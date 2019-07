2×2 der Einkommensinvestoren: 5 Dividendenaktien, die Investoren jetzt kennen sollten!

Erst vor wenigen Tagen haben wir uns gewissermaßen das Einmalseins der Dividendenaktien angesehen. Hierbei handelte es sich in meinen Augen um besonders zuverlässige und dividendenstarke Aktien, die jeder Investor kennen sollte. Eine durchaus spannende Runde, wenn du mich fragst. Ansonsten hätte ich diese Aktien damals ja auch nicht ausgewählt.

Da die Welt der Dividendenaktien jedoch mehr als bloß fünf spannende und zuverlässige Dividendenaktien bereithält, geht diese kleine Übersicht nun in eine neue Runde. Mach dich daher gefasst auf eine heiße Runde von fünf neuen Dividendenaktien, über die auch du möglicherweise einmal nachgedacht haben solltest.

1) BB Biotech

Eine erste heiße Dividendenaktie, die möglicherweise in viele Depots passen könnte, ist die von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Hierbei handelt es sich um eine Beteiligungsgesellschaft, die ausschließlich in spannende Unternehmen aus dem Bereich der Pharmazie und Biotechnologie investiert und es Laieninvestoren somit ermöglicht, einen soliden Mix aus einem solchen Mix in den eigenen Reihen zu führen. Durchaus interessant.

Interessant sind jedoch auch die Dividendenpläne dieser Beteiligungsgesellschaft. Die Schweizer zahlen nämlich in jedem Jahr eine Dividende in Höhe von 5 % aus, wobei der Referenzwert für diese Ausschüttung der durchschnittliche Dezemberkurs des Vorjahres ist. Auch wenn hier daher eine stabile Dividende nicht immer an der Tagesordnung ist, wie das aktuelle Börsenjahr gezeigt hat, könnten mit weiteren Kursgewinnen durch glückliche Investitionen auch die Ausschüttungen weiterhin wachsen.

2) Allianz

Eine zweite Aktie für weitsichtige Investoren könnte die der Allianz (WKN: 840400) sein. Der Münchener Versicherer hat sich innerhalb der vergangenen Jahre zu einem steten Zahler gemausert. Allein in den vergangenen zehn Jahren wurde hier die Dividende zumindest konstant gehalten und von einer Dividende in Höhe von 3,50 Euro auf das aktuelle Niveau von 9,00 Euro erhöht. Konstanz und Wachstum scheinen hier großgeschrieben zu werden.

Bei einem aktuellen Kursniveau von 214,80 Euro entspräche diese Dividende übrigens einer Rendite in Höhe von 4,19 %, was über dem aktuellen DAX-Durchschnitt liegen dürfte. Zudem möchte die Allianz gemäß der eigenen Dividendenpolitik stets rund 50 % des Gewinns für die eigene Dividende verwenden und die Ausschüttung Jahr für Jahr konstant halten. Auch die Allianz könnte daher ein spannender und insbesondere zuverlässiger Ausschütter sein, den man als weitsichtiger Investor auf dem Schirm haben sollte.

3) W. P. Carey

Wem der Sinn hingegen eher nach Immobiliendividenden ist, könnte bei W. P. Carey (WKN: A1J5SB) an einer aussichtsreichen Adresse angekommen sein. Dieser REIT ist nicht bloß für seine seit vielen Jahren konstanten Dividenden bekannt. Nein, W. P. Carey erhöht zudem Quartal für Quartal die eigene Ausschüttung, was diesen REIT gewissermaßen innerhalb der kommenden Jahre zu einem Super-Dividendenaristokraten machen könnte.

W. P. Carey sichert hierbei sein operatives Geschäft ebenfalls durch sogenannte Triple-net-lease-Verträge ab, die ein Großteil der anfallenden Nebenkosten des Immobiliengeschäftes auf die Mieter abwälzen. Zudem besitzt der REIT ein vergleichsweise geringes Risiko, da ein wesentlicher Großteil des Geschäftsmodells darin besteht, Immobilien von unternehmerischen Vorbesitzern zu erwerben und diese direkt langfristig an die ehemaligen Besitzer zu vermieten.

Gegenwärtig zahlt W. P. Carey übrigens eine quartalsweise Dividende in Höhe von 1,034 US-Dollar pro Quartal aus, was bei einem aktuellen Kursniveau von 83,84 US-Dollar einer annualisierten Dividendenrendite in Höhe von 4,93 % entsprechen würde. Aufgrund der Dividendenhistorie von W. P. Carey bin ich mir jedoch relativ sicher, dass dieser Wert noch in diesem Jahr steigen wird.

4) Hospitality Properties Trust

Wer hingegen eine etwas höhere Dividendenrendite im Sinn hat und hierbei ein vergleichsweise höheres Risiko auch nicht scheut, könnte bei Hospitality Properties Trust (WKN: 896887) an einer aussichtsreichen Adresse sein. Dieser REIT zahlt momentan eine Dividende in Höhe von 0,54 US-Dollar je Anteilsschein und je Quartal an die Investoren aus. Bei einem aktuellen Kursniveau von 24,56 entspricht das einer deutlich höheren Dividendenrendite von momentan 8,79 %. Eine zugegebenermaßen hohe Dividendenrendite, bei der viele Investoren eher skeptisch sein dürften.

Nichtsdestoweniger scheint auch diese Dividendenrendite zumindest für den Moment noch sicher zu sein. Zum einen aus historischen Sicht, denn immerhin hat Hospitality Properties Trust innerhalb der vergangenen 38 Quartale die eigene Ausschüttung stets zumindest konstant gehalten und in vielen Quartalen auch erhöht.

Zum anderen scheint diese Dividende auch operativ stark gedeckt zu sein. Wie einer meiner Foolishen Kollegen aus Übersee, Jason Hall, zu Beginn des aktuellen Jahres nachgerechnet hat, scheint dieser REIT lediglich rund die Hälfte seines Cashflows für die Dividende aufwenden zu müssen. Ein Aspekt, der trotz der beträchtlichen Höhe dieser Dividende daher möglicherweise für einen Sicherheitspuffer sorgen dürfte.

5) AT&T

Zu guter Letzt gehört auch der Dividendenaristokrat AT&T (WKN: A0HL9Z) in meinen Augen zumindest in jede zweite Reihe eines Dividendenüberblicks. Wenn nicht sogar in die erste. Der Telekommunikationsgigant, der durch den Time Warner Deal ebenfalls zu einer echten Content-Größe heranreifen könnte, hat in diesem Jahr nämlich bereits das 35. Jahr in Folge die eigene Dividende erhöht, was ebenfalls ein sehr bemerkenswerter Lauf an verlässlichen und moderat wachsenden Ausschüttungen ist.

Gegenwärtig zahlt AT&T übrigens je Aktie und Quartal eine Ausschüttung von 0,51 US-Dollar an die Investoren aus, was bei einem aktuellen Kursniveau von 32,79 US-Dollar einer Dividendenrendite in Höhe von 6,22 % pro Jahr entsprechen würde. Ein interessanter hoher Wert für einen so verlässlichen Ausschütter.

Der Markt scheint in meinen Augen bei AT&T noch immer zu sehr den alten, verstaubten Kabelanbieter zu sehen. Nichtsdestoweniger könnte sich insbesondere durch das 5G-Netz und das Aufkommen des Streamings die Konzernausrichtung künftig deutlich anders gestalten. AT&T besitzt hier zumindest Potenzial. Möglicherweise könnte die Aktie daher eine interessante Wahl für all diejenigen sein, die hier auf eine operative Aufholjagd spekulieren möchten. Sowie sich für das Warten fürstlich bezahlen lassen wollen.

Eine interessante zweite Reihe

Nach einer fulminanten und insbesondere zuverlässigen Reihe konnte ich dir heute mit den weiteren fünf heißen Dividendenaktien hoffentlich eine ebenso furiose zweite Liga präsentieren, die nicht weniger spannend ist. Wer weiß, vielleicht konntest du ja noch die eine oder andere Diversifizierungsmöglichkeit für dich entdecken. Falls nicht, auch kein Problem. Denn ich bin quasi schon wieder auf der Suche nach einer neuen, dritten Reihe von heißen Dividendenaktien.

Vincent besitzt Aktien der Allianz, von AT&T, BB Biotech, Hospitality Properties Trust und W. P. Carey. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

