2.000 bis 2.500 Demonstranten in München, bei kurzfristiger Demonstration der Piratenpartei Bayern zur Urheberrechtsreform

München (ots) - Montag Mittag wurde bekannt, dass derFraktionsvorsitzende der EVP Manfred Weber (CSU), Anstrengungenunternimmt, die Abstimmung zur Urheberrechtsreform im Europaparlamentvor die europaweit geplanten Demonstrationen zu legen.Die Europa-Abgeordnete der Piratenpartei Deutschland, Julia Reda,bestätigte das in einem auf Twitter geteilten Video. [1] "Ich habgerade erfahren, dass der Fraktionsvorsitzende der Union, ManfredWeber, beantragt hat, die Abstimmung über die Urheberrechtsreform aufnächste Woche vorzuverlegen", so Reda.Die darauf folgende Entrüstung im Netz war groß. Auch derSPD-Europa-Abgeordnete Timo Wölken bestätigte die geplanteVorverlegung und veröffentlichte ein Dokument, aus dem eindeutighervorgeht, dass die EVP-Fraktion die Vorverlegung der Abstimmungbeantragt hat. [2]Als Jonathan Babelotzky, politischer Geschäftsführer derPiratenpartei Bayern und Bundesthemenbeauftragter für Urheberrechtder Piratenpartei, noch am selben Tag auf Twitter eine Umfrageerstellte - wie viele Leute Interesse hätten, ihn bei einemSpaziergang zur CSU zu begleiten, stimmten bei dieser 7.155 Leute ab,15% davon mit einer Zusage. [3] Noch am Abend fand einPlanungstreffen der Münchner Piraten statt. Im Eilverfahren wurdeeine Demonstration für den nächsten Tag vorbereitet.Martin Kollien-Glaser, Landesvorsitzende der Piratenpartei Bayernzu den Vorbereitungen: "Es war ein ordentlicher Arbeitsaufwand,innerhalb so kurzer Zeit diese Demonstration zu organisieren. ImVorfeld diskutierten wir, ob eine Demonstration mit so kurzerAnkündigungszeit (weniger als 20 Stunden) überhaupt erfolgreichwerden könnte. Als deutlich war, dass die "Europäische Volkspartei"(EVP) die Vorverlegung zumindest beantragt hat und eine spontaneUmfrage, zu einer Demonstration überraschend positiv ausfiel, war füruns die Entscheidung zuletzt sehr leicht. Wir danken allen Bayern,die spontan angereist sind, allen Faschingsfeierern, die das Feiernunterbrachen und vor allem den Münchnern selbst, für ihre zahlreicheTeilnahme. Die Resonanz war angesichts der engen Zeitplanungüberwältigend."Nach der Auftaktkundgebung um 18 Uhr schlossen sich Dutzendeweitere Menschen der Demonstration an, so dass sich die Menge bis zuder Zwischenkundgebung vor der CSU fast verdoppelt hatte. Das Teamvon Union-Watch, welches die Demonstration begleitet hat, kamen inihrer Hochrechnung auf über 2.000 Demonstranten [4] und auch JonathanBabelotzky, Anmelder und Versammlungsleiter, sprach nach Sichtung desBildmaterials eine Schätzung von 2.000 bis 2.500 Demonstranten aus.Jonathan Babelotzky kommentiert:"Als ich gestern Abend dazu aufrief, eine kurzfristig angesetzteDemo an der CSU-Parteizentrale vorbei abzuhalten, rechnete ich nochmit 20 Leuten. Ich bin begeistert, verkünden zu können, dass sich inMünchen innerhalb eines Tages 2.000 bis 2.500 Menschen gefundenhaben, die gemeinsam mit uns PIRATEN zeigten, was sie von dergeplanten Abstimmungsvorverlegung halten. Mit Rufen wie "CSU sonicht!" wurden außerdem die Artikel 11, 12 und 13 derUrheberrechtsreform kommentiert. Die Versammlung lief, trotz desUnmutes gegenüber den Parteien, welche die Urheberrechtsreform gegenden Willen der Bürger durchpeitschen wollen, friedlich ab. Als Dankdafür, dass die bayrischen Beamten der Polizeiinspektion 12 sichkurzfristig Zeit genommen haben, alles Notwendige für die Demo in dieWege zu leiten, rief die Menge außerdem "Ganz München liebt diePolizei.". Die enorme Masse an Menschen, welche innerhalb der kurzenZeit zusammenkam, lässt die Prognosen für die europaweiten Demos am23.03. steigen."Zum Abschluss der Zwischenkundgebung sangen die Demonstranten inRichtung der CSU die erste Strophe des Liedes "Die Gedanken sindfrei". Die Zwischenkundgebung wurde von dem Team von Union-Watchgefilmt und ist auf YouTube zu finden. [5]Mit der geplanten Reform sind der freie Austausch von Meinungenund die Kultur im Internet stark gefährdet. So sollen Plattformen nunfür die Inhalte ihrer Nutzer haftbar gemacht werden, was unweigerlichzum Einsatz von so genannten "Uploadfiltern" führt. Solche Filtersind kostspielig und fehleranfällig und können legale Inhalte wieMemes, Parodien oder Zitate nicht von illegalen unterscheiden. Vorallem kleinere Plattformen wären dadurch in ihrer Existenz bedroht.[6]Andere Plattformen, wie unter anderem Youtube, kündigten an, nachder Reform private Nutzer von ihren Angeboten ausschließen zu müssen.So schrieb die YouTube-CEO Susan Wojcicki in einem offenen Brief:"Der Vorschlag könnte Plattformen wie YouTube dazu zwingen, nur einekleine Anzahl von Inhalten großer Unternehmen zuzulassen. Es wäre füruns schlichtweg zu riskant, Inhalte von kleinen Videomachern zupräsentieren, da die Plattformen nun direkt für diese Inhalteverantwortlich wären." [7]Auch treten Künstler und Kreative mit der Reform massiv Rechte anihren eigenen Werken ab. So haben beispielsweise Musikdienste, wieSpotify, Amazon Music oder Google Play mit der Reform eineRechtsgrundlage Ausgleichzahlungen an den Konzerteinahmen vonMusikern zu verlangen, sofern diese ein Lied bei ihnen hochgeladenhaben. Ebenfalls schränkt die Reform die Zitatfreiheit ein.Am 23.03. sind europaweit Demonstrationen angekündigt. DiePiratenpartei Bayern veranstaltet dabei mit weiteren Bündnispartnerneine Demonstration auf dem Münchener Marienplatz, Startzeitpunkt13:30 Uhr.Auch für die am 16.03. an der Straße der Menschenrechte inNürnberg stattfindende Auftakt-Demonstration für die europaweitenDemonstrationen am 23.03. ist der bayrische Landesverband derPiratenpartei zuständig. Diese beginnt ebenfalls um 13:30 Uhr.[Link 1] https://twitter.com/Senficon/status/1102560646124720129[Link 2] https://twitter.com/woelken/status/1102898153056026624[Link 3] https://twitter.com/jona_bab/status/1102615181023154178[Link 4] https://twitter.com/watch_union/status/1102984702540038147[Link 5] https://www.youtube.com/watch?v=rxxGiQQeeIY[Link 6] http://ots.de/z5pZQf[Link 7] http://ots.de/0zKkdY[Link 8] https://twitter.com/watch_union/status/1102985733814525953[Link 9] https://twitter.com/watch_union/status/1102987163665395715Pressekontakt:Jonathan BabelotzkyPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei Deutschland Landesverband BayernSchopenhauerstraße 71 | 80807 MünchenE-Mail: jonathan.babelotzky@piratenpartei-bayern.deTelefon: 0178/1421355Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell