2G Energy AG-Aktie: Generalversammlung beschliesst Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln!

Die Aktionäre der 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einem der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung in Ahaus eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 4.485.000,00 um EUR 13.455.000,00 auf EUR 17.940.000,00 beschlossen (§§ 207 ff. AktG). In diesem Zusammenhang sollen 13.455.000 neue, auf den Inhaber lautende Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital… Hier weiterlesen