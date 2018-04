München (ots) - Die 16-teilige Event-Serie "Babylon Berlin" (ARDDegeto/Sky/X Filme Creative Pool/Beta Film) erhielt gestern Abend imRahmen der 29. Romy-Gala in der Wiener Hofburg die Auszeichnung"TV-Ereignis des Jahres". "Babylon Berlin" wird ab Herbst alsFree-TV-Premiere im Ersten zu sehen sein."Babylon Berlin" ist die erste deutsche Fernsehserie, die diepolitische Entwicklung der Weimarer Republik in allen Facetten undGesellschaftsschichten erzählt. Mit den Augen eines jungen Kommissarsblicken die Zuschauer hinter die Kulissen der "Goldenen Zwanziger",die neben der Weltwirtschaftskrise den Tanz auf dem Vulkan zum Mythoshaben werden lassen.In den Hauptrollen sind Volker Bruch als Gereon Rath und Liv LisaFries als Charlotte Ritter zu sehen. In weiteren Rollen spielen PeterKurth, Matthias Brandt, Leonie Benesch, Lars Eidinger, MiselMaticevic, Fritzi Haberlandt, Jördis Triebel, Christian Friedel,Hannah Herzsprung, Benno Fürmann, Jeanette Hain, Marc Hosemann u. v.m. Für Buch und Regie zeichnen Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achimvon Borries verantwortlich.In der Kategorie "Beliebtester Schauspieler Serie / Reihe" gingder Publikumspreis an das Duo Christian Tramitz und Helmfried vonLüttichau für ihre Rollen als "Hubert und Staller" in dergleichnamigen ARD-Serie.Über den Publikumspreis in der Kategorie "BeliebtesteSchauspielerin Serie / Reihe" durfte sich Hilde Dalik für ihre Rolleder "Vanessa Schwarz" in der Serie "Vorstadtweiber" freuen. Diedritte Staffel der Serie war ab Februar 2018 im Ersten zu sehen.Bereits am vergangenen Donnerstag wurden im Wiener Grand Hotel amRing die Preise der Romy-Akademie vergeben. Hier erhielten folgendeARD-Koproduktionen eine Auszeichnung:In der Kategorie "Bestes Buch TV-Film" gewann die Autorin DorotheeSchön eine Romy für "Kästner und der kleine Dienstag", eineKoproduktion mit der ARD Degeto und dem Westdeutschen Rundfunk sowiedem ORF. Der Film über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einemJungen aus kleinen Verhältnissen und dem Schriftsteller Erich Kästner(Florian David Fitz) war am 21. Dezember 2017 im Ersten zu sehen.Eine Romy für die "Beste TV-Serie" ging an die satirische Serie"Hindafing" des Bayerischen Rundfunks, die ab Mai 2017 im BRFernsehen ausgestrahlt wurde. Den Preis nahmen der Regisseur undDrehbuchautor Boris Kunz, der Drehbuchautor Niklas Hoffmann und derProducer Florian Kamhuber entgegen.In der Kategorie "Beste Produktion TV-Film" gewann die ARD-Serie"Charité". Preisträger sind die ausführende Produzentin HenrietteLippold sowie die Produzenten der UFA Fiction Nico Hofmann, BenjaminBenedict, Markus Brunnemann und Sebastian Werninger. Die sechs Folgender ersten Staffel liefen im März/April 2017 im Ersten; zur Zeitentstehen sechs neue Folgen der Serie für Das Erste.Regisseur Lars Montag erhielt die Romy "Beste Regie Kinofilm" für"Einsamkeit und Sex und Mitleid". Die provokante Komödie über dieSchwierigkeiten, eine glückliche Beziehung zu leben, ist eineKoproduktion mit dem Bayerischen und dem Westdeutschen Rundfunk.Als "Bester Kinofilm" wurde "Die Beste aller Welten"ausgezeichnet. Produzent Wolfgang Ritzberger nahm den Preis entgegen.Adrian Goigingers Film über die wahre Geschichte einerdrogenabhängigen Mutter, der abenteuerlichen Welt ihres Sohnes undihrer Liebe zueinander ist eine Koproduktion mit dem Südwestrundfunk.Die Romy für den "Besten Nachwuchsdarsteller männlich" ging an JeremyMiliker, der in "Die Beste aller Welten" den kleinen Sohn Adrianspielt.Eine Romy für die "Beste Bildgestaltung Kinofilm" erhieltChristian Berger für den Film "Happy End", eine Kinokoproduktion mitdem Westdeutschen und dem Bayerischen Rundfunk sowie ARTE.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell