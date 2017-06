2G Energy: Ein Zeichen der Stärke!

Lieber Leser,

das nordrhein-westfälische Energieunternehmen 2G Energy hat in diesen Tagen seine Zahlen zum ersten Quartal 2017 vorgelegt. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um etwa 20 Prozent auf 30,4 Mio. Euro gesteigert werden. Der Bestand an unfertigen Arbeiten betrug zum Quartalsende 7 Mio. Euro, sodass sich eine Gesamtleistung von 37,5 Mio. Euro ergab, nach 35,6 Mio. Euro vor Jahresfrist. Das operative Ergebnis (EBIT) wies einen Fehlbetrag von 0,5 Mio. Euro aus. Im vergangenen Jahr landete der Hersteller von Blockheizkraftwerken noch mit 0,1 Mio. Euro im Plus. Gleichwohl ist das negative Vorzeichen dem Unternehmen zufolge nicht ungewöhnlich für die Auftaktperiode und hängt unter anderem mit den oben erwähnten unfertigen Arbeiten zusammen.

Prognose bestätigt

Positiv zu werten ist der nach wie vor hohe Auftragsbestand, der per Ende April gut 111 Mio. Euro betrug. Hinzu kommen die kontinuierlichen Cashflows aus dem auftragsunabhängigen Service-Bereich. Aus diesem Grund sieht sich das Unternehmen auf einem guten Weg, die ausgerufene Guidance zu erreichen. Auf Jahressicht kalkuliert 2G Energy mit Umsatzerlösen von 160 bis 180 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 3 bis 5 Prozent.

Dividende soll erstmals erhöht werden

Für das vergangene Geschäftsjahr wird der Hauptversammlung am 11. Juli eine Dividende von 0,40 Euro vorgeschlagen. Seit 2011 hatte die Gesellschaft stets 0,37 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet. Mit der Anhebung der Gewinnbeteiligung will das Management das vorhandene Ertragssteigerungspotenzial von 2G Energy zum Ausdruck bringen.

Ein Beitrag von Hermann Pichler.