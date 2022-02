2U-Aktie: Im freien Fall?

2U, das sich selbst als Unternehmen für Bildungstechnologie bezeichnet, in Wirklichkeit aber eine gewinnorientierte Universität ist, hat gerade die Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht, und die Anleger wurden noch nie so verbrannt. Die Probleme sind derweil vielfältig: rückläufige Einschreibungszahlen und ein rückläufiges Umsatzwachstum. Die 2U-Aktie fiel am Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse um fast 40 Prozent.

Die meisten Technologieunternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung