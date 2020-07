2.000 € übrig? Ich würde diesen Investitionstipp von George Soros und Warren Buffett anwenden

Wenn du zum ersten Mal investierst, ist Rat leicht zu finden. Es gibt viele Orte (vor allem im Internet), an denen jeder seine Gedanken dazu äußern kann, in was man investieren sollte. Die Qualität dieser Ratschläge ist sehr unterschiedlich. Wir von The Motley Fool sind stolz darauf, fundierte und wahrheitsgemäße Informationen zu geben, die leicht in die Tat umzusetzen sind. Aber wir erkennen auch an, dass es einige legendäre Anleger gibt, die es verdienen, dass man ihnen ganz genau zuhört! George Soros und Warren Buffett sind zwei solche Investoren. Es ist unbezahlbar, ihre Investitionstipps in Betracht zu ziehen, insbesondere wenn du etwas Geld zum Investieren über hast.

Ratschläge von George Soros

Soros verwaltet seit mehreren Jahrzehnten erfolgreich seinen eigenen Fonds und investiert darin Geld für andere Menschen. Bekanntlich hat er 1992 gegen das britische Pfund gewettet und dabei über 1 Milliarde US-Dollar Gewinn gemacht. Er beschrieb das Investieren wie folgt: “Geld wird gemacht, indem man das Offensichtliche diskontiert und auf das Unerwartete wettet”. Dies ist ein großartiger Tipp, insbesondere für Investoren im Moment. Lass uns das aufschlüsseln und sehen, was man mit 2.000 € tun könnte.

Aktien werden zum größten Teil aufgrund der Anlegerstimmung gehandelt. Ein großartiges Beispiel in den Nachrichten der letzten Zeit ist boohoo. Der Aktienkurs wird um 220 Pence gehandelt, fast die Hälfte von dem, was er noch vor ein paar Wochen war. Die Anleger verkauften die Aktien schnell aufgrund von Nachrichten über schlechte Arbeitsbedingungen und illegal niedrige Löhne für Arbeitnehmer. Was würde George Soros also potenziell tun? Nun, er legt nahe, dass man Geld verdienen sollte, indem man auf das Unerwartete setzt (ich sage lieber investieren). Wenn man also jetzt die Aktie kauft, weil man denkt, dass diese Situation vorbei ist und das Geschäft auf lange Sicht in Ordnung sein wird, würde man das Unerwartete tun. Dies könnte reiche Gewinne abwerfen, sollte der Aktienkurs wieder auf das Niveau von Anfang Juli zurückkehren.

Ratschlag von Warren Buffett

Für viele ist Buffett in Investorenkreisen besser bekannt als George Soros. Aber in diesem Investitionstipp bestätigt Buffett, was Soros gesagt hat. Er wird mit den Worten zitiert: “Seid ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind”. Dies ist dasselbe Prinzip, das Soros aufgestellt hat. Einige Investoren sind im Moment eindeutig ängstlich, weshalb wir einen Börsencrash erlebt haben. Anstatt zu verkaufen oder mit deinen 2.000 € nichts zu machen, ist es jetzt an der Zeit, gierig zu sein und zu kaufen.

Es ist eine Mischung aus dem Unerwarteten und der Gier, die den Anlegern helfen kann, im Moment überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Wie kannst du diesen Rat also praktisch nutzen? Nun, halte Ausschau nach Aktienkursen, die in diesem Jahr stark gefallen sind, die man aber bequem halten kann. Wenn du wirklich auf das Unerwartete setzen willst, dann schau dir den Aktienkurs und die jüngsten Ergebnisse des Kreuzfahrtunternehmens Carnival an. Oder Fluggesellschaften wie easyJet und Ryanair. Es gibt keine richtige oder falsche Antwort auf die Frage, was man kaufen soll, aber wie George Soros sagt: Du musst das Offensichtliche diskontieren!

