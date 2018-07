Unterföhring (ots) -12. Juli 2018. "Ich laufe zwar keinen Marathon, aber ein24-Stunden-Dienst fühlt sich an wie ein Wettkampf. Du musst ständigalle Anforderungen meistern und immer voll konzentriert sein. DieDienste sind immer eine Herausforderung", sagt Dr. Tino Bastiani. DerOberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin arbeitet seit 14 Jahrenim Klinikum Frankfurt Höchst. Täglich lebt er mit hoherArbeitsbelastung und der Verantwortung, dass auch ein kleiner Fehlerfür den Patienten tödlich sein kann. Auch Pflegeschüler AlessandroNappi steht oft unter Strom: "Zeitdruck ist ein großes Thema hier.Man ist bei jemandem im Zimmer, dann klingeln schon wieder dreiandere", berichtet er. Bei Patienten und Kollegen ist der 23-Jährigefür seine gute Laune bekannt - aus gutem Grund: "Der Pflegeberufmacht mir wirklich Spaß. Ich gehe jeden Tag gerne hin, und ich möchtedas mein Leben lang machen."Die vierteilige kabel eins-Reportage "Die Klinik - Ärzte, Helfer,Diagnosen" begleitet ab 17. Juli 2018, dienstags um 20:15 Uhr, Dr.Tino Bastiani, Alessandro Nappi und 15 ihrer Kollegen im KlinikumFrankfurt Höchst - vom Verwalter des Zentrallagers über dieOP-Reinigungskraft, Hebammen, Schwestern und Pfleger, bis zuChefärzten der Notaufnahme, Neurochirurgie, Orthopädie, HNO-Heilkundeund Chirurgie. Das Krankenhaus zählt mit gut 2.000 Angestellten, 900Betten und rund 140.000 Patienten pro Jahr zu den leistungsstärkstenKliniken im Rhein-Main-Gebiet. Zum ersten Mal hat ein FernsehteamZugang zu fast allen Abteilungen. 100 Tage lang begleiteten vierReporter den Klinikalltag aus Sicht der Mitarbeiter. BeiNotfalleinsätzen in Rettungshubschrauber und Intensivtransportwagenwaren Ein-Mann-Filmteams im Einsatz, die extra für Dreharbeiten aufengstem Raum ausgebildet sind. "Klinikreportagen gibt es viele.Bislang durfte jedoch noch kein TV-Team in allenKrankenhaus-Bereichen drehen. Für das große Vertrauen und demexklusiven Zugang danke ich dem Klinikum Frankfurt-Höchst sehr. In100 Tagen ist eine ganz besondere Reportage entstanden, die berührt,fesselt und den echten Klinikalltag aus einem komplett neuenBlickwinkel zeigt", sagt Marc Rasmus, Senderchef kabel eins. Dr.Dorothea Dreizehnter, Geschäftsführerin des Klinikums FrankfurtHöchst: "Dieser Blick hinter die Kulissen einer Klinik ist enormwichtig. Die Dokumentation stellt diejenigen in den Mittelpunkt, dieeine Klinik am Laufen halten, nämlich die Mitarbeiter selbst. Das istauch eine besondere Wertschätzung ihres täglichen Einsatzes für diePatienten.""Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" - ab 17. Juli 2018,dienstags um 20:15 Uhr bei kabel eins.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR DagmarChristadler Tel. +49 [89] 9507-1185Dagmar.Christadler@ProSiebenSat1.com www.presse.kabeleins.de/BildredaktionSusanne Karl-Metzger Telefon +49/89/9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell