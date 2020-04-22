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NANODIMENSION ADR 50 DL1 - 2N5B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




22.04.20 16:41
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN NANODIMENSION ADR 50 DL1 2N5B US63008G2030 AB/FROM ONWARDS 22.04.2020 16:39 CET

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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US63008G2030 A2PTUS 3,80 $ 0,51 $
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München 0,984 € -12,05%  09:37
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Nasdaq 0,7052 $ -31,53%  18:06
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