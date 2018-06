2.0 auf Sieg Russland im WM-Eröffnungsspiel / Wortspiel und tolle Quote bei mybet

Hamburg (ots) - Ein Sieg des Gastgebers im Eröffnungsspiel derFußball-WM in Russland ist alles andere als unwahrscheinlich, vorallem dann, wenn der Gegner Saudi Arabien heißt.Wettanbieter mybet (www.mybet.com) hat sein Wettangebot für diesesEröffnungsspiel nicht nur "Putin2win" genannt, sondern er hat es auchmit der unschlagbaren Quote von 2.0 auf Sieg Russland garniert.Sozusagen sichere Wette, oder sind die Russen selbst für die Saudiszu schlecht?Dieses und zahlreiche weitere Wettangebote finden sich direktunter folgendem Link:https://mybet.com/de/promotions/sports/putin2win-wmÜber mybetMit über 1.500.000 registrierten Kunden und ca. 20.000 Wetten proTag gehört mybet zu den langjährig etablierten Wettportalen. mybetist in Malta lizenziert und seit 2002 am Markt.Pressekontakt:mybet Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 (0)177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: http://www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: mybet, übermittelt durch news aktuell