2G Energy Aktie: Dividendenvorschlag 0,45 Euro/Aktie!

Am 8. Mai meldete sich 2G Energy mit einer Neuigkeit. Und zwar soll der Dividendenvorschlag für die anstehende Hauptversammlung (HV) bei 0,45 Euro je Aktie liegen. Obwohl den derzeit „noch nicht vollends absehbaren Auswirkungen“ der Coronavirus-Pandemie wolle man so die Aktionäre „kontinuierlich und nachhaltig am Erfolg des Unternehmens“ beteiligen, wie der CFO von 2G Energy erläuterte. Nun, die Höhe der Dividendenrendite ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



