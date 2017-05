2G Energy: Pralle Auftragsbücher und defensive Prognosen!

Liebe Leser,

2G Energy hat am Dienstag die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 vorgelegt. Zudem gab das Unternehmen Personalien bekannt, welche die Konzernspitze betreffen.

Aktuelle Hoffnungsträger

Der Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen konnte seinen Umsatz auf 174,3 Mio. Euro steigern, was einem Zuwachs von 14 % entspricht. Das EBIT verbesserte sich um 18 % auf 5,6 Mio. Euro, womit man eine EBIT-Marge von 3,2 % erzielte, die den Vorjahreswert von 3,1 % leicht übertraf. Der Konzernüberschuss war mit 1,8 Mio. Euro deutlich positiv. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 Euro. Exakt diesen Betrag will 2G Energy auch als Dividende an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr gab es noch 0,37 Euro je Aktie.

Hoffnungsträger für das laufende Geschäftsjahr ist unter anderem das Servicegeschäft, das sich inzwischen zum zweiten Standbein des Unternehmens gemausert hat. Im letzten Jahr trug dieses Segment bereits rund ein Drittel zum Gesamtumsatz bei. Außerdem erhofft man sich Wachstumsimpulse von Produktneuheiten, die man beispielsweise auf der letzten Hannover Messe im April vorgestellt hat. Das Unternehmen berichtet von einer signifikanten Nachfrage am Markt. Ein Auftragsbestand von 111 Mio. Euro zum 30. April legt beredetes Zeugnis ab. Zudem soll das Kostendämpfungsprogramm fortgesetzt werden, um die Ertragskraft weiterhin zu steigern.

Die Prognosen für 2017

Ob sich diese Entwicklungen in einem weiteren Wachstum niederschlagen werden, lässt sich zu diesem Zeitpunkt aus Unternehmenssicht noch nicht zuverlässig beantworten. Denn das 1. Quartal ist saisonbedingt immer etwas schwächer und lässt daher keine Rückschlüsse auf das Gesamtjahr zu. Bis dato geht 2G Energy in seiner Jahresprognose von einem Umsatz zwischen 160 und 180 Mio. Euro aus, wobei die Marge im Bereich zwischen 3 und 5 % liegen soll.

Die aktuelle Schätzung der Börse Stuttgart für 2017 wirkt da auf den ersten Blick etwas optimistischer, wie die folgenden Zahlen zeigen. Aber Obacht: Für 2016 lag man mit seiner Einschätzung beim Ergebnis je Aktie daneben, was aber wohl auch auf den Umstand zurückzuführen ist, dass 2G Energy ursprünglich Hoffnung auf eine höhere EBIT-Marge schürte, als dann tatsächlich erreicht wurde.



Ergebis/Aktie 1,19 € KGV 18 Dividende 0,39 € Dividendenrendite 1,77%

Schließlich noch zu den eingangs erwähnten Veränderungen im Vorstand: Der Finanzvorstand Dietmar Brockhaus wird das Unternehmen Ende Juli verlassen – auf eigenen Wunsch, wie es heißt. Dahingegen haben 2G-Chef Christian Grotholt und Technikvorstand Ludger Holtkamp ihre Verträge um jeweils fünf Jahre verlängert. Sie bleiben dem Unternehmen also aller Voraussicht nach bis zum Juli 2022 erhalten.

Ein Beitrag von Mark de Groot.