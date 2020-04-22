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NANODIMENSION ADR 50 DL1 - 2N5B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.04.20 16:41
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN NANODIMENSION ADR 50 DL1 2N5B US63008G2030 AB/FROM ONWARDS 22.04.2020 16:39 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,7052 $
|1,03 $
|-0,3248 $
|-31,53%
|22.04./18:07
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US63008G2030
|A2PTUS
|3,80 $
|0,51 $
= Realtime
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