabalier, Angelika Milster, David Hasselhoff, KatharinaThalbach und Uwe Ochsenknecht. Gemeinsam mit Carmen Nebel riefen siedie Zuschauer auf, für die Arbeit der Deutschen Krebshilfe zuspenden.Bei der Spendengala kamen 2,8 Millionen Euro für die DeutscheKrebshilfe zusammen.Fritz Pleitgen dankte allen Beteiligten für ihren engagiertenEinsatz sowie den zahlreichen Spendern für ihre Unterstützung. "Icherlebe immer wieder, dass auf unsere Mitbürgerinnen und MitbürgerVerlass ist, wenn es um Hilfe für Menschen in der Not geht. DieSolidarität bewegt mich immer sehr. Sie können die Gewissheit haben,dass Sie mit Ihren Spenden die Krebsbekämpfung weiter voranbringen",sagte er am Schluss der Sendung.Seit 2008 sind die Zuschauer der Live-Sendung "Willkommen beiCarmen Nebel" wichtige Mitstreiter im Kampf gegen den Krebs. In denvergangenen zehn Jahren kamen im Rahmen der jährlichen Spendengalaüber 35 Millionen Euro für die Deutsche Krebshilfe zusammen.Für Carmen Nebel ist es eine Herzensangelegenheit, sich fürBetroffene einzusetzen: "Die Diagnose Krebs verändert das Leben einesMenschen von einer Sekunde auf die andere dramatisch. Die Betroffenenbrauchen eine bestmögliche Versorgung und umfassende Informationen -aber sie brauchen auch unsere Solidarität und Fürsorge", so diebeliebte TV-Moderatorin, die seit März 2010 als Botschafterin derDeutschen Krebshilfe aktiv ist.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell