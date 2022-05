2G Energy Aktie BEOBACHTEN – Platow Brief will Q2 abwarten und falls…

2G Energy Aktie – BEOBACHTEN. Der Platow Brief sieht in der Aktie der 2G Energy interessante Aspekte, will aber noch von der Seitenlinie beobachten. Wenn die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) im zweiten Quartal ihre guten Ergebnisse aus dem Q1 bestätigen sollte und insbesondere die Zugänge zu unfertigen und fertigen Erzeugnissen gewinnwirksam „abgebaut werden sollten“, dann … Viele interessante Überlegungen aus dem aktuellen Platow Brief. Und daraus eine klare Einschätzung im Platow Brief:



2G Energy – Bleibt Q1 einzigartig?

Die von 2G Energy hergestellten Blockheizkraftwerke ermöglichen die gleichzeitige Gewinnung von Wärme und Strom mittels Kraft-Wärme-Kopplungen, weshalb sie einen Beitrag zur Energiewende leisten. Nicht zuletzt sorgte dieser Umstand dafür, dass die Nachfrage nach den Produkten der Heeker weiterhin hoch ist, wie die Q1-Zahlen belegen.

Demnach stieg der Umsatz um 12,7% auf 48,7 Mio. (Vj.: 43,2 Mio.) Euro. Allerdings haben sich ein erhöhter Personalaufwand sowie Materialpreissteigerungen (jeweils +19% ggü. Vj.) negativ auf das operative Ergebnis durchgeschlagen. Das EBIT wies im Q1 einen Verlust von 0,8 Mio. (Vj.: Gewinn von 0,3 Mio.) Euro aus. Wenngleich der EBIT-Beitrag des Q1 traditionell nur einen geringen Anteil am Gj. ausmacht (Vj.: 2%), ist der Start in das laufende Gj. alles andere als geglückt. Vor dem Hintergrund der noch nicht ausgestanden Probleme in Sachen Lieferketten, Inflation sowie der angespannten geopolitischen Lage ist eine Verbesserung im weiteren Jahresverlauf jedenfalls keineswegs sicher.



Aus diesem Grund ist uns die Aktie (103,20 Euro; DE000A0HL8N9) mit einem 2022er-KGV von 31 immer noch zu teuer. Gerade in der aktuellen Gemengelage, in der wir Gewinne klar vor Umsatzwachstum stellen, wollen wir vor einem Einstieg in das Papier zunächst das Q2 abwarten. Aktuell überwiegen für uns die Risiken den Chancen.

Wir beobachten 2G Energy daher vorerst weiter. 2G Energy Aktie Chart – Powered by GOYAX.de

