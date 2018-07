2U: Ob das wirklich so spannend wird …

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert 2U per 23.07.2018 bei 87,27 USD. 2U zählt zu "Internetsoftware und -dienste".Die Aussichten für 2U haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Branchenvergleich Aktienkurs: 2U erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 74,37 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 19,1 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +55,26 Prozent im Branchenvergleich für 2U bedeutet. Der "Technology"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,08 Prozent im letzten Jahr. 2U lag 61,29 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

