2.500 Menschen in häuslicher Quarantäne

Potsdam/Neustadt (Dosse) (ots) - Wegen des Corona-Verdachts in Neustadt (Dosse)im Kreis Ostprignitz-Ruppin müssen rund 2.500 Menschen in häusliche Quarantäne.Diese Zahl hat Brandenburg aktuell vom rbb am Montag aus Kreisen derLandesregierung erfahren. Frühere, zum Teil deutlich höhere, Zahlen entsprächennicht der Realität.Die Menschen müssen vorsorglich zu Hause bleiben, weil eine Berlinerin, die sichmit dem Lungenvirus infiziert hatte, vorher bei einem Treffen von Amt, Gestütund Schulen war. Bei 18 Beteiligten dieses Treffens wartet man noch auf dasTestergebnis.