2N revolutioniert Zugangskontrolle mit WaveKey / Die bluetooth-basierte mobile Zutrittstechnologie bietet einen Schritt in Richtung Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit

München (ots) - 2N, der weltweite Marktführer für internetfähige Sprechanlagen und Zutrittskontrollsysteme, hat mit WaveKey (https://youtu.be/yrykCLNsuXM) eine neue Zutrittstechnologie auf den Markt gebracht, die neue Maßstäbe in Sachen Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit für die mobile Zutrittskontrolle in Büros und Gebäuden setzt. Die einzigartige Benutzerfreundlichkeit von WaveKey gibt Gebäudeeigentümern und -nutzern sicherere Optionen für den Zugang und die Umgestaltung von Büro- oder Wohnräumen, wenn allgemeine Covid-Beschränkungen aufgehoben werden, aber die Anforderungen an soziale Distanzierung oder bei Kontrollen bestehen bleiben.Die neue patentierte mobile Zugangstechnologie ist in der Lage, eine Tür in nur 0,3 Sekunden zu entriegeln, was doppelt so schnell ist wie eine RFID-Karte. Entscheidend ist, dass sie auch das Sicherheitsproblem des völlig berührungslosen "Proximity"-Modus löst und das Risiko einer ungewollten Türöffnung beim Vorbeigehen eines Benutzers vollständig eliminiert. Die neue Technologie vereinfacht bereits den Gebäudezugang, erhöht die Sicherheit und steigert die Flexibilität am Arbeitsplatz für über 100 Mitarbeiter des größten Autohauses von Jaguar und Land Rover in der Tschechischen Republik.Die Technologie wird auch eine wichtige Rolle beim Schutz von Personen in der Post-Covid-19-Umgebung spielen. Schnell und sicher kann die WaveKey-Technologie helfen, den berührungslosen Zugang zu Gebäuden, Etagen oder bestimmten Bereichen sowie die Abwicklung von Lieferungen zu regeln. Auch die Zuweisung und der Entzug von WaveKey-Zugangsberechtigungen, die direkt auf das Smartphone des Benutzers gesendet werden, ist unkompliziert - eine schnelle und bequeme Lösung, die den zusätzlichen Vorteil bietet, dass der Kontakt von Mensch zu Mensch entfällt.Michal Kratochvil, CEO von 2N, erklärt: "WaveKey ist ein Durchbruch für die Smart-Home-Branche. Er ermöglicht einen reibungslosen Zutritt schneller, sicherer und zuverlässiger als je zuvor. Unsere neue Technologie sorgt für mehr Komfort - sowohl für den Benutzer als auch für den Administrator."